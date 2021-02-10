Клаудия Хосте Феррер — Матильда Мутавджич. Прогноз, ставки на матч(10.02.21)

Прогноз Клаудия Хосте Феррер — Матильда Мутавджич (10.02.2021), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Клаудия Хосте Феррер — Матильда Мутавджич 10-го февраля

10-го февраля в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Клаудия Хосте Феррер , а противостоять в этом поединке будет Матильда Мутавджич.



Клаудия Хосте Феррер сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 10-го февраля придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Матильда Мутавджич. По Москве данный поединок начнется в 12:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Матильда Мутавджич, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Клаудия Хосте Феррер — Матильда Мутавджич. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 10-го февраля, ведь именно в этот день на корте встречаются Клаудия Хосте Феррер и Матильда Мутавджич. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 12:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Клаудия Хосте Феррер имеет на своем счету три победы, Матильда Мутавджич может похвастаться четырьмя.

Клаудия Хосте Феррер

В этом сезоне Клаудия Хосте Феррер показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Клаудия Хосте Феррер сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Клаудия Хосте Феррер еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Клаудия Хосте Феррер обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Клаудия Хосте Феррер играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Клаудия Хосте Феррер любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Матильда Мутавджич

На этом турнире Матильда Мутавджич играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Матильда Мутавджич все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Матильда Мутавджич не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Матильда Мутавджич уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Матильда Мутавджич на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Матильда Мутавджич пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

ITF, Клаудия Хосте Феррер — Матильда Мутавджич

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Клаудия Хосте Феррер и Матильда Мутавджич. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Клаудия Хосте Феррер и Матильда Мутавджич продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Клаудия Хосте Феррер — Матильда Мутавджич. Прогноз, ставки на матч(10.02.21)

Клаудия Хосте Феррер

На данном турнире Клаудия Хосте Феррер выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Клаудия Хосте Феррер выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Клаудия Хосте Феррер допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Клаудия Хосте Феррер особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Клаудия Хосте Феррер, это умение играть на травяных кортах.

Матильда Мутавджич

В этом сезоне Матильда Мутавджич не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Матильда Мутавджич сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Матильда Мутавджич допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Матильда Мутавджич допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Матильда Мутавджич демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Клаудия Хосте Феррер — Матильда Мутавджич Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Клаудия Хосте Феррер и Матильда Мутавджич. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Клаудия Хосте Феррер и Матильда Мутавджич встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Клаудия Хосте Феррер и Матильда Мутавджич довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Клаудия Хосте Феррер и Матильда Мутавджич подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Клаудия Хосте Феррер — Матильда Мутавджич: будет сделан акцент на атакующий теннис

Клаудия Хосте Феррер и Матильда Мутавджич которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Клаудия Хосте Феррер имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Матильда Мутавджич хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Клаудия Хосте Феррер. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Матильда Мутавджич умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Клаудия Хосте Феррер довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Матильда Мутавджич вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Клаудия Хосте Феррер.

СЕГОДНЯ МАТЧ Клаудия Хосте Феррер — Матильда Мутавджич. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Клаудия Хосте Феррер и Матильда Мутавджич, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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