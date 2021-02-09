Прогноз Крюгер/Крюгер — Раданович/Фетекау (10 февраля), ставки и коэффициенты

Крюгер/Крюгер — Раданович/Фетекау. Прогноз, ставки на матч (10.02.21)

10-го февраля 2021 года в 13:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Крюгер/Крюгер , а противостоять в этом поединке будет Раданович/Фетекау.



Крюгер/Крюгер считается фаворитом данной теннисной встречи, так что, по мнению многих экспертов данного вида спорта, Раданович/Фетекау 10-го февраля 2021 года будет иметь небольшие шансы на успех. Как же оно будет на самом деле, и чем завершится игра, станет ясно уже начиная с 13:00 по московскому времени, когда стартует поединок. Ранее между данными профессионалами большого тенниса не было ни одной личной встречи, хотя они занимают довольно высокие позиции в мировом рейтинге.



Крюгер/Крюгер — Раданович/Фетекау. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 10-го февраля 2021 года, так что в разделе тенниса можно найти поединок Крюгер/Крюгер — Раданович/Фетекау. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 13:00 по Москве, пока не начался поединок. Крюгер/Крюгер и Раданович/Фетекау еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Крюгер/Крюгер

Этот турнир Крюгер/Крюгер проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Крюгер/Крюгер может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Крюгер/Крюгер однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Крюгер/Крюгер имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Крюгер/Крюгер левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Крюгер/Крюгер хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Раданович/Фетекау

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Раданович/Фетекаув шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Раданович/Фетекау играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Раданович/Фетекау держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Раданович/Фетекау демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Раданович/Фетекау находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Крюгер/Крюгер и Раданович/Фетекау. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Крюгер/Крюгер и Раданович/Фетекау в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Крюгер/Крюгер и Раданович/Фетекау имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Крюгер/Крюгер — Раданович/Фетекау (10-го февраля 2021 года), ставки и коэффициенты

Крюгер/Крюгер

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Крюгер/Крюгер выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Крюгер/Крюгер всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Крюгер/Крюгер уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Крюгер/Крюгер занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Крюгер/Крюгер больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Крюгер/Крюгер имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Раданович/Фетекау

В этом сезоне Раданович/Фетекау действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Раданович/Фетекау обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Раданович/Фетекау не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Раданович/Фетекау не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Раданович/Фетекау имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Крюгер/Крюгер — Раданович/Фетекау Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Крюгер/Крюгер и Раданович/Фетекау, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Крюгер/Крюгер и Раданович/Фетекау играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Крюгер/Крюгер, и Раданович/Фетекау неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Крюгер/Крюгер — Раданович/Фетекау: снова ждем результативной игры

Крюгер/Крюгер и Раданович/Фетекау которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Крюгер/Крюгер имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Раданович/Фетекау хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Крюгер/Крюгер. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Раданович/Фетекау умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Крюгер/Крюгер довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Раданович/Фетекау вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Крюгер/Крюгер.

СЕГОДНЯ МАТЧ Крюгер/Крюгер — Раданович/Фетекау. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Крюгер/Крюгер и Раданович/Фетекау букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Крюгер/Крюгер и Раданович/Фетекау проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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