Гарсия-Перес/Калашникова — Клепач/Флипкенс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (11.02.21)

Прогноз Гарсия-Перес/Калашникова — Клепач/Флипкенс (11 февраля), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Гарсия-Перес/Калашникова — Клепач/Флипкенс 11.02.2021

11.02.2021 в 03:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Открытый Чемпионат Австралии, в котором на корт выйдут Гарсия-Перес/Калашникова , а противостоять в этом поединке будет Клепач/Флипкенс.



Так как Гарсия-Перес/Калашникова в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Клепач/Флипкенс, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 11.02.2021. Но, доказать обратное Гарсия-Перес/Калашникова все же сможет в 03:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Гарсия-Перес/Калашникова — Клепач/Флипкенс:

До 11.02.2021 осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Гарсия-Перес/Калашникова — Клепач/Флипкенс вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Гарсия-Перес/Калашникова и Клепач/Флипкенс не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 03:00 по МСК.

Гарсия-Перес/Калашникова

Болельщики ожидали, что на этом турнире Гарсия-Перес/Калашникова продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Гарсия-Перес/Калашникова в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Гарсия-Перес/Калашникова сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Гарсия-Перес/Калашникова немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Клепач/Флипкенс

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Клепач/Флипкенс на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Клепач/Флипкенс демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Клепач/Флипкенс имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Клепач/Флипкенс намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Клепач/Флипкенс не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Клепач/Флипкенс будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Клепач/Флипкенс и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Клепач/Флипкенс умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Открытый Чемпионат Австралии, Гарсия-Перес/Калашникова — Клепач/Флипкенс

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Гарсия-Перес/Калашникова и Клепач/Флипкенс являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Гарсия-Перес/Калашникова — Клепач/Флипкенс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (11.02.21)

Гарсия-Перес/Калашникова

В этом сезоне Гарсия-Перес/Калашникова демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Гарсия-Перес/Калашникова уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Гарсия-Перес/Калашникова любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Гарсия-Перес/Калашникова часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Гарсия-Перес/Калашникова умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Клепач/Флипкенс

Несмотря на свой молодой возраст, Клепач/Флипкенс демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Клепач/Флипкенс уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Клепач/Флипкенс станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Клепач/Флипкенс, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Клепач/Флипкенс умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Клепач/Флипкенс имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Гарсия-Перес/Калашникова — Клепач/Флипкенс Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Гарсия-Перес/Калашникова и Клепач/Флипкенс начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Гарсия-Перес/Калашникова и Клепач/Флипкенс показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Гарсия-Перес/Калашникова и Клепач/Флипкенс провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Гарсия-Перес/Калашникова и Клепач/Флипкенс действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Гарсия-Перес/Калашникова — Клепач/Флипкенс: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Судя по количеству финалов и титулов, которые Гарсия-Перес/Калашникова имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Гарсия-Перес/Калашникова и Клепач/Флипкенс отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Клепач/Флипкенс в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Гарсия-Перес/Калашникова превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Клепач/Флипкенс сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Гарсия-Перес/Калашникова гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Гарсия-Перес/Калашникова — Клепач/Флипкенс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Гарсия-Перес/Калашникова и Клепач/Флипкенс сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Гарсия-Перес/Калашникова, и Клепач/Флипкенс будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-354178-prognoz-na-match-rybakinashvedova-karterstefani-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-11-02-21/