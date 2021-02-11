Прогноз Букуйе/Пьетри — Тадзима/Фреунд (11-го февраля 2021 года), ставки и коэффициенты

Букуйе/Пьетри — Тадзима/Фреунд. Прогноз, ставки на матч. ITF (11.02.21)

11-го февраля в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Букуйе/Пьетри , а противостоять в этом поединке будет Тадзима/Фреунд.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Букуйе/Пьетри — Тадзима/Фреунд, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 11-го февраля, а его начало по МСК будет в 16:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Букуйе/Пьетри. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



Букуйе/Пьетри — Тадзима/Фреунд. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Букуйе/Пьетри имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 11-го февраля нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Тадзима/Фреунд. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 16:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Букуйе/Пьетри имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Букуйе/Пьетри

В этом сезоне Букуйе/Пьетри имеет в своем активе уже большое количество сыгранных матчей, что однозначно говорит о том, что двенадцатая ракетка мира имеет хорошую форму, так как была возможность ее наиграть. Конечно, несмотря на великолепные результаты на предыдущих турнирах, на них не стоит обращать особое внимание, ведь на тех Челленджерах были оппоненты совершенно другого уровня, с которыми можно было легко брать досрочные победы. А так как этот турнир намного престижнее и здесь собрались лучшие ракетки мира, то и проявить себя не так просто. Букуйе/Пьетри может радоваться тому, что удалось преодолеть уже четыре этапа, но в последней встрече была очень тяжелая игра, так как первый сет был полностью провален, так что пришлось играть намного осторожнее. Букуйе/Пьетри еще имеет сложность с адаптацией к корту, так как ранее почти все сыгранные матчи проходили на другом покрытии.



Тадзима/Фреунд

Во взрослом туре Тадзима/Фреунд проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Тадзима/Фреунд пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Тадзима/Фреунд предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Тадзима/Фреунд еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

ITF, Букуйе/Пьетри — Тадзима/Фреунд

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Букуйе/Пьетри и Тадзима/Фреунд являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Букуйе/Пьетри — Тадзима/Фреунд. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (11.02.21)

Букуйе/Пьетри

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Букуйе/Пьетри, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Букуйе/Пьетри уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Букуйе/Пьетри старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Букуйе/Пьетри, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Букуйе/Пьетри не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Букуйе/Пьетри все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Букуйе/Пьетри точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Тадзима/Фреунд

На этом турнире Тадзима/Фреунд играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Тадзима/Фреунд какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Тадзима/Фреунд уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Тадзима/Фреунд много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Тадзима/Фреунд сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Тадзима/Фреунд не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Букуйе/Пьетри — Тадзима/Фреунд Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Букуйе/Пьетри и Тадзима/Фреунд аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Букуйе/Пьетри и Тадзима/Фреунд обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Букуйе/Пьетри и Тадзима/Фреунд постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Букуйе/Пьетри — Тадзима/Фреунд: порядок побьёт класс

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Букуйе/Пьетри и Тадзима/Фреунд из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Тадзима/Фреунд относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Тадзима/Фреунд проводит второй или третий матч. А вот Букуйе/Пьетри как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Букуйе/Пьетри, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Букуйе/Пьетри без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Букуйе/Пьетри вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Букуйе/Пьетри — Тадзима/Фреунд. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Букуйе/Пьетри и Тадзима/Фреунд сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Букуйе/Пьетри, и Тадзима/Фреунд будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-354311-prognozy-i-stavki-na-match-aris-saloniki-zhen-ilisiakos-zhen-10-02-21/