Небраска Корнхаскерз — Иллинойс Файтинг Иллини. Прогноз, ставки на матч(13.02.21)

Прогноз Небраска Корнхаскерз — Иллинойс Файтинг Иллини (13.02.2021), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Небраска Корнхаскерз — Иллинойс Файтинг Иллини 13.02.2021

13.02.2021 в 05:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Небраска Корнхаскерз примет соперника по национальному первенству Иллинойс Файтинг Иллини.



Баскетболисты клубов Небраска Корнхаскерз и Иллинойс Файтинг Иллини в 05:00 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 13.02.2021. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Небраска Корнхаскерз одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Небраска Корнхаскерз также является лидером по количеству побед.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Небраска Корнхаскерз — Иллинойс Файтинг Иллини:

На 13.02.2021 в букмекерских конторах появились новые события, так что в линии можно найти баскетбольный матч Небраска Корнхаскерз — Иллинойс Файтинг Иллини. Прием предматчевых ставок на данную игру будет осуществляться вплоть до 05:00 по московскому времени. А уже после начала матча букмекеры начнут принимать ставки в режиме реального времени. Уже два года команды между собой не играли, а в последних десяти матчах лидирует баскетбольный клуб Небраска Корнхаскерз, одержав семь побед.

Небраска Корнхаскерз

В прошлом туре прервалась победная серия баскетбольного клуба Небраска Корнхаскерз, длившаяся двенадцать туров. На турнирном положении это никак не отразилось, так что хозяева продолжают находиться на втором месте в чемпионате. Небраска Корнхаскерз отличается сильной игрой при родных болельщиках, так что вряд ли команда допустит уже второе поражение подряд. Хозяева лучше всех в этом сезоне играют в нападении, регулярно набирая за матч не менее ста очков. Защита у баскетбольного клуба Небраска Корнхаскерз также надежная, ведь если и были у команды поражения, то лишь в одном случае разница превысила восемь очков. Один из ключевых баскетболистов дисквалифицирован, а также на долгий срок выбыл из строя разыгрывающий защитник, так что главному тренеру придется по-другому строить игру своей команды. Хорошо хоть, что у хозяев в запасе имеется достаточное количество игроков.



Иллинойс Файтинг Иллини

Уже три недели баскетбольный клуб Иллинойс Файтинг Иллини выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба Иллинойс Файтинг Иллини удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб Иллинойс Файтинг Иллини одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

«Небраска Корнхаскерз» — «Иллинойс Файтинг Иллини»: прогноз автора

После длинной гостевой серии баскетболисты клуба Небраска Корнхаскерз наконец-то возвращаются домой, а 13.02.2021 им уже необходимо сыграть поединок против БК Иллинойс Файтинг Иллини. На площадке игроки обеих команд появятся в 05:00 по Москве. Если брать последние десять личных встреч данных соперников, то в них лидируют хозяева данного матча, одержав семь побед при трех поражениях. Но, в общей статистике противостояния лучшие показатели у гостей.



Небраска Корнхаскерз — Иллинойс Файтинг Иллини. Прогноз, ставки на матч(13.02.21)

Небраска Корнхаскерз

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Небраска Корнхаскерз наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Небраска Корнхаскерз сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Небраска Корнхаскерз всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Небраска Корнхаскерз бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Иллинойс Файтинг Иллини

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Иллинойс Файтинг Иллини становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Иллинойс Файтинг Иллини уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Иллинойс Файтинг Иллини сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Небраска Корнхаскерз — Иллинойс Файтинг Иллини Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 13.02.2021, и в его рамках состоится поединок Небраска Корнхаскерз — Иллинойс Файтинг Иллини. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 05:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Небраска Корнхаскерз — Иллинойс Файтинг Иллини: единоборств будет много, набранных очков — нет

В этом сезоне у баскетбольного клуба Небраска Корнхаскерз подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Небраска Корнхаскерз и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Небраска Корнхаскерз еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Небраска Корнхаскерз сыграет в конкретном матче.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Иллинойс Файтинг Иллини полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Иллинойс Файтинг Иллини может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Иллинойс Файтинг Иллини выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Небраска Корнхаскерз — Иллинойс Файтинг Иллини. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Небраска Корнхаскерз просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Небраска Корнхаскерз совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Небраска Корнхаскерз выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

В последнее время баскетбольный клуб Иллинойс Файтинг Иллини испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Иллинойс Файтинг Иллини хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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