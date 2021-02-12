Либертад Санчейлз — Сан-Лоренсо де Альмагро. Прогноз, ставки на матч(13.02.21)

Прогноз Либертад Санчейлз — Сан-Лоренсо де Альмагро (13-го февраля 2021 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Либертад Санчейлз — Сан-Лоренсо де Альмагро 13 февраля

13 февраля в 00:45 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Аргентины, в котором на своей площадке местный клуб Либертад Санчейлз примет соперника по национальному первенству Сан-Лоренсо де Альмагро.



В 00:45 по Москве болельщики баскетбольных клубов Либертад Санчейлз и Сан-Лоренсо де Альмагро займут свои места на трибунах, чтобы поддержать игроков своих любимых команд. Несмотря на то, что поединок пройдет 13 февраля, уже сейчас нельзя найти билетов в свободной продаже. Последний раз команды встречались в позапрошлом месяце, и тогда баскетбольный клуб Сан-Лоренсо де Альмагро в четвертой четверти переломил ход игры и выиграл со счетом 98-90.



Либертад Санчейлз — Сан-Лоренсо де Альмагро. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Либертад Санчейлз возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Сан-Лоренсо де Альмагро. Данный поединок будет сыгран 13 февраля, а по московскому времени его начало состоится в 00:45. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Сан-Лоренсо де Альмагро лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Либертад Санчейлз

В этом сезоне баскетбольный клуб Либертад Санчейлз уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Либертад Санчейлз одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Либертад Санчейлз лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Либертад Санчейлз нет более травмированных игроков основы.



Сан-Лоренсо де Альмагро

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Сан-Лоренсо де Альмагро потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Сан-Лоренсо де Альмагро сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Сан-Лоренсо де Альмагро не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

Чемпионат Аргентины, Либертад Санчейлз — Сан-Лоренсо де Альмагро

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Либертад Санчейлз — Сан-Лоренсо де Альмагро, запланированного на 13 февраля. На площадке игроки обеих команд появятся в 00:45 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Либертад Санчейлз и Сан-Лоренсо де Альмагро предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Либертад Санчейлз.



Либертад Санчейлз — Сан-Лоренсо де Альмагро. Прогноз, ставки на матч(13.02.21)

Либертад Санчейлз

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Либертад Санчейлз наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Либертад Санчейлз сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Либертад Санчейлз всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Либертад Санчейлз бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Сан-Лоренсо де Альмагро

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Сан-Лоренсо де Альмагро становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Сан-Лоренсо де Альмагро уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Сан-Лоренсо де Альмагро сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Либертад Санчейлз — Сан-Лоренсо де Альмагро Прогнозы от БК «БалтБет»

На 13 февраля можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Либертад Санчейлз — Сан-Лоренсо де Альмагро, в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 00:45 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Либертад Санчейлз — Сан-Лоренсо де Альмагро: команды сделают акцент на атаку

В этом сезоне баскетбольный клуб Либертад Санчейлз играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Либертад Санчейлз уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Либертад Санчейлз хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Сан-Лоренсо де Альмагро сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Сан-Лоренсо де Альмагро выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Сан-Лоренсо де Альмагро показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Сан-Лоренсо де Альмагро не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

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Долгое время баскетбольный клуб Либертад Санчейлз лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Либертад Санчейлз гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Либертад Санчейлз все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

В последнее время баскетбольный клуб Сан-Лоренсо де Альмагро испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Сан-Лоренсо де Альмагро хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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