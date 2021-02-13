Бамбитиос Нара — Нагоя Файтинг Иглс. Прогноз, ставки на матч(13.02.21)

Прогноз Бамбитиос Нара — Нагоя Файтинг Иглс (13-го февраля), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Бамбитиос Нара — Нагоя Файтинг Иглс 13.02.2021

13.02.2021 в 11:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Японии, в котором на своей площадке местный клуб Бамбитиос Нара примет соперника по национальному первенству Нагоя Файтинг Иглс.



Болельщики баскетбольного клуба Бамбитиос Нара очень любят матчи против БК Нагоя Файтинг Иглс, ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 13.02.2021 хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 11:05 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Бамбитиос Нара одержали три легкие победы.



Бамбитиос Нара — Нагоя Файтинг Иглс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 11:05 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Бамбитиос Нара и Нагоя Файтинг Иглс. Организаторы турнира собираются провести данную игру 13.02.2021. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Нагоя Файтинг Иглс. Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Бамбитиос Нара, выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Бамбитиос Нара

На этот матч баскетболисты клуба Бамбитиос Нара выйдут в отличном настроении, ведь они сейчас выдают серию из четырех побед, причем в последних десяти матчах выигрышных было девять. Хозяева отличаются очень надежной обороной, так как в этих десяти турах они лишь однажды позволили сопернику набрать более сотни очков. Баскетбольный клуб Бамбитиос Нара лидирует в чемпионате, одержав в сезоне уже 34 победы, при всего десяти поражениях. Причем, на своем поле команда проиграла только три раза. Нападение у хозяев также хорошее, ведь редко бывают такие поединки, в которых баскетбольный клуб Бамбитиос Нара не может набрать больше сотни очков. Серьезных кадровых потерь у команды сейчас нет, ведь в лазарете хоть и есть баскетболисты, но они в этом сезоне не играют важной роли.



Нагоя Файтинг Иглс

Небольшой перерыв в турнире пошел баскетбольному клубу Нагоя Файтинг Иглс на пользу, ведь все три поединка после него команда выиграла. Но, две победы гости одержали в овертайме, а во всех трех встречах результативность зашкаливала. Даже в победных поединках баскетбольный клуб Нагоя Файтинг Иглс пропускал более 115 очков, что говорит о слабых действиях в обороне. Причина очевидна, ведь травмирован один из основных защитников, а никто остальной в команде не способен полноценно заменить данную позицию. Так что, гости выигрывают за счет хорошего нападения, но такое получалось еще и благодаря тому, что все матчи были со середняками чемпионата. С лидерами так может не получиться, а ведь проигрывать команде нельзя, ведь хоть баскетбольный клуб Нагоя Файтинг Иглс и пребывает в зоне плей-офф, но в любой момент может оттуда вылететь. Кроме травмы защитника, у гостей более нет кадровых потерь.

Прогноз на матч Бамбитиос Нара — Нагоя Файтинг Иглс

Новый тур баскетбольного турнира начнет поединок Бамбитиос Нара — Нагоя Файтинг Иглс, который организаторы собираются провести 13.02.2021. По московскому времени начало данной игры будет в 11:05. Команды отлично знают друг друга, ведь каждый год проводят как минимум две встречи между собой. В этом сезоне они еще не встречались, а в прошлом дважды сильнее был баскетбольный клуб Бамбитиос Нара.



Бамбитиос Нара — Нагоя Файтинг Иглс. Прогноз, ставки на матч(13.02.21)

Бамбитиос Нара

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Бамбитиос Нара наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Бамбитиос Нара сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Бамбитиос Нара всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Бамбитиос Нара бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Нагоя Файтинг Иглс

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Нагоя Файтинг Иглс становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Нагоя Файтинг Иглс уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Нагоя Файтинг Иглс сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Бамбитиос Нара — Нагоя Файтинг Иглс Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Бамбитиос Нара — Нагоя Файтинг Иглс, который должен пройти 13.02.2021 в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 11:05 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Бамбитиос Нара в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Бамбитиос Нара — Нагоя Файтинг Иглс: хозяева разберутся с новичком

Баскетбольный клуб Бамбитиос Нара очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Бамбитиос Нара очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Нагоя Файтинг Иглс сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Нагоя Файтинг Иглс выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Нагоя Файтинг Иглс показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Нагоя Файтинг Иглс не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бамбитиос Нара — Нагоя Файтинг Иглс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Бамбитиос Нара уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Бамбитиос Нара пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Бамбитиос Нара составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

Три года назад у баскетбольного клуба Нагоя Файтинг Иглс сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Нагоя Файтинг Иглс идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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