Эйр Форс Фальконс — Фресно Стэйт Буллдогз. Прогноз, ставки на матч(13.02.21)

Прогноз Эйр Форс Фальконс — Фресно Стэйт Буллдогз (13.02.2021), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Эйр Форс Фальконс — Фресно Стэйт Буллдогз 13-го февраля

13-го февраля в 23:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Эйр Форс Фальконс примет соперника по национальному первенству Фресно Стэйт Буллдогз.



13-го февраля снова возобновляются матчи престижного баскетбольного турнира, и первым поединком будет Эйр Форс Фальконс – Фресно Стэйт Буллдогз, который начнется в 23:00 по МСК. Встречаются принципиальные соперники, которые представляют один регион, так что каждый год они играют между собой по несколько матчей. В прошлом году баскетболисты клуба Эйр Форс Фальконс были в гораздо лучшей форме, так что сумели выиграть все личные встречи.



Эйр Форс Фальконс — Фресно Стэйт Буллдогз. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Баскетбольный поединок Эйр Форс Фальконс — Фресно Стэйт Буллдогз состоится 13-го февраля в рамках очень популярного турнира, а игроки появятся на поле в 23:00 по московскому времени. Каждый год команды играют между собой как минимум два матча, так что всего между ними было уже 156 встреч, в которых очевидным лидером является баскетбольный клуб Эйр Форс Фальконс, выигравший 104 поединка. В этом сезоне команды еще не встречались.

Эйр Форс Фальконс

В этом сезоне баскетбольный клуб Эйр Форс Фальконс уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Эйр Форс Фальконс одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Эйр Форс Фальконс лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Эйр Форс Фальконс нет более травмированных игроков основы.



Фресно Стэйт Буллдогз

Уже три недели баскетбольный клуб Фресно Стэйт Буллдогз выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба Фресно Стэйт Буллдогз удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб Фресно Стэйт Буллдогз одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

NCAA, Эйр Форс Фальконс — Фресно Стэйт Буллдогз

Болельщики баскетбольного клуба Эйр Форс Фальконс собираются 13-го февраля активно поддерживать игроков своей команды, ведь им предстоит непростой и очень важный поединок против баскетболистов клуба Фресно Стэйт Буллдогз. Тем, у кого есть билеты на игру, необходимо найти свое место на трибунах до 23:00 по МСК, пока не стартует поединок. Эта встреча для команд будет первой в сезоне, а в прошлом году они встречались дважды и обменялись победами в овертайме.



Эйр Форс Фальконс — Фресно Стэйт Буллдогз. Прогноз, ставки на матч(13.02.21)

Эйр Форс Фальконс

В последние годы Эйр Форс Фальконс является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Эйр Форс Фальконс еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Фресно Стэйт Буллдогз

В прошлом матче баскетбольный клуб Фресно Стэйт Буллдогз потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Фресно Стэйт Буллдогз и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Фресно Стэйт Буллдогз находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Эйр Форс Фальконс — Фресно Стэйт Буллдогз Прогнозы от БК «БалтБет»

На 13-го февраля можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Эйр Форс Фальконс — Фресно Стэйт Буллдогз, в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 23:00 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Эйр Форс Фальконс — Фресно Стэйт Буллдогз: хозяева разберутся с новичком

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Эйр Форс Фальконс провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Эйр Форс Фальконс показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Эйр Форс Фальконс и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Недавно у баскетбольного клуба Фресно Стэйт Буллдогз был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Фресно Стэйт Буллдогз выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Фресно Стэйт Буллдогз немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Эйр Форс Фальконс — Фресно Стэйт Буллдогз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Эйр Форс Фальконс был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Эйр Форс Фальконс вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Эйр Форс Фальконс практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Фресно Стэйт Буллдогз показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Фресно Стэйт Буллдогз получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Фресно Стэйт Буллдогз сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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