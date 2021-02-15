Эдвардсвилль Кугэрз — Мюррей Стэйт Рейсерз: соперники не будут долго запрягать

Прогноз Эдвардсвилль Кугэрз — Мюррей Стэйт Рейсерз (16 февраля), ставки и коэффициенты

Эдвардсвилль Кугэрз — Мюррей Стэйт Рейсерз (16-го февраля), ставки и коэффициенты

16-го февраля в 01:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Эдвардсвилль Кугэрз примет соперника по национальному первенству Мюррей Стэйт Рейсерз.



В 01:00 по МСК во всем мире любители баскетбола будут следить за встречей Эдвардсвилль Кугэрз – Мюррей Стэйт Рейсерз, где сойдутся одни из самых сильных команд этого турнира. До матча осталось всего несколько дней, так как он запланирован на 16-го февраля, так что время на подготовку еще есть. В прошлом сезоне команды обменялись победами, а в этом уже соперники однажды встречались, и тогда со счетом 95-89 выиграли баскетболисты клуба Мюррей Стэйт Рейсерз.



Эдвардсвилль Кугэрз — Мюррей Стэйт Рейсерз. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Эдвардсвилль Кугэрз проводит на своей площадке, и 16-го февраля хозяевам предстоит матч против игроков клуба Мюррей Стэйт Рейсерз. В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 01:00 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Эдвардсвилль Кугэрз, а один раз сильнее были игроки БК Мюррей Стэйт Рейсерз.

Эдвардсвилль Кугэрз

Баскетбольный клуб Эдвардсвилль Кугэрз в прошлом туре проиграл, но болельщики надеются, что на команду положительно повлияет родная арена, ведь у себя дома баскетболисты играют намного лучше и демонстрирует более высокие результаты. За весь сезон баскетбольный клуб Эдвардсвилль Кугэрз проиграл дома лишь две встречи, так что вряд ли хозяева потеряют очки, тем более в матче с таким простым соперником. Да, команда лишилась двух своих лидеров, без которых играть очень непросто, и последний тур был тому явным доказательством. Но, если брать четыре последних матча, где также не было этих травмированных баскетболистов, то в них было лишь одно поражение и четыре победы. В турнирной таблице хозяева сейчас идут третьими, так что уже практически обеспечили себе путевку в плей-офф, но и еще имеют хорошие шансы на чемпионский титул.



Мюррей Стэйт Рейсерз

Уже три недели баскетбольный клуб Мюррей Стэйт Рейсерз выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба Мюррей Стэйт Рейсерз удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб Мюррей Стэйт Рейсерз одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

Прогноз на матч Эдвардсвилль Кугэрз — Мюррей Стэйт Рейсерз

После длинной гостевой серии баскетболисты клуба Эдвардсвилль Кугэрз наконец-то возвращаются домой, а 16-го февраля им уже необходимо сыграть поединок против БК Мюррей Стэйт Рейсерз. На площадке игроки обеих команд появятся в 01:00 по Москве. Если брать последние десять личных встреч данных соперников, то в них лидируют хозяева данного матча, одержав семь побед при трех поражениях. Но, в общей статистике противостояния лучшие показатели у гостей.



Эдвардсвилль Кугэрз — Мюррей Стэйт Рейсерз (16-го февраля), ставки и коэффициенты

Эдвардсвилль Кугэрз

В этом сезоне баскетбольный клуб Эдвардсвилль Кугэрз и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Эдвардсвилль Кугэрз играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Мюррей Стэйт Рейсерз

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Мюррей Стэйт Рейсерз становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Мюррей Стэйт Рейсерз уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Мюррей Стэйт Рейсерз сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Эдвардсвилль Кугэрз — Мюррей Стэйт Рейсерз Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 16-го февраля, и в его рамках состоится поединок Эдвардсвилль Кугэрз — Мюррей Стэйт Рейсерз. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 01:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Эдвардсвилль Кугэрз — Мюррей Стэйт Рейсерз: соперники не будут долго запрягать

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Эдвардсвилль Кугэрз провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Эдвардсвилль Кугэрз показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Эдвардсвилль Кугэрз и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Мюррей Стэйт Рейсерз полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Мюррей Стэйт Рейсерз может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Мюррей Стэйт Рейсерз выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Эдвардсвилль Кугэрз — Мюррей Стэйт Рейсерз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Эдвардсвилль Кугэрз был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Эдвардсвилль Кугэрз вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Эдвардсвилль Кугэрз практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

В данный момент баскетбольный клуб Мюррей Стэйт Рейсерз находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Мюррей Стэйт Рейсерз сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Мюррей Стэйт Рейсерз действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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