Гэлловей/Лавсон — Гласспул/Хелиоваара. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (16.02.21)

Прогноз Гэлловей/Лавсон — Гласспул/Хелиоваара (16.02.2021), ставки и коэффициенты

Гэлловей/Лавсон — Гласспул/Хелиоваара (16-го февраля), ставки и коэффициенты

16-го февраля в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Гэлловей/Лавсон , а противостоять в этом поединке будет Гласспул/Хелиоваара.



Гэлловей/Лавсон сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 16-го февраля придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Гласспул/Хелиоваара. По Москве данный поединок начнется в 12:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Гласспул/Хелиоваара, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Гэлловей/Лавсон — Гласспул/Хелиоваара:

16-го февраля пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Гэлловей/Лавсон — Гласспул/Хелиоваара. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 12:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Гласспул/Хелиоваара, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Гласспул/Хелиоваара выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Гэлловей/Лавсон

В большинстве своих выигранных поединков Гэлловей/Лавсон берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Гэлловей/Лавсон с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Гэлловей/Лавсон сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Гэлловей/Лавсон также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Гласспул/Хелиоваара

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Гласспул/Хелиоваара в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Гласспул/Хелиоваара уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Гласспул/Хелиоваара уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Гласспул/Хелиоваара обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

«Гэлловей/Лавсон» — «Гласспул/Хелиоваара»: прогноз автора

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Гэлловей/Лавсон и Гласспул/Хелиоваара впервые будут встречаться между собой. Если Гэлловей/Лавсон уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Гласспул/Хелиоваара пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Гэлловей/Лавсон демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Гэлловей/Лавсон – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Гэлловей/Лавсон — Гласспул/Хелиоваара. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (16.02.21)

Гэлловей/Лавсон

Гэлловей/Лавсон не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Гэлловей/Лавсон любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Гэлловей/Лавсон умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Гэлловей/Лавсон не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Гэлловей/Лавсон умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Гласспул/Хелиоваара

Гласспул/Хелиоваара лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Гласспул/Хелиоваара играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Гласспул/Хелиоваара начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Гласспул/Хелиоваара выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Гласспул/Хелиоваара сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Гэлловей/Лавсон — Гласспул/Хелиоваара Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Гэлловей/Лавсон и Гласспул/Хелиоваара. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Гэлловей/Лавсон и Гласспул/Хелиоваара встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Гэлловей/Лавсон и Гласспул/Хелиоваара довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Гэлловей/Лавсон и Гласспул/Хелиоваара подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Гэлловей/Лавсон — Гласспул/Хелиоваара: андердог способен удивить фаворита

Судя по количеству финалов и титулов, которые Гэлловей/Лавсон имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Гэлловей/Лавсон и Гласспул/Хелиоваара отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Гласспул/Хелиоваара в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Гэлловей/Лавсон превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Гласспул/Хелиоваара сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Гэлловей/Лавсон гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Гэлловей/Лавсон — Гласспул/Хелиоваара. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Гэлловей/Лавсон и Гласспул/Хелиоваара. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Гэлловей/Лавсон и для Гласспул/Хелиоваара, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-356867-barnaul-surgut-prognoz-professionala-na-match-15-02-21/