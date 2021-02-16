Прогноз Киммельманн/Парк — Туркмен/Услу (17-го февраля), ставки и коэффициенты

Киммельманн/Парк — Туркмен/Услу. Прогноз, ставки на матч. ITF (17.02.21)

17 февраля в 10:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Киммельманн/Парк , а противостоять в этом поединке будет Туркмен/Услу.



Теннисное противостояние Киммельманн/Парк — Туркмен/Услу пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 17 февраля. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 10:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Киммельманн/Парк является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Киммельманн/Парк — Туркмен/Услу:

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 17 февраля, так что в разделе тенниса можно найти поединок Киммельманн/Парк — Туркмен/Услу. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 10:00 по Москве, пока не начался поединок. Киммельманн/Парк и Туркмен/Услу еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Киммельманн/Парк

Болельщики ожидали, что на этом турнире Киммельманн/Парк продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Киммельманн/Парк в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Киммельманн/Парк сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Киммельманн/Парк немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Туркмен/Услу

Во взрослом туре Туркмен/Услу проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Туркмен/Услу пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Туркмен/Услу предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Туркмен/Услу еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

ITF, Киммельманн/Парк — Туркмен/Услу

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Киммельманн/Парк и Туркмен/Услу являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Киммельманн/Парк — Туркмен/Услу. Прогноз, ставки на матч(17.02.21)

Киммельманн/Парк

На этом турнире именно Киммельманн/Парк может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Киммельманн/Парк отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Киммельманн/Парк еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Киммельманн/Парк не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Туркмен/Услу

Выступать в зале Туркмен/Услу не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Туркмен/Услу старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Туркмен/Услу принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Туркмен/Услу демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Туркмен/Услу даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Туркмен/Услу хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Киммельманн/Парк — Туркмен/Услу Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Киммельманн/Парк и Туркмен/Услу, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Киммельманн/Парк и Туркмен/Услу играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Киммельманн/Парк, и Туркмен/Услу неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Киммельманн/Парк — Туркмен/Услу: соперники не будут долго запрягать

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Киммельманн/Парк и Туркмен/Услу, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Киммельманн/Парк сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Туркмен/Услу имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Киммельманн/Парк – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Киммельманн/Парк и Туркмен/Услу на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Киммельманн/Парк — Туркмен/Услу. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Киммельманн/Парк и Туркмен/Услу. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Киммельманн/Парк и для Туркмен/Услу, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-357447-steriya-zhen-novi-sad-zhen-prognoz-i-stavki-ot-professionala-16-02-21/