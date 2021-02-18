Кристина Бушкэ — Катарина Герлах. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (18.02.21)

Прогноз Кристина Бушкэ — Катарина Герлах (18-го февраля), ставки и коэффициенты

Кристина Бушкэ — Катарина Герлах (18 февраля), ставки и коэффициенты

18 февраля в 13:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Кристина Бушкэ , а противостоять в этом поединке будет Катарина Герлах.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Кристина Бушкэ — Катарина Герлах можно будет вплоть до 13:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 18 февраля. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Кристина Бушкэ и Катарина Герлах еще ни разу не встречались на теннисном корте.



Кристина Бушкэ — Катарина Герлах. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 18 февраля откроет его противостояние Кристина Бушкэ — Катарина Герлах. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 13:00 по МСК, то есть до начала игры. Кристина Бушкэ и Катарина Герлах отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Катарина Герлах может гордиться семью победами, а вот Кристина Бушкэ имеет только пять выигранных встреч.

Кристина Бушкэ

Пока Кристина Бушкэ не демонстрирует хорошей физической формы, а проходит каждый раунд исключительно на своем характере и благодаря богатому опыту. Еще на первом этапе все могло завершиться поражением, когда были проиграны первые два сета, но затем получилось собраться и выиграть остальные три. В последующих матчах было не легче, так что можно однозначно сделать вывод, что Кристина Бушкэ находится не в лучших кондициях. Скорее всего, что причина кроется в недавней травме колена, которая заставила на долгий срок покинуть корт. Если судить по прошлому году, то был такой же слабый старт, но затем начался прогресс, так что есть надежда, что дальше Кристина Бушкэ будет играть все сильнее и все же сможет порадовать болельщиков стабильностью. Ведь пока все предыдущие турниры завершались на ранних этапах, хотя оппоненты были не самые сложные. К тому же, Кристина Бушкэ довольно неплохо играет на данном покрытии.



Катарина Герлах

На этом турнире Катарина Герлах играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Катарина Герлах все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Катарина Герлах не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Катарина Герлах уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Катарина Герлах на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Катарина Герлах пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

ITF, Кристина Бушкэ — Катарина Герлах

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Кристина Бушкэ и Катарина Герлах. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Кристина Бушкэ и Катарина Герлах продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Кристина Бушкэ — Катарина Герлах. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (18.02.21)

Кристина Бушкэ

В этом сезоне Кристина Бушкэ демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Кристина Бушкэ уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Кристина Бушкэ любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Кристина Бушкэ часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Кристина Бушкэ умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Катарина Герлах

На этом турнире Катарина Герлах играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Катарина Герлах какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Катарина Герлах уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Катарина Герлах много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Катарина Герлах сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Катарина Герлах не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Кристина Бушкэ — Катарина Герлах Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Кристина Бушкэ и Катарина Герлах аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Кристина Бушкэ и Катарина Герлах обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Кристина Бушкэ и Катарина Герлах постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Кристина Бушкэ — Катарина Герлах: кто пройдет в следующий раунд?

Судя по количеству финалов и титулов, которые Кристина Бушкэ имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Кристина Бушкэ и Катарина Герлах отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Катарина Герлах в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Кристина Бушкэ превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Катарина Герлах сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Кристина Бушкэ гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Кристина Бушкэ — Катарина Герлах. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Кристина Бушкэ и Катарина Герлах сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Кристина Бушкэ, и Катарина Герлах будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-358182-prognoz-na-match-antoniya-ruzhich-anna-kubareva-18-02-21/