Маккаби Цур Шалом — Бней Мадж аль-Крум: соперники не будут долго запрягать

Маккаби Цур Шалом — Бней Мадж аль-Крум: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Израиля 19.02.21

«Маккаби Цур Шалом» – «Бней Мадж аль-Крум». 19.02.21. Прогноз и ставки на матч

Главный тренер футбольного клуба Маккаби Цур Шалом запретил своим подопечным вплоть до 19 февраля покидать тренировочную базу, ведь в этот день команде предстоит сыграть непростой поединок против ФК Бней Мадж аль-Крум. По московскому времени в 13:00 начнется данный поединок, и на него придет множество болельщиков, чтобы поддержать хозяев поля. В последних пяти матчах ФК Маккаби Цур Шалом имеет только одну победу, а поражений было три.



Команда Маккаби Цур Шалом и команда Бней Мадж аль-Крум, судя из стартовой заявки, выйдут на поле сильнейшими составами. Напомним, что ранее в СМИ говорилось о том, что в составе хозяев поля будут отсутствовать несколько ведущих футболистов. Эта информация существенным образом повлияла на котировки букмекеров, выставленных на этот матч. Наши прогнозисты считали, что оснований для такого завышенного коэффициента на победу команды Маккаби Цур Шалом в этом матче нет, так как отсутствие двух лидеров для такого клуба, каким является команда Маккаби Цур Шалом – не критично, так как глубина скамейки позволяет провести ротацию состава, без существенной потери качества игры. Тем более что сейчас стало известно о том, что лидеры все же сыграют. Мы думаем, что команда Маккаби Цур Шалом сегодня добьется уверенной победы над своими соперниками, так что, рекомендуем играть не только победу хозяев поля в этом матче, но и делать ставки на фору команды Маккаби Цур Шалом. Учитывая, что команды будут действовать основными составами, нам также кажутся вполне играбельными ставки на общий тотал больше в матче, так как хозяева вряд ли забьют менее двух голов, да и гостям вполне по силам наиграть на забитый мяч. Также здесь можно рассмотреть ставку на индивидуальный тотал голов команды Маккаби Цур Шалом на больше, исходя из того, что хозяева поля очень активно действуют в родных стенах. К примеру, в прошлом сезоне команда Маккаби Цур Шалом только в трех домашних матчах забила менее двух голов.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Маккаби Цур Шалом — Бней Мадж аль-Крум:

Так как большинство делает ставку на победу хозяев поля, то коэффициент на победу постоянно падает и сейчас он составляет 1.436. На ничью в футбольном матче Маккаби Цур Шалом — Бней Мадж аль-Крум стоит коэффициент 4.3, а на выигрыш гостей принимаются ставки по котировке 6.3.

Прогноз на матч Маккаби Цур Шалом – Бней Мадж аль-Крум (Чемпионат Израиля, матч национального перевентсва, воскресенье, 19 февраля):Футбольный клуб Маккаби Цур Шалом получил от букмекеров на свою победу котировку 1.436, а по коэффициенту 6.3 можно сделать ставку на выигрыш ФК Бней Мадж аль-Крум. По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Команда Маккаби Цур Шалом в межсезонье провели серьезную кадровую политику, которая позволила клубу подписать ряд перспективных футболистов, которые, несомненно, должны усилить игру команды. Естественно, это ставит перед командами новые цели и задачи, так как руководство, вложив серьезные деньги в усиление клуба, хочет видеть результат. Команда Бней Мадж аль-Крум слабо проявила себя на трансферном рынке. Скорее всего, это связано с тем, что у клуба ограниченный бюджет, да и все ключевые позиции закрыты футболистами, которые не первый сезон выступают в этой команде. Команда Бней Мадж аль-Крум не ставит перед собой никаких значимых целей в турнирной таблице, поэтому фаворит этого противостояния очевиден. С другой стороны, есть шанс недооценки соперника, как уже было не раз в прошлом сезоне с футболистами команды Маккаби Цур Шалом, которые испытывали проблемы в тех матчах, где, казалось бы, должны уверенно побеждать. Однако сейчас другой случай, уже на старте сезона необходимо выйти в лидеры, и удерживать лидирующие позиции в турнирной таблице. Поэтому наставник будет настраивать своих подопечных то, чтобы они реализовывали все свои моменты в атаке, и внимательно действовали в обороне, не допуская ошибок. Конечно, гости в этом матче не питают иллюзий, однако клуб может упереться, так как имеет опытных и сыгранных защитников, да и на контратаках команда Бней Мадж аль-Крум действовать умеет. Наши прогнозисты ждут здесь интересного противостояния, которое может стать еще более интересным, если хозяевам не удастся забить быстрый гол.

Маккаби Цур Шалом – Бней Мадж аль-Крум 19.02.21

Футбольный поединок Маккаби Цур Шалом — Бней Мадж аль-Крум был перенесен на 19 февраля, так как он должен был состояться еще два месяца назад, но тогда арбитр отменил игру из-за сильного дождя. Теперь же футболисты выйдут на поле в 13:00 по московскому времени, и станет ясно, какая команда все же сильнее. Вначале сезона Маккаби Цур Шалом и Бней Мадж аль-Крум играли между собой, и тогда на табло была зафиксирована ничья со счетом 2-2, хотя хозяева поля вели в два мяча после завершения первого тайма.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Чемпионат находится в самом разгаре, поэтому футболистам команды Маккаби Цур Шалом и команды Бней Мадж аль-Крум нельзя расслабляться, ведь борьба за высокие места в чемпионате – это необходимость демонстрировать футбол высшего качества в каждом матче, особенно в матчах с прямыми конкурентами. А в том, что именно команда Маккаби Цур Шалом и команда Бней Мадж аль-Крум будут конкурировать между собой за высокие места в чемпионате, у экспертов нашего ресурса нет никаких сомнений. Команды отлично укомплектованы на нынешний сезон, причем, отличительной чертой обеих команд является наличие хорошей скамейки запасных, футболисты которой могут в любой момент усилить игру команд. Вообще, позволить игрокам такого уровня выходить на замену могут далеко не каждые футбольные команды. Однако, к слову, менеджеры обеих команд постоянно экспериментируют с составом, предоставляя игровое время всем футболистам. Но, по мнению экспертов нашего ресурса, в сегодняшнем матче экспериментов не будет. Обеим командам необходим результат, поэтому менеджеры постараются задействовать всех ведущих футболистов, использовав максимально неудобную тактику для соперника. Отличительными качеством команды Маккаби Цур Шалом и команды Бней Мадж аль-Крум является атакующий стиль игры, так как львиная доля выигрышных матчей команд приходиться на активные действия у ворот соперника. Учитывая, что сегодняшние соперники умеют активно действовать не только в атаке, но и в обороне, наши эксперты полагают, что матч будет очень интересным, а прогнозы от наших экспертов позволят сделать просмотр этого противостояния еще более зрелищным.



Прогноз Маккаби Цур Шалом – Бней Мадж аль-Крум (19 февраля), ставки и коэффициенты

Для экспертов нашего ресурса преимущество команды Маккаби Цур Шалом в противостоянии с футболистами команды Бней Мадж аль-Крум очевидно. Хозяева поля проводят лучший сезон, демонстрируя слаженную, результативную игру во всех матчах. Особенно уверенно футболисты команды Маккаби Цур Шалом чувствуют себя в родных стенах, где забивают соперникам по несколько мячей. Гости существенно уступают в классе своим соперникам. При этом, футболисты команды Бней Мадж аль-Крум не отличаются стабильностью в выездных матчах. Да и оборона у команды Бней Мадж аль-Крум частенько проваливается, из-за этого гости много пропускают. Мы думаем, что всеми этими проблемами гостей футболисты команды Маккаби Цур Шалом должны воспользоваться сполна. А это означает, что команда Маккаби Цур Шалом уверенно победит в этом матче. Таким образом, наш прогноз на матч команды Маккаби Цур Шалом и команды Бней Мадж аль-Крум – уверенная победа хозяев поля, причем, более рисковые бетторы могут делать ставки на то, что команда Маккаби Цур Шалом пробьет фору, заявленную букмекерами. Индивидуальный тотал хозяев поля, как и общий тотал забитых голов в матче мы рекомендуем ставить на больше. В родных стенах команда Маккаби Цур Шалом никому не забивала менее двух голов, а учитывая проблемы гостей в обороне, мы полагаем, что победа команды Маккаби Цур Шалом будет разгромной. Желтые карточки и нарушения правил в этом матче мы советуем играть на меньше, так как командам не за чем совершать грубые фолы в таком матче. А вот индивидуальный тотал угловых команды Маккаби Цур Шалом мы рассматриваем на больше, так как клуб активно использует фланги во время атак, а атаковать хозяева поля в этом матче будут много, поэтому и ставка эта видится уверенной.

Маккаби Цур Шалом

В последние годы футбольный клуб Маккаби Цур Шалом постоянно входит в тройку сильнейших в чемпионате, так что регулярно принимает участие в Лиге Чемпионов. Но, как хозяева не стараются, все равно не могут стать чемпионами, ведь начинают борьбу за титул, но затем отставание от лидера только увеличивается. В данный момент оно достигло уже девяти очков, так что хоть футбольный клуб Маккаби Цур Шалом и идет вторым в чемпионате, но вернуться в борьбу за золотые медали будет не так просто. На своем поле команда показывает в этом сезоне уверенную игру, так что было только два поражения дома, и на родном стадионе футболисты клуба Маккаби Цур Шалом забивают в три раза больше мячей, чем пропускают. Сейчас хозяева выдают серию из семи побед подряд, но она никого не удивляет, так как команда играла по очень легкому календарю, где было много предсказуемых результатов. В этом поединке хозяевам не помогут левый защитник, а также центральный и опорный полузащитники. Под вопросом выход на поле правого нападающего.

Бней Мадж аль-Крум

После того, как в футбольном клубе Бней Мадж аль-Крум два года назад поменялся главный тренер, был небольшой спад в игре, но постепенно команда начала показывать еще даже лучшие результаты при новом наставнике. В этом сезоне гости занимают шестую строчку в чемпионате, претендуя на путевку в еврокубки. Но, для этого нужно выиграть борьбу, в которую включилось еще четыре команды. Футболисты клуба Бней Мадж аль-Крум показывают очень хорошую игру дома, а вот на выезде команда играет исключительно от обороны, из-за чего в гостях было тринадцать ничейных результатов в восемнадцати матчах. При этом, ФК Бней Мадж аль-Крум проиграл на выезде только однажды, чем не могут похвастаться даже лидеры чемпионата. Уже семь туров гости не проигрывают, одержав три победы и четыре раза сыграв вничью. Команда имеет одну из лучших защит в чемпионате, ведь входит в тройку лидеров по количеству пропущенных мячей. У гостей нет длинной скамейки запасных, но в данный момент у команды и нет серьезных кадровых проблем, ведь травмирован только правый полузащитник, который уже больше месяца пребывает в лазарете.

Интересные факты перед матчем Маккаби Цур Шалом – Бней Мадж аль-Крум

Команда Маккаби Цур Шалом и команда Бней Мадж аль-Крум, которые будут участвовать в ближайшем матче, являются представителями второй части турнирной таблицы. Эти клубы активно борются за то, чтобы сохранить прописку в чемпионате на будущий сезон. Судя по результатам, которые оба клуба продемонстрировали в текущем чемпионате, нельзя отдать предпочтение ни одной из команд. Вообще, в таких матчах, где обоим соперникам нужны очки, наиболее привлекательно выглядят ставки на пенальти и удаление. Здесь, в принципе, нет необходимости мониторить статистику рефери, так как само противостояние предполагает жесткую и бескомпромиссную борьбу на протяжении всего матча. Наши эксперты полагают, что счет матча вряд ли будет разгромным, скорее всего, кто-то из соперников победит с преимуществом в один мяч. Отсюда общий тотал забитых мячей в матче стоит играть на больше, так как ни одна из команд не отличается надежностью в защите. Общий тотал нарушений правил и желтых карточек тоже стоит играть на больше, так как оба клуба будут играть грубо независимо от счета на табло. Рефери будет вынужден реагировать на грубость и наказывать нарушителей правил желтыми карточками. Несмотря на то, что букмекеры несколько завысили тоталы, мы полагаем, что все равно стоит делать ставки на тотал больше. Угловых в этом матче вряд ли будет много, так как сам уровень команд не предполагает большое количество стандартов в этом матче. Относительно фаворита, скорее здесь фаворитами являются хозяева поля, но от ставок на исход этого противостояния мы рекомендуем воздержаться.

Игра закончится победой Маккаби Цур Шалом — 1.436, в игре будет ничья — 4.3, игра закончится победой Бней Мадж аль-Крум — 6.3.



Маккаби Цур Шалом — Бней Мадж аль-Крум. Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Израиля 19 февраля

Букмекеры полагают, что у команды Бней Мадж аль-Крум нет особых шансов против более мотивированного соперника, и наши эксперты полностью с этим согласны. Напомним, что хозяевам поля сейчас необходимы очки, да и по уровню игры они заметно превосходят своих соперников, которые вдобавок ко всему уже потеряли мотивацию в этом чемпионате. Напомним, что команда Бней Мадж аль-Крум еще раньше стала основным неудачником чемпионата, когда не смогла выиграть ни одного выездного матча. Да и вообще, гости в этом чемпионате действительно выглядят слабо, уступая даже откровенно слабым командам, видно, команда потратила последние силы на выход в элитный дивизион. Нет необходимости лишний раз напоминать о том, что в составе команды Маккаби Цур Шалом выступают настоящие профессионалы, которые успели зарекомендовать себя не только на клубном уровне, но и на уровне национальных сборных, эти футболисты умеют решать исходы матчей одним касанием, поэтому у гостей просто нет шансов в матче с таким грозным и мотивированным соперником. Так что, здесь мы солидарны с букмекерами, которые прогнозируют уверенную победу хозяев поля. Поэтому наш прогноз – фора команды Маккаби Цур Шалом в этом матче. Общий тотал тоже должен быть пробит, причем, необходимо делать ставки и на общий тотал забитых голов на больше и на индивидуальный тотал хозяев поля. В родных стенах команда Маккаби Цур Шалом играет очень мощно, особенно со слабыми соперниками, которым забивает не менее двух-трех мячей. Индивидуальный тотал угловых команды Маккаби Цур Шалом мы тоже советуем играть на больше, так как хозяева поля не перестают атаковать даже после нескольких забитых голов.

«Маккаби Цур Шалом»

Несмотря на то, что футбольный клуб Маккаби Цур Шалом сохраняет за собой высокое седьмое место в чемпионате, это связано в первую очередь с великолепным стартом сезона, а во вторую с тем, что многие оппоненты демонстрируют слабые результаты и не могут догнать хозяев. Сама же команда сейчас пребывает не в лучшей форме, так как выиграть не получается уже девять туров. В них футбольный клуб Маккаби Цур Шалом пять раз сыграл вничью и потерпел четыре поражения. Причем, три поражения были на своем поле. Теперь отставание от шестого места увеличилось до непреодолимых девяти очков, а команды снизу начали наступать на пятки. Потерю формы можно объяснить тем, что после хорошего старта сезона к главному тренеру начали проявлять интерес более богатые команды, так что неигровые моменты стали отвлекать от подготовки, что привело к потере результатов. Так что, сенсационной квалификации в еврокубки не будет, а команде придется довольствоваться финишем в середине турнирной таблицы. Среди игроков основы у хозяев нет травмированных.



«Бней Мадж аль-Крум»

В прошлом сезоне футбольный клуб Бней Мадж аль-Крум выиграл чемпионский титул, но в этом сезоне речь о защите трофея даже не идет. У главного тренера начались проблемы со многими игроками основного состава, так что уже нет того сыгранного боевого коллектива, который всех громил в прошлом году. Гости занимают в чемпионате только четвертую строчку, а отставание от лидера настолько большое, что команде сейчас остается бороться только за то, чтобы не упустить свое место в еврокубках. Футбольный клуб Бней Мадж аль-Крум одинаково играет как в родных стенах, так и в выездных матчах, а в этом сезоне гости разве что демонстрируют надежную игру в обороне, но результативность команды по сравнению с прошлым годом сильно упала. Недавно ФК Бней Мадж аль-Крум выдал серию из восьми матчей без поражений, но в последнем туре команда неожиданно уступила на своем поле аутсайдеру, пропустив в свои ворота три безответных мяча. Единственная потеря гостей это левый нападающий.

Статистика и личные встречи

В последние годы эксперты нашего ресурса обращают внимание не только на доматчевые прогнозы, но и на прогнозирование лайв-ставок. Дело в том, что индустрия беттинга ежегодно развивается, и мы, если хотим стабильно зарабатывать, должны развиваться вместе с ней. Сейчас букмекеры стараются предлагать бетторам большой выбор ставок по ходу футбольных матчей. Если раньше это были ставки на исходы, то теперь букмекеры предлагают ставки на статистику: угловые, желтые карточки, фолы, офсайды и т.д. В наиболее ярких противостояниях, когда между собой встречаются лидеры чемпионата, букмекеры могут предложить еще больший объем основных и дополнительных ставок. Эксперты нашего ресурса стараются предугадывать, на какие матчи букмекеры могут предложить большой объем доматчевых ставок и ставок по ходу игры, это позволяет нам составлять более точные прогнозы, на основании которых любители футбола могут делать ставки даже по ходу матча. Причем, делать ставки по ходу матча гораздо более выгодно, так как, в зависимости от того, что происходит на футбольном поле, можно сделать ставку по более выгодному предложению. Матч команды Маккаби Цур Шалом и команды Бней Мадж аль-Крум, который прогнозируют наши эксперты – интересное противостояние, в котором примут участие клубы, удивившие в текущем сезоне многих любителей футбола. Мы постарались учесть все аспекты выступлений этих команд, чтобы предложить отличные прогнозы. Надеемся, что они помогут бетторам обыграть букмекеров.

«Маккаби Цур Шалом» — «Бней Мадж аль-Крум»: кто фаворит грядущей встречи?

Маккаби Цур Шалом — Бней Мадж аль-Крум. Прогноз на футбол (19.02.21)

Не самый тяжелый матч ждет футболистов команды Бней Мадж аль-Крум. Лидеры чемпионата отправляются в гости к команде, которая ведет борьбу за выживание, однако, судя по результатам клуба в последних матчах, да и в целом по сезону, вряд ли эта борьба будет успешной. Гости, в принципе, довольно комфортно чувствуют себя в качестве лидера турнирной таблицы, поэтому могут позволить себе не выставлять основной состав. Хотя, даже футболисты резерва гостей существенно превосходят своих соперников в классе. Букмекеры верно оценили шансы команд в этом матче. Команда Бней Мадж аль-Крум должна быть фаворитом, так как возглавляет турнирную таблицу. Анализируя очные матчи этих футбольных клубов, наши эксперты пришли к мнению, что победа гостей в этом матче не будет разгромной, поэтому здесь есть все основания заиграть плюсовой гандикап хозяев поля. Общий тотал забитых мячей мы рассматриваем, отталкиваясь от гола команды Маккаби Цур Шалом, поэтому, велика вероятность того, что клубы перебьют заявленный букмекерами тотал голов. Угловых в матче тоже ожидается много, команда Маккаби Цур Шалом и команда Бней Мадж аль-Крум всегда в матчах между собой подают много угловых. Общий тотал фолов и карточек мы бы рекомендовали играть на меньше, так как, глядя на предложенный букмекерами тотал, мы полагаем, что он несколько завышен, следовательно, необходимо этим воспользоваться. В принципе, можно было бы заиграть фору желтых карточек команды Маккаби Цур Шалом, так как хозяева поля в нынешнем сезоне играют грубо, однако фора выставлена правильно, возможно, ситуация изменится по ходу матча, тогда можно воспользоваться нашей рекомендацией для лайв-ставок.

Маккаби Цур Шалом — Бней Мадж аль-Крум: соперники не будут долго запрягать

Несколько лет назад футбол был более прогнозирован, команды демонстрировали стабильные результаты, а прогнозировать статистику было совсем легко. Однако все течет и все меняется, меняемся мы, меняется и футбол. Сегодня эта игра становится более динамичной, команды предпочитают более активно действовать у чужих ворот, не выстраивая глубоко эшелонированную оборону у собственной штрафной площадки. Времена игры на удержание нужного результата проходят. Тем не менее, новые времена, с молодыми тренерами и молодыми талантливыми футболистами, не менее интересны. Теперь в моде атакующий футбол, с большим количеством ударов и забитых голов, когда стадион ревет от восторга, а один футболист может забивать пять раз в ворота своих соперников, и это уже никого не удивляет. Изменения пошли на пользу этой игры. Наши эксперты надеются, что и в будущем футбол будет только прогрессировать, а наши прогнозы при этом будут оставаться такими же четкими, и будут также стабильно приносить прибыль. Всем удачи!

Никаких сюрпризов от футбольного противостояния Маккаби Цур Шалом — Бней Мадж аль-Крум спортивные эксперты не ждут, так что предлагают сделать ставку на фору 0 хозяев поля.

Маккаби Цур Шалом – Бней Мадж аль-Крум: статистика и история личных встреч

Букмекеры не всегда правильно прогнозируют футбольные матчи. Точнее, линия на основные события футбольного матча в букмекерских конторах практически всегда правильная, однако букмекеры предлагают на футбол ряд дополнительных ставок, среди которых ставки на статистику. Видимо, в силу того, что основная масса бетторов предпочитает делать ставки на исход, букмекеры больше внимания уделяют составлению этой линии, мало обращая внимания на линию дополнительных ставок и статистики. По мнению наших экспертов, именно в этой части линии и скрыто все самое ценное. Как показывает практика, прогнозировать основные исходы футбольных матчей довольно непросто, даже если между собой встречаются лидер чемпионата и аутсайдер. Букмекеры грамотно закладывают в линию все статистические и другие факторы, сопутствующие этому матчу, поэтому ничего более-менее приличного с преимуществом в сторону бетторов, в такой линии уже не найти. Однако тщательный анализ помогает находить интересные ставки на статистику. Что позволяет нашим экспертам прогнозировать футбольные матчи, даже с участием грандов современного футбола. К примеру, тщательно изучив статистические данные матча, в котором сыграет команда Маккаби Цур Шалом и команда Бней Мадж аль-Крум, мы смогли найти несколько интересных ставок, которые позволят наслаждаться просмотром футбола, и дадут возможность неплохо заработать. Мы думаем, что матч должен получиться интересным, поэтому рекомендуем не пропустить это противостояние.