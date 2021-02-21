Прогноз Джексон Стэйт Тайгерз — Гремблинг Стэйт Тайгерз (23-го февраля 2021 года), ставки и коэффициенты

Джексон Стэйт Тайгерз — Гремблинг Стэйт Тайгерз. Прогноз, ставки на матч (23.02.21)

23 февраля в 01:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Джексон Стэйт Тайгерз примет соперника по национальному первенству Гремблинг Стэйт Тайгерз.



23 февраля снова возобновляются матчи престижного баскетбольного турнира, и первым поединком будет Джексон Стэйт Тайгерз – Гремблинг Стэйт Тайгерз, который начнется в 01:30 по МСК. Встречаются принципиальные соперники, которые представляют один регион, так что каждый год они играют между собой по несколько матчей. В прошлом году баскетболисты клуба Джексон Стэйт Тайгерз были в гораздо лучшей форме, так что сумели выиграть все личные встречи.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джексон Стэйт Тайгерз — Гремблинг Стэйт Тайгерз:

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Джексон Стэйт Тайгерз возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Гремблинг Стэйт Тайгерз. Данный поединок будет сыгран 23 февраля, а по московскому времени его начало состоится в 01:30. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Гремблинг Стэйт Тайгерз лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Джексон Стэйт Тайгерз

Сейчас баскетбольный клуб Джексон Стэйт Тайгерз демонстрирует ужасную форму, проиграв четыре матча подряд. Такие результаты всех разочаровали, особенно главного тренера, ведь в двух поединках соперниками были явные аутсайдеры этого чемпионата. Причем, в одном из матчей хозяева допустили целых 26 потерь, которые соперник воплотил в сорок очков. Одной из причин слабой игры команды стала плохая форма лидера, который в этом месяце в среднем за игру набирает двенадцать очков, когда в прошлом месяце этот показатель достигал восемнадцати. Мало того, что баскетболист находится в худшей физической форме, так и точность бросков стала слабее. Тем не менее, пока команда не делает никаких резких решений, хотя опустилась уже на восьмую строчку и вполне может покинуть плей-офф. Хорошо хоть, что на своем поле Джексон Стэйт Тайгерз демонстрирует неплохой баскетбол, так что хозяева точно в этом матче будут отчаянно бороться за очки.



Гремблинг Стэйт Тайгерз

На данный момент баскетбольный клуб Гремблинг Стэйт Тайгерз занимает шестую строчку в турнире, так что путевка в плей-офф уже практически обеспечена. Тем более, что сейчас команда находится в отличной форме и выдает серию из четырех побед. Если же взять последние десять туров, то в них гости выиграли восемь раз, а в двух поражениях отставание не превышало пяти очков. Стоит отметить, что Гремблинг Стэйт Тайгерз мощно играет на своей площадке, а вот на выезде уже не является настолько грозной командой, ведь практически все гостевые победы были добыты с трудом. Главная звезда команды набирает треть очков среди всех игроков гостей, а также лидирует в чемпионате в индивидуальном зачете. Но, если данного баскетболиста полностью закрывают игроки соперника, то Гремблинг Стэйт Тайгерз не может толком строить свою игру и зачастую такие матчи завершаются поражениями. В этой встрече у гостей не смогут играть нападающий и двое защитников.

Прогноз на матч Джексон Стэйт Тайгерз — Гремблинг Стэйт Тайгерз

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Джексон Стэйт Тайгерз — Гремблинг Стэйт Тайгерз, запланированного на 23 февраля. На площадке игроки обеих команд появятся в 01:30 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Джексон Стэйт Тайгерз и Гремблинг Стэйт Тайгерз предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Джексон Стэйт Тайгерз.



Прогноз и ставка на матч Джексон Стэйт Тайгерз — Гремблинг Стэйт Тайгерз 23 февраля

Джексон Стэйт Тайгерз

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Джексон Стэйт Тайгерз наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Джексон Стэйт Тайгерз сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Джексон Стэйт Тайгерз всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Джексон Стэйт Тайгерз бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Гремблинг Стэйт Тайгерз

Два года назад баскетбольный клуб Гремблинг Стэйт Тайгерз доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Гремблинг Стэйт Тайгерз играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Джексон Стэйт Тайгерз — Гремблинг Стэйт Тайгерз Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Джексон Стэйт Тайгерз после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 23 февраля сыграет матч против БК Гремблинг Стэйт Тайгерз. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 01:30 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Джексон Стэйт Тайгерз также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Джексон Стэйт Тайгерз — Гремблинг Стэйт Тайгерз: хозяева должны брать три очка

В этом сезоне у баскетбольного клуба Джексон Стэйт Тайгерз подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Джексон Стэйт Тайгерз и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Джексон Стэйт Тайгерз еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Джексон Стэйт Тайгерз сыграет в конкретном матче.

Недавно у баскетбольного клуба Гремблинг Стэйт Тайгерз был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Гремблинг Стэйт Тайгерз выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Гремблинг Стэйт Тайгерз немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Джексон Стэйт Тайгерз — Гремблинг Стэйт Тайгерз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Джексон Стэйт Тайгерз просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Джексон Стэйт Тайгерз совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Джексон Стэйт Тайгерз выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

В данный момент баскетбольный клуб Гремблинг Стэйт Тайгерз находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Гремблинг Стэйт Тайгерз сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Гремблинг Стэйт Тайгерз действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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