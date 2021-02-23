Прогноз Куликова/Морателли — Мансури/Скилипоти (24-го февраля), ставки и коэффициенты

Куликова/Морателли — Мансури/Скилипоти. Прогноз, ставки на матч (24.02.21)

24 февраля в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Куликова/Морателли , а противостоять в этом поединке будет Мансури/Скилипоти.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Куликова/Морателли — Мансури/Скилипоти, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 24 февраля, а его начало по МСК будет в 11:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Куликова/Морателли. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



Куликова/Морателли — Мансури/Скилипоти. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 24 февраля откроет его противостояние Куликова/Морателли — Мансури/Скилипоти. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 11:00 по МСК, то есть до начала игры. Куликова/Морателли и Мансури/Скилипоти отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Мансури/Скилипоти может гордиться семью победами, а вот Куликова/Морателли имеет только пять выигранных встреч.

Куликова/Морателли

В большинстве своих выигранных поединков Куликова/Морателли берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Куликова/Морателли с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Куликова/Морателли сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Куликова/Морателли также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Мансури/Скилипоти

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Мансури/Скилипоти на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Мансури/Скилипоти демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Мансури/Скилипоти имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Мансури/Скилипоти намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Мансури/Скилипоти не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Мансури/Скилипоти будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Мансури/Скилипоти и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Мансури/Скилипоти умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Куликова/Морателли — Мансури/Скилипоти. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Куликова/Морателли и Мансури/Скилипоти впервые будут встречаться между собой. Если Куликова/Морателли уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Мансури/Скилипоти пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Куликова/Морателли демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Куликова/Морателли – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Куликова/Морателли — Мансури/Скилипоти. Прогноз, ставки на матч(24.02.21)

Куликова/Морателли

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Куликова/Морателли, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Куликова/Морателли уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Куликова/Морателли старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Куликова/Морателли, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Куликова/Морателли не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Куликова/Морателли все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Куликова/Морателли точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Мансури/Скилипоти

В этом сезоне Мансури/Скилипоти не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Мансури/Скилипоти сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Мансури/Скилипоти допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Мансури/Скилипоти допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Мансури/Скилипоти демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Куликова/Морателли — Мансури/Скилипоти Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Куликова/Морателли и Мансури/Скилипоти начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Куликова/Морателли и Мансури/Скилипоти показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Куликова/Морателли и Мансури/Скилипоти провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Куликова/Морателли и Мансури/Скилипоти действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Куликова/Морателли — Мансури/Скилипоти: будет сделан акцент на атакующий теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Куликова/Морателли имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Куликова/Морателли и Мансури/Скилипоти отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Мансури/Скилипоти в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Куликова/Морателли превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Мансури/Скилипоти сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Куликова/Морателли гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Куликова/Морателли — Мансури/Скилипоти. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Куликова/Морателли и Мансури/Скилипоти.



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