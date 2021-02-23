Барранко Косано/Табернер — Гарсия-Лопес/Эстеве Лобато. Прогноз, ставки на матч(24.02.21)

Прогноз Барранко Косано/Табернер — Гарсия-Лопес/Эстеве Лобато (24 февраля), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Барранко Косано/Табернер — Гарсия-Лопес/Эстеве Лобато 24-го февраля

24-го февраля в 13:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Барранко Косано/Табернер , а противостоять в этом поединке будет Гарсия-Лопес/Эстеве Лобато.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Барранко Косано/Табернер — Гарсия-Лопес/Эстеве Лобато, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 24-го февраля, а его начало по МСК будет в 13:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Барранко Косано/Табернер. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Барранко Косано/Табернер — Гарсия-Лопес/Эстеве Лобато:

В 13:00 по Москве Барранко Косано/Табернер выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Гарсия-Лопес/Эстеве Лобато. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 24-го февраля. Барранко Косано/Табернер не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Барранко Косано/Табернер

Барранко Косано/Табернер отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Барранко Косано/Табернер проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Барранко Косано/Табернер проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Барранко Косано/Табернер играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Барранко Косано/Табернер больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Гарсия-Лопес/Эстеве Лобато

Гарсия-Лопес/Эстеве Лобато имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Гарсия-Лопес/Эстеве Лобато уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Гарсия-Лопес/Эстеве Лобато умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Гарсия-Лопес/Эстеве Лобато обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Гарсия-Лопес/Эстеве Лобато проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

Барранко Косано/Табернер — Гарсия-Лопес/Эстеве Лобато. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Барранко Косано/Табернер и Гарсия-Лопес/Эстеве Лобато. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Барранко Косано/Табернер — Гарсия-Лопес/Эстеве Лобато. Прогноз, ставки на матч(24.02.21)

Барранко Косано/Табернер

На данный момент Барранко Косано/Табернер занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Барранко Косано/Табернер снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Барранко Косано/Табернер не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Барранко Косано/Табернер не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Гарсия-Лопес/Эстеве Лобато

На этом турнире Гарсия-Лопес/Эстеве Лобато играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Гарсия-Лопес/Эстеве Лобато какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Гарсия-Лопес/Эстеве Лобато уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Гарсия-Лопес/Эстеве Лобато много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Гарсия-Лопес/Эстеве Лобато сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Гарсия-Лопес/Эстеве Лобато не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Барранко Косано/Табернер — Гарсия-Лопес/Эстеве Лобато Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Барранко Косано/Табернер и Гарсия-Лопес/Эстеве Лобато, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Барранко Косано/Табернер и Гарсия-Лопес/Эстеве Лобато играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Барранко Косано/Табернер, и Гарсия-Лопес/Эстеве Лобато неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Барранко Косано/Табернер — Гарсия-Лопес/Эстеве Лобато: в ожидании «эйсов»

Барранко Косано/Табернер и Гарсия-Лопес/Эстеве Лобато которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Барранко Косано/Табернер имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Гарсия-Лопес/Эстеве Лобато хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Барранко Косано/Табернер. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Гарсия-Лопес/Эстеве Лобато умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Барранко Косано/Табернер довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Гарсия-Лопес/Эстеве Лобато вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Барранко Косано/Табернер.

СЕГОДНЯ МАТЧ Барранко Косано/Табернер — Гарсия-Лопес/Эстеве Лобато. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Барранко Косано/Табернер и Гарсия-Лопес/Эстеве Лобато сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Барранко Косано/Табернер, и Гарсия-Лопес/Эстеве Лобато будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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