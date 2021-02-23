Западная Каролина Катамонтс (жен) — Восточный Теннесси Стэйт Буканирс (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (24.02.21)

Прогноз Западная Каролина Катамонтс (жен) — Восточный Теннесси Стэйт Буканирс (жен) (24-го февраля 2021 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Западная Каролина Катамонтс (жен) — Восточный Теннесси Стэйт Буканирс (жен) 24-го февраля

24-го февраля в 03:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Западная Каролина Катамонтс (жен) примет соперника по национальному первенству Восточный Теннесси Стэйт Буканирс (жен).



Несмотря на то, что баскетбольный матч Западная Каролина Катамонтс (жен) – Восточный Теннесси Стэйт Буканирс (жен) запланирован только на 24-го февраля, букмекеры уже начали делать прием ставок. Предматчевую ставку можно будет сделать вплоть до 03:00 по Москве. В последние годы команды между собой не играли, так как их последняя личная встреча была еще восемь лет назад. Согласно статистике данного противостояния, больше побед в ней имеют хозяева нынешнего поединка.



Западная Каролина Катамонтс (жен) — Восточный Теннесси Стэйт Буканирс (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поединок между баскетбольными клубами Западная Каролина Катамонтс (жен) и Восточный Теннесси Стэйт Буканирс (жен) собирались провести в прошлом месяце, но из-за участия многих игроков в матчах национальных сборных, встречу перенесли на 24-го февраля. Ее начало будет в 03:00 по МСК. Так как команды представляют один Дивизион, то они регулярно встречаются на баскетбольной площадке, а в этом сезоне было уже три поединка, в которых сильнее смотрелись хозяева данной игры, одержав все три победы.

Западная Каролина Катамонтс (жен)

В этом сезоне баскетбольный клуб Западная Каролина Катамонтс (жен) уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Западная Каролина Катамонтс (жен) одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Западная Каролина Катамонтс (жен) лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Западная Каролина Катамонтс (жен) нет более травмированных игроков основы.



Восточный Теннесси Стэйт Буканирс (жен)

Президент баскетбольного клуба Восточный Теннесси Стэйт Буканирс (жен) ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Восточный Теннесси Стэйт Буканирс (жен) сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Восточный Теннесси Стэйт Буканирс (жен) в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

WNCAA, Западная Каролина Катамонтс (жен) — Восточный Теннесси Стэйт Буканирс (жен)

На 24-го февраля в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Западная Каролина Катамонтс (жен) — Восточный Теннесси Стэйт Буканирс (жен). По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 03:00 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Западная Каролина Катамонтс (жен) дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Восточный Теннесси Стэйт Буканирс (жен) удалось одержать победу у себя дома.



Западная Каролина Катамонтс (жен) — Восточный Теннесси Стэйт Буканирс (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (24.02.21)

Западная Каролина Катамонтс (жен)

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Западная Каролина Катамонтс (жен) начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Восточный Теннесси Стэйт Буканирс (жен)

В прошлом матче баскетбольный клуб Восточный Теннесси Стэйт Буканирс (жен) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Восточный Теннесси Стэйт Буканирс (жен) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Восточный Теннесси Стэйт Буканирс (жен) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Западная Каролина Катамонтс (жен) — Восточный Теннесси Стэйт Буканирс (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

На 24-го февраля можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Западная Каролина Катамонтс (жен) — Восточный Теннесси Стэйт Буканирс (жен), в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 03:00 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Западная Каролина Катамонтс (жен) — Восточный Теннесси Стэйт Буканирс (жен): команды сделают акцент на атаку

Прошлый матч баскетбольный клуб Западная Каролина Катамонтс (жен) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Западная Каролина Катамонтс (жен) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Западная Каролина Катамонтс (жен) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Западная Каролина Катамонтс (жен) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Восточный Теннесси Стэйт Буканирс (жен) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Восточный Теннесси Стэйт Буканирс (жен) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Западная Каролина Катамонтс (жен) — Восточный Теннесси Стэйт Буканирс (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Западная Каролина Катамонтс (жен) является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Западная Каролина Катамонтс (жен) проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Западная Каролина Катамонтс (жен) нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Восточный Теннесси Стэйт Буканирс (жен) не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Восточный Теннесси Стэйт Буканирс (жен) уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Восточный Теннесси Стэйт Буканирс (жен) очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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