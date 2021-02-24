Матеуш Пусинелли Де Алмейда — Алексей Крутых: ставим на двойные ошибки

Прогноз Матеуш Пусинелли Де Алмейда — Алексей Крутых (25 февраля), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Матеуш Пусинелли Де Алмейда — Алексей Крутых 25.02.2021

25.02.2021 в 10:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Матеуш Пусинелли Де Алмейда , а противостоять в этом поединке будет Алексей Крутых.



В 10:00 по Москве Матеуш Пусинелли Де Алмейда и Алексей Крутых выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 25.02.2021. Единственный раз Матеуш Пусинелли Де Алмейда и Алексей Крутых встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Матеуш Пусинелли Де Алмейда сейчас считается фаворитом.



Матеуш Пусинелли Де Алмейда — Алексей Крутых. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 10:00 по Москве Матеуш Пусинелли Де Алмейда выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Алексей Крутых. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 25.02.2021. Матеуш Пусинелли Де Алмейда не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Матеуш Пусинелли Де Алмейда

В этом сезоне Матеуш Пусинелли Де Алмейда показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Матеуш Пусинелли Де Алмейда играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Матеуш Пусинелли Де Алмейда умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Матеуш Пусинелли Де Алмейда и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Матеуш Пусинелли Де Алмейда будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Матеуш Пусинелли Де Алмейда чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Алексей Крутых

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Алексей Крутых теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Алексей Крутых имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Алексей Крутых испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Алексей Крутых выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Алексей Крутых занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Прогноз на матч Матеуш Пусинелли Де Алмейда — Алексей Крутых

Матеуш Пусинелли Де Алмейда и Алексей Крутых – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Прогноз и ставка на матч Матеуш Пусинелли Де Алмейда — Алексей Крутых 25.02.2021

Матеуш Пусинелли Де Алмейда

Несмотря на внушительный возраст, Матеуш Пусинелли Де Алмейда демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Матеуш Пусинелли Де Алмейда гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Матеуш Пусинелли Де Алмейда обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Матеуш Пусинелли Де Алмейда снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Матеуш Пусинелли Де Алмейда может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Алексей Крутых

Несмотря на свой молодой возраст, Алексей Крутых демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Алексей Крутых уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Алексей Крутых станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Алексей Крутых, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Алексей Крутых умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Алексей Крутых имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Матеуш Пусинелли Де Алмейда — Алексей Крутых Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Матеуш Пусинелли Де Алмейда и Алексей Крутых аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Матеуш Пусинелли Де Алмейда и Алексей Крутых обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Матеуш Пусинелли Де Алмейда и Алексей Крутых постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Матеуш Пусинелли Де Алмейда — Алексей Крутых: ставим на двойные ошибки

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Матеуш Пусинелли Де Алмейда и Алексей Крутых, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Матеуш Пусинелли Де Алмейда сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Алексей Крутых имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Матеуш Пусинелли Де Алмейда – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Матеуш Пусинелли Де Алмейда и Алексей Крутых на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Матеуш Пусинелли Де Алмейда — Алексей Крутых. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Матеуш Пусинелли Де Алмейда и Алексей Крутых.



http://evolvegame.ru/cat1-361746-prognoz-na-match-kitay-teq-yaponiya-teq-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-25-02-21/