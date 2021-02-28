Алехандро Давидович Фокина — Роберто Баутиста-Агут: ставим на двойные ошибки

Прогноз Алехандро Давидович Фокина — Роберто Баутиста-Агут (01-го марта), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Алехандро Давидович Фокина — Роберто Баутиста-Агут 01 марта

01 марта в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Алехандро Давидович Фокина , а противостоять в этом поединке будет Роберто Баутиста-Агут.



Так как теннисный поединок Алехандро Давидович Фокина — Роберто Баутиста-Агут пройдет уже 01 марта, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 12:00 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Алехандро Давидович Фокина на тот момент намного сильнее, нежели Роберто Баутиста-Агут.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Алехандро Давидович Фокина — Роберто Баутиста-Агут:

В 12:00 по Москве Алехандро Давидович Фокина выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Роберто Баутиста-Агут. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 01 марта. Алехандро Давидович Фокина не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Алехандро Давидович Фокина

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Алехандро Давидович Фокина находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Алехандро Давидович Фокина является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Алехандро Давидович Фокина умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Алехандро Давидович Фокина обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Алехандро Давидович Фокина может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Роберто Баутиста-Агут

Во взрослом туре Роберто Баутиста-Агут проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Роберто Баутиста-Агут пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Роберто Баутиста-Агут предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Роберто Баутиста-Агут еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

Прогноз на матч Алехандро Давидович Фокина — Роберто Баутиста-Агут

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Алехандро Давидович Фокина и Роберто Баутиста-Агут. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Алехандро Давидович Фокина и Роберто Баутиста-Агут должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Алехандро Давидович Фокина — Роберто Баутиста-Агут (01 марта), ставки и коэффициенты

Алехандро Давидович Фокина

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Алехандро Давидович Фокина выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Алехандро Давидович Фокина всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Алехандро Давидович Фокина уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Алехандро Давидович Фокина занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Алехандро Давидович Фокина больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Алехандро Давидович Фокина имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Роберто Баутиста-Агут

На этом турнире Роберто Баутиста-Агут играет второй раз. Прошлогодний розыгрыш был пропущен из-за травмы плеча, а в позапрошлом году получилось дойти до полуфинала. Так что, на этот раз Роберто Баутиста-Агут надеется снова продемонстрировать хорошие результаты и пройти как можно дальше. После травмы получилось очень быстро восстановиться, так что если прошлый сезон начинался на 27-м месте в рейтинге, то завершался уже на пятнадцатом. В этом году Роберто Баутиста-Агут находится в еще лучшей форме, так что не будет удивительно, если получится ворваться в десятку лучших мастеров большого тенниса. Жесткое покрытие Роберто Баутиста-Агут считает своим профильным, так как любит играть на большой скорости, используя силовой агрессивный теннис. В прошлом сезоне большинство матчей прошло на харде, причем поражения были лишь в трех. В этом сезоне на харде было сыграно шесть поединков, и все они были выиграны. Пока не ясно, как обстоят дела с выносливостью, но в последних матчах не пришлось много тратить сил, так как удалось одержать победы уже после двух партий.

Сегодня матч Алехандро Давидович Фокина — Роберто Баутиста-Агут Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Алехандро Давидович Фокина и Роберто Баутиста-Агут. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Алехандро Давидович Фокина и Роберто Баутиста-Агут встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Алехандро Давидович Фокина и Роберто Баутиста-Агут довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Алехандро Давидович Фокина и Роберто Баутиста-Агут подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Алехандро Давидович Фокина — Роберто Баутиста-Агут: ставим на двойные ошибки

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Алехандро Давидович Фокина и Роберто Баутиста-Агут из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Роберто Баутиста-Агут относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Роберто Баутиста-Агут проводит второй или третий матч. А вот Алехандро Давидович Фокина как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Алехандро Давидович Фокина, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Алехандро Давидович Фокина без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Алехандро Давидович Фокина вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Алехандро Давидович Фокина — Роберто Баутиста-Агут. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Алехандро Давидович Фокина и Роберто Баутиста-Агут. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Алехандро Давидович Фокина и для Роберто Баутиста-Агут, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-364119-prognoz-na-match-italiya-kung-horvatiya-kung-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-28-02-21/