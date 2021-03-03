Прогноз Ленц/Офнер — Паша/Шнур (03.03.2021), ставки и коэффициенты

Ленц/Офнер — Паша/Шнур. Прогноз, ставки на матч (03.03.21)

03 марта в 07:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Ленц/Офнер , а противостоять в этом поединке будет Паша/Шнур.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Ленц/Офнер — Паша/Шнур, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 03 марта, а его начало по МСК будет в 07:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Ленц/Офнер. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



Ленц/Офнер — Паша/Шнур. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 03 марта встречаются Ленц/Офнер и Паша/Шнур. Начало поединка запланировано на 07:00 по МСК. Ленц/Офнер является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Ленц/Офнер

Так как Ленц/Офнер выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Ленц/Офнер снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Ленц/Офнер, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Ленц/Офнер чем-то удивить, пока не ясно.



Паша/Шнур

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Паша/Шнур на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Паша/Шнур демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Паша/Шнур имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Паша/Шнур намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Паша/Шнур не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Паша/Шнур будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Паша/Шнур и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Паша/Шнур умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч Ленц/Офнер — Паша/Шнур

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Ленц/Офнер — Паша/Шнур. Прогноз, ставки на матч(03.03.21)

Ленц/Офнер

Несмотря на внушительный возраст, Ленц/Офнер демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Ленц/Офнер гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Ленц/Офнер обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Ленц/Офнер снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Ленц/Офнер может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Паша/Шнур

Выступать в зале Паша/Шнур не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Паша/Шнур старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Паша/Шнур принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Паша/Шнур демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Паша/Шнур даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Паша/Шнур хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Ленц/Офнер — Паша/Шнур Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Ленц/Офнер и Паша/Шнур, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Ленц/Офнер и Паша/Шнур играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Ленц/Офнер, и Паша/Шнур неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Ленц/Офнер — Паша/Шнур: порядок побьёт класс

Ленц/Офнер и Паша/Шнур которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Ленц/Офнер имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Паша/Шнур хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Ленц/Офнер. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Паша/Шнур умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Ленц/Офнер довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Паша/Шнур вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Ленц/Офнер.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ленц/Офнер — Паша/Шнур. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Ленц/Офнер и Паша/Шнур сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Ленц/Офнер, и Паша/Шнур будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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