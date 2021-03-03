Прогноз Баттаглино/Капеччи — Лапалу/Мармусез (04-го марта 2021 года), ставки и коэффициенты

Баттаглино/Капеччи — Лапалу/Мармусез. Прогноз, ставки на матч. ITF (04.03.21)

04-го марта 2021 года в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Баттаглино/Капеччи , а противостоять в этом поединке будет Лапалу/Мармусез.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 04-го марта 2021 года, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Баттаглино/Капеччи — Лапалу/Мармусез. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 16:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Баттаглино/Капеччи, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Баттаглино/Капеччи — Лапалу/Мармусез. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 04-го марта 2021 года откроет его противостояние Баттаглино/Капеччи — Лапалу/Мармусез. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 16:00 по МСК, то есть до начала игры. Баттаглино/Капеччи и Лапалу/Мармусез отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Лапалу/Мармусез может гордиться семью победами, а вот Баттаглино/Капеччи имеет только пять выигранных встреч.

Баттаглино/Капеччи

В большинстве своих выигранных поединков Баттаглино/Капеччи берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Баттаглино/Капеччи с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Баттаглино/Капеччи сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Баттаглино/Капеччи также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Лапалу/Мармусез

Нынешняя форма, которую демонстрирует Лапалу/Мармусез еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Лапалу/Мармусез постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Лапалу/Мармусез пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Лапалу/Мармусез не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Лапалу/Мармусез не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Прогноз на матч Баттаглино/Капеччи — Лапалу/Мармусез

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Баттаглино/Капеччи и Лапалу/Мармусез. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Баттаглино/Капеччи и Лапалу/Мармусез должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Баттаглино/Капеччи — Лапалу/Мармусез (04-го марта 2021 года), ставки и коэффициенты

Баттаглино/Капеччи

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Баттаглино/Капеччи, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Баттаглино/Капеччи уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Баттаглино/Капеччи старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Баттаглино/Капеччи, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Баттаглино/Капеччи не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Баттаглино/Капеччи все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Баттаглино/Капеччи точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Лапалу/Мармусез

На этом турнире Лапалу/Мармусез играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Лапалу/Мармусез какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Лапалу/Мармусез уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Лапалу/Мармусез много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Лапалу/Мармусез сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Лапалу/Мармусез не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Баттаглино/Капеччи — Лапалу/Мармусез Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Баттаглино/Капеччи и Лапалу/Мармусез, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Баттаглино/Капеччи и Лапалу/Мармусез играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Баттаглино/Капеччи, и Лапалу/Мармусез неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Баттаглино/Капеччи — Лапалу/Мармусез: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Судя по количеству финалов и титулов, которые Баттаглино/Капеччи имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Баттаглино/Капеччи и Лапалу/Мармусез отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Лапалу/Мармусез в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Баттаглино/Капеччи превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Лапалу/Мармусез сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Баттаглино/Капеччи гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Баттаглино/Капеччи — Лапалу/Мармусез. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Баттаглино/Капеччи и Лапалу/Мармусез, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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