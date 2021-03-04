Прогноз Техас Тех Ред Рейдерз — Айова Стэйт Сайклонс (05-го марта), ставки и коэффициенты

Техас Тех Ред Рейдерз — Айова Стэйт Сайклонс. Прогноз, ставки на матч. NCAA (05.03.21)

05 марта в 03:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Техас Тех Ред Рейдерз примет соперника по национальному первенству Айова Стэйт Сайклонс.



Болельщики баскетбольного клуба Техас Тех Ред Рейдерз очень любят матчи против БК Айова Стэйт Сайклонс, ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 05 марта хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 03:00 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Техас Тех Ред Рейдерз одержали три легкие победы.



Техас Тех Ред Рейдерз — Айова Стэйт Сайклонс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На 05 марта в букмекерских конторах появились новые события, так что в линии можно найти баскетбольный матч Техас Тех Ред Рейдерз — Айова Стэйт Сайклонс. Прием предматчевых ставок на данную игру будет осуществляться вплоть до 03:00 по московскому времени. А уже после начала матча букмекеры начнут принимать ставки в режиме реального времени. Уже два года команды между собой не играли, а в последних десяти матчах лидирует баскетбольный клуб Техас Тех Ред Рейдерз, одержав семь побед.

Техас Тех Ред Рейдерз

В этом сезоне баскетбольный клуб Техас Тех Ред Рейдерз уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Техас Тех Ред Рейдерз одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Техас Тех Ред Рейдерз лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Техас Тех Ред Рейдерз нет более травмированных игроков основы.



Айова Стэйт Сайклонс

Президент баскетбольного клуба Айова Стэйт Сайклонс ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Айова Стэйт Сайклонс сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Айова Стэйт Сайклонс в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Техас Тех Ред Рейдерз — Айова Стэйт Сайклонс, несмотря на то, что он должен пройти только 05 марта. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 03:00 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Техас Тех Ред Рейдерз одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Техас Тех Ред Рейдерз — Айова Стэйт Сайклонс. Прогноз, ставки на матч(05.03.21)

Техас Тех Ред Рейдерз

Сейчас баскетбольный клуб Техас Тех Ред Рейдерз демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Техас Тех Ред Рейдерз играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Техас Тех Ред Рейдерз вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Айова Стэйт Сайклонс

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Айова Стэйт Сайклонс становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Айова Стэйт Сайклонс уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Айова Стэйт Сайклонс сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Техас Тех Ред Рейдерз — Айова Стэйт Сайклонс Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Техас Тех Ред Рейдерз после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 05 марта сыграет матч против БК Айова Стэйт Сайклонс. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 03:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Техас Тех Ред Рейдерз также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Техас Тех Ред Рейдерз — Айова Стэйт Сайклонс: команды сделают акцент на атаку

Прошлый матч баскетбольный клуб Техас Тех Ред Рейдерз проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Техас Тех Ред Рейдерз позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Техас Тех Ред Рейдерз играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Техас Тех Ред Рейдерз сейчас нет травмированных ключевых игроков.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Айова Стэйт Сайклонс все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Айова Стэйт Сайклонс также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Айова Стэйт Сайклонс продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Техас Тех Ред Рейдерз — Айова Стэйт Сайклонс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Техас Тех Ред Рейдерз просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Техас Тех Ред Рейдерз совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Техас Тех Ред Рейдерз выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Айова Стэйт Сайклонс не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Айова Стэйт Сайклонс уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Айова Стэйт Сайклонс очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

http://evolvegame.ru/cat2-366247-prognoz-na-match-ayano-shimicu-lissi-kubre-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-04-03-21/