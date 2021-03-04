Прогноз Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва — Ваннест/Хеллер (05 марта), ставки и коэффициенты

Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва — Ваннест/Хеллер. Прогноз, ставки на матч. ITF (05.03.21)

05-го марта 2021 года в 14:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва , а противостоять в этом поединке будет Ваннест/Хеллер.



Так как теннисный поединок Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва — Ваннест/Хеллер пройдет уже 05-го марта 2021 года, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 14:30 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва на тот момент намного сильнее, нежели Ваннест/Хеллер.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва — Ваннест/Хеллер:

В 14:30 по Москве Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Ваннест/Хеллер. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 05-го марта 2021 года. Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва

Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Ваннест/Хеллер

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Ваннест/Хеллер имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Ваннест/Хеллер демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Ваннест/Хеллер не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Ваннест/Хеллер не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва и Ваннест/Хеллер. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва и Ваннест/Хеллер продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва — Ваннест/Хеллер. Прогноз, ставки на матч(05.03.21)

Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва

Несмотря на внушительный возраст, Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Ваннест/Хеллер

Выступать в зале Ваннест/Хеллер не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Ваннест/Хеллер старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Ваннест/Хеллер принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Ваннест/Хеллер демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Ваннест/Хеллер даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Ваннест/Хеллер хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва — Ваннест/Хеллер Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва и Ваннест/Хеллер. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва и Ваннест/Хеллер встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва и Ваннест/Хеллер довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва и Ваннест/Хеллер подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва — Ваннест/Хеллер: будет сделан акцент на атакующий теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва и Ваннест/Хеллер отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Ваннест/Хеллер в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Ваннест/Хеллер сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва — Ваннест/Хеллер. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва и Ваннест/Хеллер.



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