Юговосточная Луизиана Лайонз — Нью-Орлеанс Приватирс. Прогноз, ставки на матч(07.03.21)

Прогноз Юговосточная Луизиана Лайонз — Нью-Орлеанс Приватирс (07-го марта), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Юговосточная Луизиана Лайонз — Нью-Орлеанс Приватирс 07-го марта

07-го марта в 04:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Юговосточная Луизиана Лайонз примет соперника по национальному первенству Нью-Орлеанс Приватирс.



Баскетболисты клубов Юговосточная Луизиана Лайонз и Нью-Орлеанс Приватирс в 04:00 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 07-го марта. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Юговосточная Луизиана Лайонз одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Юговосточная Луизиана Лайонз также является лидером по количеству побед.



Юговосточная Луизиана Лайонз — Нью-Орлеанс Приватирс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники баскетбольного клуба Юговосточная Луизиана Лайонз намерены 07-го марта поддержать игроков, ведь в этот день им предстоит непростой поединок против БК Нью-Орлеанс Приватирс. Болельщикам необходимо занять свои места на трибунах в 04:00 по МСК. Против данной команды хозяева играют не лучшим образом, ведь в последний раз получилось выигрывать три года назад, после чего было уже шесть поражений подряд.

Юговосточная Луизиана Лайонз

Хотя в этом месяце баскетбольный клуб Юговосточная Луизиана Лайонз не показывает яркой игры, зачастую команде все же удается добиваться желаемого результата. Ведь, если в прошлом году хозяева финишировали на дне турнирной таблицы, то сейчас стабильно идут одиннадцатыми в чемпионате, сохраняя небольшие шансы на то, чтобы побороться за место в плей-офф. Хозяева неплохо действуют в обороне и обладают хорошими нападающими, но сложности добавляет плотный график, ведь баскетбольному клубу Юговосточная Луизиана Лайонз придется играть уже второй матч за два дня. И, хоть состав у команды и обширный, но лидеров другие баскетболисты полностью заменить не могут, что и сказывается на игре. После того, как начался такой плотный график матчей, баскетбольный клуб Юговосточная Луизиана Лайонз ни разу не сумел перейти планку в сто очков. В последних пяти турах было три победы с небольшим преимуществом.



Нью-Орлеанс Приватирс

Небольшой перерыв в турнире пошел баскетбольному клубу Нью-Орлеанс Приватирс на пользу, ведь все три поединка после него команда выиграла. Но, две победы гости одержали в овертайме, а во всех трех встречах результативность зашкаливала. Даже в победных поединках баскетбольный клуб Нью-Орлеанс Приватирс пропускал более 115 очков, что говорит о слабых действиях в обороне. Причина очевидна, ведь травмирован один из основных защитников, а никто остальной в команде не способен полноценно заменить данную позицию. Так что, гости выигрывают за счет хорошего нападения, но такое получалось еще и благодаря тому, что все матчи были со середняками чемпионата. С лидерами так может не получиться, а ведь проигрывать команде нельзя, ведь хоть баскетбольный клуб Нью-Орлеанс Приватирс и пребывает в зоне плей-офф, но в любой момент может оттуда вылететь. Кроме травмы защитника, у гостей более нет кадровых потерь.

NCAA, Юговосточная Луизиана Лайонз — Нью-Орлеанс Приватирс

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Юговосточная Луизиана Лайонз — Нью-Орлеанс Приватирс, запланированного на 07-го марта. На площадке игроки обеих команд появятся в 04:00 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Юговосточная Луизиана Лайонз и Нью-Орлеанс Приватирс предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Юговосточная Луизиана Лайонз.



Юговосточная Луизиана Лайонз — Нью-Орлеанс Приватирс. Прогноз, ставки на матч(07.03.21)

Юговосточная Луизиана Лайонз

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Юговосточная Луизиана Лайонз наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Юговосточная Луизиана Лайонз сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Юговосточная Луизиана Лайонз всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Юговосточная Луизиана Лайонз бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Нью-Орлеанс Приватирс

Два года назад баскетбольный клуб Нью-Орлеанс Приватирс доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Нью-Орлеанс Приватирс играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Юговосточная Луизиана Лайонз — Нью-Орлеанс Приватирс Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Юговосточная Луизиана Лайонз — Нью-Орлеанс Приватирс, который должен пройти 07-го марта в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 04:00 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Юговосточная Луизиана Лайонз в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Юговосточная Луизиана Лайонз — Нью-Орлеанс Приватирс: хозяева разберутся с новичком

В этом сезоне у баскетбольного клуба Юговосточная Луизиана Лайонз подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Юговосточная Луизиана Лайонз и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Юговосточная Луизиана Лайонз еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Юговосточная Луизиана Лайонз сыграет в конкретном матче.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Нью-Орлеанс Приватирс сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Нью-Орлеанс Приватирс выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Нью-Орлеанс Приватирс показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Нью-Орлеанс Приватирс не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Юговосточная Луизиана Лайонз — Нью-Орлеанс Приватирс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Юговосточная Луизиана Лайонз лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Юговосточная Луизиана Лайонз гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Юговосточная Луизиана Лайонз все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Нью-Орлеанс Приватирс не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Нью-Орлеанс Приватирс уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Нью-Орлеанс Приватирс очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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