Прогноз Оливетти/Цонга — Арендс/Пел (08-го марта 2021 года), ставки и коэффициенты

Оливетти/Цонга — Арендс/Пел. Прогноз, ставки на матч. ATP (08.03.21)

08.03.2021 в 18:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Оливетти/Цонга , а противостоять в этом поединке будет Арендс/Пел.



Так как Оливетти/Цонга в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Арендс/Пел, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 08.03.2021. Но, доказать обратное Оливетти/Цонга все же сможет в 18:30 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Оливетти/Цонга — Арендс/Пел. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 08.03.2021, так что в разделе тенниса можно найти поединок Оливетти/Цонга — Арендс/Пел. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 18:30 по Москве, пока не начался поединок. Оливетти/Цонга и Арендс/Пел еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Оливетти/Цонга

Этот турнир Оливетти/Цонга проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Оливетти/Цонга может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Оливетти/Цонга однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Оливетти/Цонга имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Оливетти/Цонга левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Оливетти/Цонга хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Арендс/Пел

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Арендс/Пел теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Арендс/Пел имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Арендс/Пел испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Арендс/Пел выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Арендс/Пел занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

«Оливетти/Цонга» — «Арендс/Пел»: прогноз автора

Оливетти/Цонга и Арендс/Пел – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Прогноз и ставка на матч Оливетти/Цонга — Арендс/Пел 08.03.2021

Оливетти/Цонга

Несмотря на внушительный возраст, Оливетти/Цонга демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Оливетти/Цонга гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Оливетти/Цонга обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Оливетти/Цонга снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Оливетти/Цонга может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Арендс/Пел

На этом турнире Арендс/Пел играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Арендс/Пел какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Арендс/Пел уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Арендс/Пел много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Арендс/Пел сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Арендс/Пел не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Оливетти/Цонга — Арендс/Пел Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Оливетти/Цонга и Арендс/Пел аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Оливетти/Цонга и Арендс/Пел обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Оливетти/Цонга и Арендс/Пел постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Оливетти/Цонга — Арендс/Пел: будет сделан акцент на атакующий теннис

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Оливетти/Цонга и Арендс/Пел из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Арендс/Пел относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Арендс/Пел проводит второй или третий матч. А вот Оливетти/Цонга как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Оливетти/Цонга, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Оливетти/Цонга без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Оливетти/Цонга вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Оливетти/Цонга — Арендс/Пел. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Оливетти/Цонга и Арендс/Пел, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat0-368715-sirius-triumph-prognoz-i-stavki-ot-specialista-na-voleybol-08-03-21/