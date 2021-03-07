Окленд Голден Гризлиз — Северный Кентукки Норс: гости способны удивить фаворита

Прогноз Окленд Голден Гризлиз — Северный Кентукки Норс (09.03.2021), ставки и коэффициенты

Окленд Голден Гризлиз — Северный Кентукки Норс (09 марта), ставки и коэффициенты

09 марта в 05:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Окленд Голден Гризлиз примет соперника по национальному первенству Северный Кентукки Норс.



На этой неделе самым важным баскетбольным матчем станет противостояние клубов Окленд Голден Гризлиз и Северный Кентукки Норс. Оно пройдет 09 марта, так что можно не сомневаться, что в 05:30 по Москве все поклонники данной игры будут внимательно следить за поединком. Очень редко бывает, чтобы в противостоянии данных команд была победа с большим отрывом, ведь зачастую все решают несколько очков.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Окленд Голден Гризлиз — Северный Кентукки Норс:

Поклонники баскетбольного клуба Окленд Голден Гризлиз намерены 09 марта поддержать игроков, ведь в этот день им предстоит непростой поединок против БК Северный Кентукки Норс. Болельщикам необходимо занять свои места на трибунах в 05:30 по МСК. Против данной команды хозяева играют не лучшим образом, ведь в последний раз получилось выигрывать три года назад, после чего было уже шесть поражений подряд.

Окленд Голден Гризлиз

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб Окленд Голден Гризлиз переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба Окленд Голден Гризлиз больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах Окленд Голден Гризлиз еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



Северный Кентукки Норс

Перед стартом данного сезона в баскетбольный клуб Северный Кентукки Норс пришел новый тренер, которому руководство поставило задачу построить новую команду, активно используя молодых игроков. Но, несмотря на то, что в составе гостей перестройка еще не завершилась, они показывают неплохие результаты, ведь сейчас занимают восьмое место и имеют хорошие шансы попасть в плей-офф. Самое важное, что с новым наставником баскетболисты начали демонстрировать характер, ведь в последнем матче в один момент отставание достигало даже девятнадцати очков, но все же игроки БК Северный Кентукки Норс сумели переломить ход встречи и одержать победу с минимальным отрывом. На выезде команда играет с большим уклоном на оборону, так что меньше набирает очков, но все равно победы в гостях случаются довольно часто. В этом матче тренер не сможет рассчитывать на троих баскетболистов основы.

Окленд Голден Гризлиз — Северный Кентукки Норс. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Баскетбольный клуб Окленд Голден Гризлиз свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 09 марта. На этот раз соперником хозяев будет Северный Кентукки Норс, так что в 05:30 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Окленд Голден Гризлиз. Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Окленд Голден Гризлиз — Северный Кентукки Норс (09 марта), ставки и коэффициенты

Окленд Голден Гризлиз

В этом сезоне баскетбольный клуб Окленд Голден Гризлиз и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Окленд Голден Гризлиз играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Северный Кентукки Норс

В прошлом месяце баскетбольный клуб Северный Кентукки Норс играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Северный Кентукки Норс надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Окленд Голден Гризлиз — Северный Кентукки Норс Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Окленд Голден Гризлиз после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 09 марта сыграет матч против БК Северный Кентукки Норс. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 05:30 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Окленд Голден Гризлиз также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Окленд Голден Гризлиз — Северный Кентукки Норс: гости способны удивить фаворита

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Окленд Голден Гризлиз провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Окленд Голден Гризлиз показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Окленд Голден Гризлиз и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Северный Кентукки Норс все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Северный Кентукки Норс также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Северный Кентукки Норс продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Окленд Голден Гризлиз — Северный Кентукки Норс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Окленд Голден Гризлиз просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Окленд Голден Гризлиз совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Окленд Голден Гризлиз выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Северный Кентукки Норс не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Северный Кентукки Норс уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Северный Кентукки Норс очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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