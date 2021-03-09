Аркидиаконо/Роккетти — Альвиси/Бартоне: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Прогноз Аркидиаконо/Роккетти — Альвиси/Бартоне (09-го марта), ставки и коэффициенты

Аркидиаконо/Роккетти — Альвиси/Бартоне (09.03.2021), ставки и коэффициенты

09.03.2021 в 15:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Аркидиаконо/Роккетти , а противостоять в этом поединке будет Альвиси/Бартоне.



Буквально несколько дней назад Аркидиаконо/Роккетти и Альвиси/Бартоне играли свои матчи, а теперь уже 09.03.2021 им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 15:00. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Аркидиаконо/Роккетти имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Аркидиаконо/Роккетти — Альвиси/Бартоне:

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 09.03.2021, ведь именно в этот день на корте встречаются Аркидиаконо/Роккетти и Альвиси/Бартоне. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 15:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Аркидиаконо/Роккетти имеет на своем счету три победы, Альвиси/Бартоне может похвастаться четырьмя.

Аркидиаконо/Роккетти

Аркидиаконо/Роккетти, несмотря на высокое место в мировом теннисном рейтинге, на этом турнире не входит в число фаворитов, так как в прошлом году здесь был вылет еще на ранней стадии. Но, спустя год Аркидиаконо/Роккетти может продемонстрировать свой опыт и умение читать игру, так что на этот раз результаты точно не будут настолько плачевными. Сейчас Аркидиаконо/Роккетти входит в число талантливых представителей большого тенниса, так как прогресс виден на лицо, так что теперь никто не удивляется выходам в полуфиналы и финальные матчи. Да, титулов Аркидиаконо/Роккетти еще не имеет, но это лишь доказывает то, что 21-я ракетка мира жаждет трофеев и будет в каждой игре демонстрировать максимальную мотивацию. К тому же, этот турнир проходит на грунтовых кортах, а на грунте в этом сезоне было сыграно уже более двадцати матчей, так что Аркидиаконо/Роккетти сможет уверено чувствовать себя на данном покрытии, и постарается воспользоваться своими преимуществами в тактическом плане.



Альвиси/Бартоне

На этом турнире Альвиси/Бартоне играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Альвиси/Бартоне все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Альвиси/Бартоне не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Альвиси/Бартоне уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Альвиси/Бартоне на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Альвиси/Бартоне пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч

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Прогноз и ставка на матч Аркидиаконо/Роккетти — Альвиси/Бартоне 09.03.2021

Аркидиаконо/Роккетти

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Аркидиаконо/Роккетти, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Аркидиаконо/Роккетти уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Аркидиаконо/Роккетти старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Аркидиаконо/Роккетти, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Аркидиаконо/Роккетти не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Аркидиаконо/Роккетти все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Аркидиаконо/Роккетти точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Альвиси/Бартоне

В этом сезоне Альвиси/Бартоне не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Альвиси/Бартоне сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Альвиси/Бартоне допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Альвиси/Бартоне допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Альвиси/Бартоне демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Аркидиаконо/Роккетти — Альвиси/Бартоне Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Аркидиаконо/Роккетти и Альвиси/Бартоне, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Аркидиаконо/Роккетти и Альвиси/Бартоне играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Аркидиаконо/Роккетти, и Альвиси/Бартоне неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Аркидиаконо/Роккетти — Альвиси/Бартоне: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Аркидиаконо/Роккетти и Альвиси/Бартоне которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Аркидиаконо/Роккетти имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Альвиси/Бартоне хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Аркидиаконо/Роккетти. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Альвиси/Бартоне умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Аркидиаконо/Роккетти довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Альвиси/Бартоне вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Аркидиаконо/Роккетти.

СЕГОДНЯ МАТЧ Аркидиаконо/Роккетти — Альвиси/Бартоне. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Аркидиаконо/Роккетти и Альвиси/Бартоне.



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