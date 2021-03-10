Ваншелбоим/Кастельнуово — Тевари/Чопра. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (11.03.21)

Прогноз Ваншелбоим/Кастельнуово — Тевари/Чопра (11-го марта), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Ваншелбоим/Кастельнуово — Тевари/Чопра 11-го марта

11-го марта в 07:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Ваншелбоим/Кастельнуово , а противостоять в этом поединке будет Тевари/Чопра.



Так как теннисный поединок Ваншелбоим/Кастельнуово — Тевари/Чопра пройдет уже 11-го марта, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 07:00 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Ваншелбоим/Кастельнуово на тот момент намного сильнее, нежели Тевари/Чопра.



Ваншелбоим/Кастельнуово — Тевари/Чопра. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 07:00 по Москве Ваншелбоим/Кастельнуово выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Тевари/Чопра. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 11-го марта. Ваншелбоим/Кастельнуово не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Ваншелбоим/Кастельнуово

В этом сезоне Ваншелбоим/Кастельнуово показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Ваншелбоим/Кастельнуово играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Ваншелбоим/Кастельнуово умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Ваншелбоим/Кастельнуово и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Ваншелбоим/Кастельнуово будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Ваншелбоим/Кастельнуово чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Тевари/Чопра

На этом турнире Тевари/Чопра играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Тевари/Чопра все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Тевари/Чопра не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Тевари/Чопра уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Тевари/Чопра на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Тевари/Чопра пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

«Ваншелбоим/Кастельнуово» — «Тевари/Чопра»: прогноз автора

Ваншелбоим/Кастельнуово и Тевари/Чопра – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Ваншелбоим/Кастельнуово — Тевари/Чопра. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (11.03.21)

Ваншелбоим/Кастельнуово

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Ваншелбоим/Кастельнуово, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Ваншелбоим/Кастельнуово уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Ваншелбоим/Кастельнуово старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Ваншелбоим/Кастельнуово, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Ваншелбоим/Кастельнуово не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Ваншелбоим/Кастельнуово все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Ваншелбоим/Кастельнуово точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Тевари/Чопра

Тевари/Чопра лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Тевари/Чопра играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Тевари/Чопра начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Тевари/Чопра выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Тевари/Чопра сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Ваншелбоим/Кастельнуово — Тевари/Чопра Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Ваншелбоим/Кастельнуово и Тевари/Чопра. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Ваншелбоим/Кастельнуово и Тевари/Чопра встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Ваншелбоим/Кастельнуово и Тевари/Чопра довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Ваншелбоим/Кастельнуово и Тевари/Чопра подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Ваншелбоим/Кастельнуово — Тевари/Чопра: андердог способен удивить фаворита

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Ваншелбоим/Кастельнуово и Тевари/Чопра из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Тевари/Чопра относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Тевари/Чопра проводит второй или третий матч. А вот Ваншелбоим/Кастельнуово как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Ваншелбоим/Кастельнуово, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Ваншелбоим/Кастельнуово без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Ваншелбоим/Кастельнуово вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ваншелбоим/Кастельнуово — Тевари/Чопра. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Ваншелбоим/Кастельнуово и Тевари/Чопра.



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