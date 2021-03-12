Прогноз Дэниэлл/Освальд — Карацев/Рублёв (12-го марта 2021 года), ставки и коэффициенты

Дэниэлл/Освальд — Карацев/Рублёв. Прогноз, ставки на матч. ATP (12.03.21)

12-го марта в 21:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Дэниэлл/Освальд , а противостоять в этом поединке будет Карацев/Рублёв.



Дэниэлл/Освальд считается фаворитом данной теннисной встречи, так что, по мнению многих экспертов данного вида спорта, Карацев/Рублёв 12-го марта будет иметь небольшие шансы на успех. Как же оно будет на самом деле, и чем завершится игра, станет ясно уже начиная с 21:00 по московскому времени, когда стартует поединок. Ранее между данными профессионалами большого тенниса не было ни одной личной встречи, хотя они занимают довольно высокие позиции в мировом рейтинге.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Дэниэлл/Освальд — Карацев/Рублёв:

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 12-го марта, так что в разделе тенниса можно найти поединок Дэниэлл/Освальд — Карацев/Рублёв. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 21:00 по Москве, пока не начался поединок. Дэниэлл/Освальд и Карацев/Рублёв еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Дэниэлл/Освальд

Этот турнир Дэниэлл/Освальд проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Дэниэлл/Освальд может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Дэниэлл/Освальд однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Дэниэлл/Освальд имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Дэниэлл/Освальд левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Дэниэлл/Освальд хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Карацев/Рублёв

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Карацев/Рублёв теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Карацев/Рублёв имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Карацев/Рублёв испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Карацев/Рублёв выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Карацев/Рублёв занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Дэниэлл/Освальд и Карацев/Рублёв уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Дэниэлл/Освальд — Карацев/Рублёв (12-го марта), ставки и коэффициенты

Дэниэлл/Освальд

Несмотря на внушительный возраст, Дэниэлл/Освальд демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Дэниэлл/Освальд гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Дэниэлл/Освальд обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Дэниэлл/Освальд снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Дэниэлл/Освальд может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Карацев/Рублёв

Выступать в зале Карацев/Рублёв не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Карацев/Рублёв старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Карацев/Рублёв принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Карацев/Рублёв демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Карацев/Рублёв даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Карацев/Рублёв хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Дэниэлл/Освальд — Карацев/Рублёв Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Дэниэлл/Освальд и Карацев/Рублёв. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Дэниэлл/Освальд и Карацев/Рублёв встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Дэниэлл/Освальд и Карацев/Рублёв довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Дэниэлл/Освальд и Карацев/Рублёв подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Дэниэлл/Освальд — Карацев/Рублёв: снова ждем результативной игры

Судя по количеству финалов и титулов, которые Дэниэлл/Освальд имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Дэниэлл/Освальд и Карацев/Рублёв отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Карацев/Рублёв в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Дэниэлл/Освальд превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Карацев/Рублёв сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Дэниэлл/Освальд гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Дэниэлл/Освальд — Карацев/Рублёв. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Дэниэлл/Освальд и Карацев/Рублёв, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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