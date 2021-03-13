Оклахома Стэйт Ковбойз — Бэйлор Бэарс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (13.03.21)

Прогноз Оклахома Стэйт Ковбойз — Бэйлор Бэарс (13-го марта 2021 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Оклахома Стэйт Ковбойз — Бэйлор Бэарс 13-го марта 2021 года

13-го марта 2021 года в 02:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Оклахома Стэйт Ковбойз примет соперника по национальному первенству Бэйлор Бэарс.



13-го марта 2021 года состоится баскетбольный матч Оклахома Стэйт Ковбойз – Бэйлор Бэарс, трансляция которого по московскому времени будет проводиться в 02:30. Статистика данного противостояния насчитывает свыше двухсот поединков, в которых очевидным фаворитом являются хозяева, так как они смогли одержать 156 побед. В этом сезоне баскетбольный клуб Оклахома Стэйт Ковбойз уже дважды обыграл соперника, а в прошлом сезоне было две победы и одно поражение.



Оклахома Стэйт Ковбойз — Бэйлор Бэарс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 02:30 по московскому времени поклонники баскетбола постараются посмотреть прямую трансляцию поединка Оклахома Стэйт Ковбойз — Бэйлор Бэарс. Матч назначен на 13-го марта 2021 года, так что сейчас баскетболисты упорно тренируются, так как результат игры имеет очень большое значение. Данная встреча для команд будет первой в этом сезоне, а в прошлом было четыре очных поединка, в которых каждый клуб одержал по две домашние победы.

Оклахома Стэйт Ковбойз

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб Оклахома Стэйт Ковбойз переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба Оклахома Стэйт Ковбойз больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах Оклахома Стэйт Ковбойз еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



Бэйлор Бэарс

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Бэйлор Бэарс потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Бэйлор Бэарс сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Бэйлор Бэарс не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

Прогноз на матч Оклахома Стэйт Ковбойз — Бэйлор Бэарс

Вплоть до 13-го марта 2021 года включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Оклахома Стэйт Ковбойз — Бэйлор Бэарс. А так как начало встречи в 02:30 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Оклахома Стэйт Ковбойз практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Оклахома Стэйт Ковбойз — Бэйлор Бэарс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (13.03.21)

Оклахома Стэйт Ковбойз

Сейчас баскетбольный клуб Оклахома Стэйт Ковбойз демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Оклахома Стэйт Ковбойз играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Оклахома Стэйт Ковбойз вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Бэйлор Бэарс

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Бэйлор Бэарс становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Бэйлор Бэарс уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Бэйлор Бэарс сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Оклахома Стэйт Ковбойз — Бэйлор Бэарс Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Оклахома Стэйт Ковбойз после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 13-го марта 2021 года сыграет матч против БК Бэйлор Бэарс. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 02:30 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Оклахома Стэйт Ковбойз также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Оклахома Стэйт Ковбойз — Бэйлор Бэарс: соперники не будут долго запрягать

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Оклахома Стэйт Ковбойз провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Оклахома Стэйт Ковбойз показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Оклахома Стэйт Ковбойз и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Бэйлор Бэарс сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Бэйлор Бэарс выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Бэйлор Бэарс показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Бэйлор Бэарс не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Оклахома Стэйт Ковбойз — Бэйлор Бэарс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Оклахома Стэйт Ковбойз лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Оклахома Стэйт Ковбойз гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Оклахома Стэйт Ковбойз все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Бэйлор Бэарс показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Бэйлор Бэарс получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Бэйлор Бэарс сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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