Гонсало Лама — Томас Мартин Этчеверри. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (15.03.21)

Прогноз Гонсало Лама — Томас Мартин Этчеверри (15 марта), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Гонсало Лама — Томас Мартин Этчеверри 15-го марта

15-го марта в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Гонсало Лама , а противостоять в этом поединке будет Томас Мартин Этчеверри.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Гонсало Лама — Томас Мартин Этчеверри, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 15-го марта, а его начало по МСК будет в 17:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Гонсало Лама. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



Гонсало Лама — Томас Мартин Этчеверри. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Гонсало Лама имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 15-го марта нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Томас Мартин Этчеверри. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 17:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Гонсало Лама имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Гонсало Лама

В этом сезоне Гонсало Лама демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Гонсало Лама снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Гонсало Лама является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Гонсало Лама не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Гонсало Лама еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Томас Мартин Этчеверри

Томас Мартин Этчеверри имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Томас Мартин Этчеверри уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Томас Мартин Этчеверри умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Томас Мартин Этчеверри обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Томас Мартин Этчеверри проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

Гонсало Лама — Томас Мартин Этчеверри. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Гонсало Лама и Томас Мартин Этчеверри. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Гонсало Лама и Томас Мартин Этчеверри в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Гонсало Лама и Томас Мартин Этчеверри имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Гонсало Лама — Томас Мартин Этчеверри. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (15.03.21)

Гонсало Лама

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Гонсало Лама, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Гонсало Лама уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Гонсало Лама старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Гонсало Лама, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Гонсало Лама не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Гонсало Лама все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Гонсало Лама точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Томас Мартин Этчеверри

В этом сезоне Томас Мартин Этчеверри не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Томас Мартин Этчеверри сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Томас Мартин Этчеверри допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Томас Мартин Этчеверри допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Томас Мартин Этчеверри демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Гонсало Лама — Томас Мартин Этчеверри Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Гонсало Лама и Томас Мартин Этчеверри. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Гонсало Лама и Томас Мартин Этчеверри встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Гонсало Лама и Томас Мартин Этчеверри довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Гонсало Лама и Томас Мартин Этчеверри подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Гонсало Лама — Томас Мартин Этчеверри: будет сделан акцент на атакующий теннис

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Гонсало Лама и Томас Мартин Этчеверри, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Гонсало Лама сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Томас Мартин Этчеверри имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Гонсало Лама – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Гонсало Лама и Томас Мартин Этчеверри на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Гонсало Лама — Томас Мартин Этчеверри. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Гонсало Лама и Томас Мартин Этчеверри букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Гонсало Лама и Томас Мартин Этчеверри проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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