Прогноз Девальд/Прижмич — Далла Валле/Маркетти (23-го марта), ставки и коэффициенты

Девальд/Прижмич — Далла Валле/Маркетти. Прогноз, ставки на матч (23.03.21)

23-го марта в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Девальд/Прижмич , а противостоять в этом поединке будет Далла Валле/Маркетти.



23-го марта в линии букмекерских контор можно найти множество теннисных матчей, но для ставки лучше всего подходит поединок Девальд/Прижмич — Далла Валле/Маркетти. На него будут приниматься букмекерами предматчевые ставки вплоть до 17:00 по МСК. В этом сезоне между оппонентами еще не было личных встреч, а в прошлом прошло сразу две. В них Девальд/Прижмич и Далла Валле/Маркетти одержали по одной победе, причем каждый раз на корте была упорная борьба, так что выигрыш получался с минимальным преимуществом.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Девальд/Прижмич — Далла Валле/Маркетти:

23-го марта пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Девальд/Прижмич — Далла Валле/Маркетти. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 17:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Далла Валле/Маркетти, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Далла Валле/Маркетти выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Девальд/Прижмич

В этом сезоне Девальд/Прижмич показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Девальд/Прижмич сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Девальд/Прижмич еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Девальд/Прижмич обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Девальд/Прижмич играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Девальд/Прижмич любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Далла Валле/Маркетти

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Далла Валле/Маркетти имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Далла Валле/Маркетти демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Далла Валле/Маркетти не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Далла Валле/Маркетти не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

«Девальд/Прижмич» — «Далла Валле/Маркетти»: прогноз автора

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Девальд/Прижмич и Далла Валле/Маркетти впервые будут встречаться между собой. Если Девальд/Прижмич уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Далла Валле/Маркетти пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Девальд/Прижмич демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Девальд/Прижмич – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Девальд/Прижмич — Далла Валле/Маркетти. Прогноз, ставки на матч(23.03.21)

Девальд/Прижмич

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Девальд/Прижмич, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Девальд/Прижмич уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Девальд/Прижмич старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Девальд/Прижмич, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Девальд/Прижмич не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Девальд/Прижмич все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Девальд/Прижмич точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Далла Валле/Маркетти

На этом турнире Далла Валле/Маркетти играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Далла Валле/Маркетти какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Далла Валле/Маркетти уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Далла Валле/Маркетти много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Далла Валле/Маркетти сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Далла Валле/Маркетти не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Девальд/Прижмич — Далла Валле/Маркетти Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Девальд/Прижмич и Далла Валле/Маркетти, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Девальд/Прижмич и Далла Валле/Маркетти играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Девальд/Прижмич, и Далла Валле/Маркетти неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Девальд/Прижмич — Далла Валле/Маркетти: в ожидании «эйсов»

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Девальд/Прижмич и Далла Валле/Маркетти, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Девальд/Прижмич и Далла Валле/Маркетти уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Девальд/Прижмич — Далла Валле/Маркетти. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Девальд/Прижмич и Далла Валле/Маркетти, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat0-378065-seliya-bel-mor-fransiska-horhe-prognoz-i-stavki-ot-professionala-23-03-21/