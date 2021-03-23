Евгений Абрамов — Дмитрий Колебянов: соперники не будут долго запрягать

Прогноз Евгений Абрамов — Дмитрий Колебянов (23 марта), ставки и коэффициенты

Евгений Абрамов — Дмитрий Колебянов (23 марта), ставки и коэффициенты

23 марта в 22:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Russian River Cup, в котором на корт выйдут Евгений Абрамов , а противостоять в этом поединке будет Дмитрий Колебянов.



Теннисное противостояние Евгений Абрамов — Дмитрий Колебянов пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 23 марта. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 22:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Евгений Абрамов является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Евгений Абрамов — Дмитрий Колебянов. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 23 марта откроет его противостояние Евгений Абрамов — Дмитрий Колебянов. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 22:00 по МСК, то есть до начала игры. Евгений Абрамов и Дмитрий Колебянов отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Дмитрий Колебянов может гордиться семью победами, а вот Евгений Абрамов имеет только пять выигранных встреч.

Евгений Абрамов

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Евгений Абрамов находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Евгений Абрамов является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Евгений Абрамов умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Евгений Абрамов обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Евгений Абрамов может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Дмитрий Колебянов

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Дмитрий Колебянов на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Дмитрий Колебянов демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Дмитрий Колебянов имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Дмитрий Колебянов намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Дмитрий Колебянов не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Дмитрий Колебянов будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Дмитрий Колебянов и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Дмитрий Колебянов умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч

Длительное время Евгений Абрамов и Дмитрий Колебянов не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Евгений Абрамов и Дмитрий Колебянов. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Прогноз и ставка на матч Евгений Абрамов — Дмитрий Колебянов 23 марта

Евгений Абрамов

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Евгений Абрамов выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Евгений Абрамов всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Евгений Абрамов уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Евгений Абрамов занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Евгений Абрамов больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Евгений Абрамов имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Дмитрий Колебянов

В этом сезоне Дмитрий Колебянов действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Дмитрий Колебянов обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Дмитрий Колебянов не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Дмитрий Колебянов не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Дмитрий Колебянов имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Евгений Абрамов — Дмитрий Колебянов Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Евгений Абрамов и Дмитрий Колебянов. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Евгений Абрамов — Дмитрий Колебянов: соперники не будут долго запрягать

Евгений Абрамов и Дмитрий Колебянов которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Евгений Абрамов имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Дмитрий Колебянов хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Евгений Абрамов. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Дмитрий Колебянов умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Евгений Абрамов довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Дмитрий Колебянов вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Евгений Абрамов.

СЕГОДНЯ МАТЧ Евгений Абрамов — Дмитрий Колебянов. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Евгений Абрамов и Дмитрий Колебянов сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Евгений Абрамов, и Дмитрий Колебянов будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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