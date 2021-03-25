Колорадо Стэйт Рэмз — Северная Каролина Стэйт Вулфпак: хозяева сыграют в свой баскетбол

Прогноз Колорадо Стэйт Рэмз — Северная Каролина Стэйт Вулфпак (26 марта), ставки и коэффициенты

Колорадо Стэйт Рэмз — Северная Каролина Стэйт Вулфпак (26-го марта 2021 года), ставки и коэффициенты

26-го марта 2021 года в 02:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Колорадо Стэйт Рэмз примет соперника по национальному первенству Северная Каролина Стэйт Вулфпак.



На этой неделе самым важным баскетбольным матчем станет противостояние клубов Колорадо Стэйт Рэмз и Северная Каролина Стэйт Вулфпак. Оно пройдет 26-го марта 2021 года, так что можно не сомневаться, что в 02:00 по Москве все поклонники данной игры будут внимательно следить за поединком. Очень редко бывает, чтобы в противостоянии данных команд была победа с большим отрывом, ведь зачастую все решают несколько очков.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Колорадо Стэйт Рэмз — Северная Каролина Стэйт Вулфпак:

Принципиальный баскетбольный поединок Колорадо Стэйт Рэмз — Северная Каролина Стэйт Вулфпак назначен на 26-го марта 2021 года, так что у соперников еще достаточно времени на подготовку. Прямая трансляция данного матча будет проводиться различными спортивными каналами в 02:00 по Москве. В прошлом сезоне команды сыграли три очных поединка, и все три раза сильнее были хозяева данного матча. Но, в этом году гостям удалось одержать неожиданную победу.

Колорадо Стэйт Рэмз

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб Колорадо Стэйт Рэмз переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба Колорадо Стэйт Рэмз больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах Колорадо Стэйт Рэмз еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



Северная Каролина Стэйт Вулфпак

Президент баскетбольного клуба Северная Каролина Стэйт Вулфпак ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Северная Каролина Стэйт Вулфпак сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Северная Каролина Стэйт Вулфпак в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

Прогноз на матч Колорадо Стэйт Рэмз — Северная Каролина Стэйт Вулфпак

Главный тренер баскетбольного клуба Колорадо Стэйт Рэмз пообещал, что 26-го марта 2021 года его подопечные выложатся по максимуму в домашнем матче, чтобы в 02:00 по Москве порадовать зрителей победой. Но, сделать это будет не так просто, ведь противостоять придется баскетбольному клубу Северная Каролина Стэйт Вулфпак. Хозяева имеют не самую лучшую статистику встреч с данным соперником, так как сумели выиграть лишь дважды в последних десяти очных поединках.



Прогноз и ставка на матч Колорадо Стэйт Рэмз — Северная Каролина Стэйт Вулфпак 26-го марта 2021 года

Колорадо Стэйт Рэмз

В последние годы Колорадо Стэйт Рэмз является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Колорадо Стэйт Рэмз еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Северная Каролина Стэйт Вулфпак

В прошлом месяце баскетбольный клуб Северная Каролина Стэйт Вулфпак играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Северная Каролина Стэйт Вулфпак надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Колорадо Стэйт Рэмз — Северная Каролина Стэйт Вулфпак Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Колорадо Стэйт Рэмз — Северная Каролина Стэйт Вулфпак, который должен пройти 26-го марта 2021 года в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 02:00 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Колорадо Стэйт Рэмз в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Колорадо Стэйт Рэмз — Северная Каролина Стэйт Вулфпак: хозяева сыграют в свой баскетбол

Прошлый матч баскетбольный клуб Колорадо Стэйт Рэмз проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Колорадо Стэйт Рэмз позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Колорадо Стэйт Рэмз играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Колорадо Стэйт Рэмз сейчас нет травмированных ключевых игроков.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Северная Каролина Стэйт Вулфпак входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Северная Каролина Стэйт Вулфпак не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Колорадо Стэйт Рэмз — Северная Каролина Стэйт Вулфпак. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Колорадо Стэйт Рэмз был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Колорадо Стэйт Рэмз вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Колорадо Стэйт Рэмз практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Северная Каролина Стэйт Вулфпак показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Северная Каролина Стэйт Вулфпак получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Северная Каролина Стэйт Вулфпак сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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