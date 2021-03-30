Прогноз Стэнфорд Кардиналс (жeн) — Луисвилл Кардиналс (жен) (31.03.2021), ставки и коэффициенты

Стэнфорд Кардиналс (жeн) — Луисвилл Кардиналс (жен). Прогноз, ставки на матч (31.03.21)

31 марта в 04:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Стэнфорд Кардиналс (жeн) примет соперника по национальному первенству Луисвилл Кардиналс (жен).



В 04:00 по МСК во всем мире любители баскетбола будут следить за встречей Стэнфорд Кардиналс (жeн) – Луисвилл Кардиналс (жен), где сойдутся одни из самых сильных команд этого турнира. До матча осталось всего несколько дней, так как он запланирован на 31 марта, так что время на подготовку еще есть. В прошлом сезоне команды обменялись победами, а в этом уже соперники однажды встречались, и тогда со счетом 95-89 выиграли баскетболисты клуба Луисвилл Кардиналс (жен).



Стэнфорд Кардиналс (жeн) — Луисвилл Кардиналс (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Стэнфорд Кардиналс (жeн) проводит на своей площадке, и 31 марта хозяевам предстоит матч против игроков клуба Луисвилл Кардиналс (жен). В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 04:00 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Стэнфорд Кардиналс (жeн), а один раз сильнее были игроки БК Луисвилл Кардиналс (жен).

Стэнфорд Кардиналс (жeн)

Сейчас баскетбольный клуб Стэнфорд Кардиналс (жeн) снова переживает очередной кризис. После слабого старта сезона был неплохой отрезок, в котором команда одержала тринадцать побед в пятнадцати турах, но сейчас хозяева опять разочаровывают болельщиков, проиграв уже три матча подряд. Такие результаты опустили баскетбольный клуб Стэнфорд Кардиналс (жeн) на пятое место, но если хозяева не выйдут из кризиса, то могут опуститься значительно ниже. Если с обороной у команды еще не возникает проблем, то реализация моментов подводит, так как игроки часто не используются практически стопроцентные возможности. Хорошо хоть, что у себя дома Стэнфорд Кардиналс (жeн) проигрывает не часто, так как баскетболисты всегда готовы продемонстрировать запредельную мотивацию. В лазарете хозяев находятся центровой и разыгрывающий защитник.



Луисвилл Кардиналс (жен)

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб Луисвилл Кардиналс (жен) понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб Луисвилл Кардиналс (жен) выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба Луисвилл Кардиналс (жен) сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

Стэнфорд Кардиналс (жeн) — Луисвилл Кардиналс (жен). КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

После длинной гостевой серии баскетболисты клуба Стэнфорд Кардиналс (жeн) наконец-то возвращаются домой, а 31 марта им уже необходимо сыграть поединок против БК Луисвилл Кардиналс (жен). На площадке игроки обеих команд появятся в 04:00 по Москве. Если брать последние десять личных встреч данных соперников, то в них лидируют хозяева данного матча, одержав семь побед при трех поражениях. Но, в общей статистике противостояния лучшие показатели у гостей.



Стэнфорд Кардиналс (жeн) — Луисвилл Кардиналс (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (31.03.21)

Стэнфорд Кардиналс (жeн)

В этом сезоне баскетбольный клуб Стэнфорд Кардиналс (жeн) и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Стэнфорд Кардиналс (жeн) играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Луисвилл Кардиналс (жен)

В прошлом матче баскетбольный клуб Луисвилл Кардиналс (жен) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Луисвилл Кардиналс (жен) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Луисвилл Кардиналс (жен) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Стэнфорд Кардиналс (жeн) — Луисвилл Кардиналс (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Стэнфорд Кардиналс (жeн) — Луисвилл Кардиналс (жен) пройдет 31 марта, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 04:00 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Стэнфорд Кардиналс (жeн) — Луисвилл Кардиналс (жен): единоборств будет много, набранных очков — нет

Прошлый матч баскетбольный клуб Стэнфорд Кардиналс (жeн) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Стэнфорд Кардиналс (жeн) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Стэнфорд Кардиналс (жeн) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Стэнфорд Кардиналс (жeн) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Луисвилл Кардиналс (жен) сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Луисвилл Кардиналс (жен) выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Луисвилл Кардиналс (жен) показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Луисвилл Кардиналс (жен) не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Стэнфорд Кардиналс (жeн) — Луисвилл Кардиналс (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Стэнфорд Кардиналс (жeн) уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Стэнфорд Кардиналс (жeн) пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Стэнфорд Кардиналс (жeн) составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

В последнее время баскетбольный клуб Луисвилл Кардиналс (жен) испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Луисвилл Кардиналс (жен) хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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