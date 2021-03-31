Прогноз Милуоки Бакс (ZOD) — Филадельфия Севенти Сиксерс (BLM_Mamba) (31.03.2021), ставки и коэффициенты

Милуоки Бакс (ZOD) — Филадельфия Севенти Сиксерс (BLM_Mamba). Прогноз, ставки на матч (31.03.21)

31-го марта 2021 года в 16:06 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA 2KSeries, в котором на своей площадке местный клуб Милуоки Бакс (ZOD) примет соперника по национальному первенству Филадельфия Севенти Сиксерс (BLM_Mamba).



Баскетбольный поединок Милуоки Бакс (ZOD) – Филадельфия Севенти Сиксерс (BLM_Mamba) пройдет в рамках престижного турнира 31-го марта 2021 года, так что у игроков еще хватает времени и на отдых, и на тренировки. Арбитр даст старт матчу в 16:06 по Москве. Уже дважды данным командам приходилось встречаться только в рамках этого сезона, причем каждая одержала по домашней победе. В прошлом году было три встречи команд, и в них трижды сильнее были баскетболисты клуба Милуоки Бакс (ZOD).



Милуоки Бакс (ZOD) — Филадельфия Севенти Сиксерс (BLM_Mamba). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Милуоки Бакс (ZOD) возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Филадельфия Севенти Сиксерс (BLM_Mamba). Данный поединок будет сыгран 31-го марта 2021 года, а по московскому времени его начало состоится в 16:06. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (BLM_Mamba) лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Милуоки Бакс (ZOD)

На этот матч баскетболисты клуба Милуоки Бакс (ZOD) выйдут в отличном настроении, ведь они сейчас выдают серию из четырех побед, причем в последних десяти матчах выигрышных было девять. Хозяева отличаются очень надежной обороной, так как в этих десяти турах они лишь однажды позволили сопернику набрать более сотни очков. Баскетбольный клуб Милуоки Бакс (ZOD) лидирует в чемпионате, одержав в сезоне уже 34 победы, при всего десяти поражениях. Причем, на своем поле команда проиграла только три раза. Нападение у хозяев также хорошее, ведь редко бывают такие поединки, в которых баскетбольный клуб Милуоки Бакс (ZOD) не может набрать больше сотни очков. Серьезных кадровых потерь у команды сейчас нет, ведь в лазарете хоть и есть баскетболисты, но они в этом сезоне не играют важной роли.



Филадельфия Севенти Сиксерс (BLM_Mamba)

Прогресс баскетбольного клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (BLM_Mamba) по сравнению с прошлым сезоном очевиден, ведь команда на данный момент пребывает в зоне плей-офф, когда в прошлом году получилось финишировать только на десятом месте. Гости выдают сбалансированную игру, причем пока у команды не было явных провалов, а сыгранный отрезок регулярного чемпионата прошел очень стабильно. Баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (BLM_Mamba) обладает одной из самых надежных на турнире защитных линий, а игроки обороны еще и часто радуют болельщиков точными трехочковыми бросками. На выезде команда играет не хуже, чем на родной площадке, часто закрывая ключевого игрока команды противника и навязывая свой стиль игры. В последних восьми матчах баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (BLM_Mamba) потерпел всего одно поражение, причем, оно было против лидера чемпионата, а отрыв составил только шесть очков. Лазарет гостей сейчас пуст, так что команда сыграет оптимальным составом.

Прогноз на матч Милуоки Бакс (ZOD) — Филадельфия Севенти Сиксерс (BLM_Mamba)

После длинной гостевой серии баскетболисты клуба Милуоки Бакс (ZOD) наконец-то возвращаются домой, а 31-го марта 2021 года им уже необходимо сыграть поединок против БК Филадельфия Севенти Сиксерс (BLM_Mamba). На площадке игроки обеих команд появятся в 16:06 по Москве. Если брать последние десять личных встреч данных соперников, то в них лидируют хозяева данного матча, одержав семь побед при трех поражениях. Но, в общей статистике противостояния лучшие показатели у гостей.



Милуоки Бакс (ZOD) — Филадельфия Севенти Сиксерс (BLM_Mamba) (31-го марта 2021 года), ставки и коэффициенты

Милуоки Бакс (ZOD)

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Милуоки Бакс (ZOD) начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Филадельфия Севенти Сиксерс (BLM_Mamba)

После того, как баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (BLM_Mamba) проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (BLM_Mamba) хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (BLM_Mamba) продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Милуоки Бакс (ZOD) — Филадельфия Севенти Сиксерс (BLM_Mamba) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Милуоки Бакс (ZOD) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 31-го марта 2021 года сыграет матч против БК Филадельфия Севенти Сиксерс (BLM_Mamba). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 16:06 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Милуоки Бакс (ZOD) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Милуоки Бакс (ZOD) — Филадельфия Севенти Сиксерс (BLM_Mamba): единоборств будет много, набранных очков — нет

Прошлый матч баскетбольный клуб Милуоки Бакс (ZOD) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Милуоки Бакс (ZOD) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Милуоки Бакс (ZOD) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Милуоки Бакс (ZOD) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (BLM_Mamba) полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (BLM_Mamba) может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (BLM_Mamba) выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Милуоки Бакс (ZOD) — Филадельфия Севенти Сиксерс (BLM_Mamba). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Милуоки Бакс (ZOD) просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Милуоки Бакс (ZOD) совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Милуоки Бакс (ZOD) выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (BLM_Mamba) не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (BLM_Mamba) уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (BLM_Mamba) очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

http://evolvegame.ru/cat3-383183-makao-kung-filippiny-kung-prognoz-professionala-01-04-21/