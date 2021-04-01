Прогноз Денвер Наггетс (Kodas) — Портленд Трэйл Блэйзерс (Lovejoy) (02-го апреля), ставки и коэффициенты

Денвер Наггетс (Kodas) — Портленд Трэйл Блэйзерс (Lovejoy). Прогноз, ставки на матч. NBA 2KSeries (02.04.21)

02-го апреля 2021 года в 00:12 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA 2KSeries, в котором на своей площадке местный клуб Денвер Наггетс (Kodas) примет соперника по национальному первенству Портленд Трэйл Блэйзерс (Lovejoy).



В последней встрече баскетбольных клубов Денвер Наггетс (Kodas) и Портленд Трэйл Блэйзерс (Lovejoy) сильнее были гости данного матча, которые выиграли с преимуществом лишь в одно очко. Так что, хозяева на этот раз постараются сыграть сильнее и 02-го апреля 2021 года попробуют порадовать болельщиков победой. Старт матча намечается на 00:12 по МСК.



Денвер Наггетс (Kodas) — Портленд Трэйл Блэйзерс (Lovejoy). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поединок между баскетбольными клубами Денвер Наггетс (Kodas) и Портленд Трэйл Блэйзерс (Lovejoy) собирались провести в прошлом месяце, но из-за участия многих игроков в матчах национальных сборных, встречу перенесли на 02-го апреля 2021 года. Ее начало будет в 00:12 по МСК. Так как команды представляют один Дивизион, то они регулярно встречаются на баскетбольной площадке, а в этом сезоне было уже три поединка, в которых сильнее смотрелись хозяева данной игры, одержав все три победы.

Денвер Наггетс (Kodas)

Многие игроки нападения на прошлой неделе покинули лазарет, так что можно не сомневаться, что в этом поединке баскетбольный клуб Денвер Наггетс (Kodas) отойдет от оборонительной схемы и начнет демонстрировать более атакующую игру. Тем более, что команда будет играть у себя дома, а болельщики будут постоянно гнать баскетболистов вперед. В последних двух домашних матчах баскетбольный клуб Денвер Наггетс (Kodas) проиграл, так что все уже заждались победы в родных стенах. Очки нужны команде еще и из-за турнирного положения, ведь Денвер Наггетс (Kodas) занимает девятую строчку и всего в шаге от зоны плей-офф. В последнем матче, который проходил в гостях, команда продемонстрировала хорошую форму и сумела одержать уверенную победу с разницей в десять очков, причем главный тренер даже не использовал некоторых лидеров. У хозяев травмирован только легкий нападающий, но у команды на этой позиции достаточно опытных баскетболистов.



Портленд Трэйл Блэйзерс (Lovejoy)

В составе баскетбольного клуба Портленд Трэйл Блэйзерс (Lovejoy) нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Lovejoy) не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде Портленд Трэйл Блэйзерс (Lovejoy) уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

«Денвер Наггетс (Kodas)» — «Портленд Трэйл Блэйзерс (Lovejoy)»: прогноз автора

Баскетбольный клуб Денвер Наггетс (Kodas) свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 02-го апреля 2021 года. На этот раз соперником хозяев будет Портленд Трэйл Блэйзерс (Lovejoy), так что в 00:12 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Денвер Наггетс (Kodas). Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Денвер Наггетс (Kodas) — Портленд Трэйл Блэйзерс (Lovejoy). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (02.04.21)

Денвер Наггетс (Kodas)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Денвер Наггетс (Kodas) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Денвер Наггетс (Kodas) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Денвер Наггетс (Kodas) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Денвер Наггетс (Kodas) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Портленд Трэйл Блэйзерс (Lovejoy)

В прошлом матче баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Lovejoy) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Lovejoy) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Портленд Трэйл Блэйзерс (Lovejoy) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Денвер Наггетс (Kodas) — Портленд Трэйл Блэйзерс (Lovejoy) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Денвер Наггетс (Kodas) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 02-го апреля 2021 года сыграет матч против БК Портленд Трэйл Блэйзерс (Lovejoy). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 00:12 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Денвер Наггетс (Kodas) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Денвер Наггетс (Kodas) — Портленд Трэйл Блэйзерс (Lovejoy): единоборств будет много, набранных очков — нет

В этом сезоне у баскетбольного клуба Денвер Наггетс (Kodas) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Денвер Наггетс (Kodas) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Денвер Наггетс (Kodas) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Денвер Наггетс (Kodas) сыграет в конкретном матче.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Lovejoy) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Портленд Трэйл Блэйзерс (Lovejoy) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Денвер Наггетс (Kodas) — Портленд Трэйл Блэйзерс (Lovejoy). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Денвер Наггетс (Kodas) является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Денвер Наггетс (Kodas) проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Денвер Наггетс (Kodas) нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

В последнее время баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Lovejoy) испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Портленд Трэйл Блэйзерс (Lovejoy) хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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