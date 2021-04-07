Прогноз Бранкаччо/Эстеве Лобато — Джонсон/Джонсон (07.04.2021), ставки и коэффициенты

Бранкаччо/Эстеве Лобато — Джонсон/Джонсон. Прогноз, ставки на матч. Челленджер (07.04.21)

07-го апреля 2021 года в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Бранкаччо/Эстеве Лобато , а противостоять в этом поединке будет Джонсон/Джонсон.



07-го апреля 2021 года пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Бранкаччо/Эстеве Лобато и Джонсон/Джонсон. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 14:00 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Бранкаччо/Эстеве Лобато может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



Бранкаччо/Эстеве Лобато — Джонсон/Джонсон. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 07-го апреля 2021 года, так что в разделе тенниса можно найти поединок Бранкаччо/Эстеве Лобато — Джонсон/Джонсон. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 14:00 по Москве, пока не начался поединок. Бранкаччо/Эстеве Лобато и Джонсон/Джонсон еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Бранкаччо/Эстеве Лобато

В этом сезоне Бранкаччо/Эстеве Лобато показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Бранкаччо/Эстеве Лобато сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Бранкаччо/Эстеве Лобато еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Бранкаччо/Эстеве Лобато обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Бранкаччо/Эстеве Лобато играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Бранкаччо/Эстеве Лобато любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Джонсон/Джонсон

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Джонсон/Джонсонв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Джонсон/Джонсон играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Джонсон/Джонсон держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Джонсон/Джонсон демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Джонсон/Джонсон находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Челленджер, Бранкаччо/Эстеве Лобато — Джонсон/Джонсон

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Бранкаччо/Эстеве Лобато и Джонсон/Джонсон уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Бранкаччо/Эстеве Лобато — Джонсон/Джонсон. Прогноз, ставки на матч(07.04.21)

Бранкаччо/Эстеве Лобато

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Бранкаччо/Эстеве Лобато выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Бранкаччо/Эстеве Лобато всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Бранкаччо/Эстеве Лобато уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Бранкаччо/Эстеве Лобато занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Бранкаччо/Эстеве Лобато больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Бранкаччо/Эстеве Лобато имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Джонсон/Джонсон

В этом сезоне Джонсон/Джонсон не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Джонсон/Джонсон сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Джонсон/Джонсон допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Джонсон/Джонсон допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Джонсон/Джонсон демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Бранкаччо/Эстеве Лобато — Джонсон/Джонсон Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Бранкаччо/Эстеве Лобато и Джонсон/Джонсон, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Бранкаччо/Эстеве Лобато и Джонсон/Джонсон играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Бранкаччо/Эстеве Лобато, и Джонсон/Джонсон неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Бранкаччо/Эстеве Лобато — Джонсон/Джонсон: соперники не будут долго запрягать

Бранкаччо/Эстеве Лобато и Джонсон/Джонсон которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Бранкаччо/Эстеве Лобато имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Джонсон/Джонсон хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Бранкаччо/Эстеве Лобато. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Джонсон/Джонсон умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Бранкаччо/Эстеве Лобато довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Джонсон/Джонсон вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Бранкаччо/Эстеве Лобато.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бранкаччо/Эстеве Лобато — Джонсон/Джонсон. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Бранкаччо/Эстеве Лобато и Джонсон/Джонсон сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Бранкаччо/Эстеве Лобато, и Джонсон/Джонсон будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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