Гуарачи/Кравчик — Бузкова/Градецка: снова ждем результативной игры

Прогноз Гуарачи/Кравчик — Бузкова/Градецка (10-го апреля), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Гуарачи/Кравчик — Бузкова/Градецка 10.04.2021

10.04.2021 в 23:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Гуарачи/Кравчик , а противостоять в этом поединке будет Бузкова/Градецка.



В 23:00 по московскому времени поклонники большого тенниса будут внимательно следить за тем, как на корте будут противостоять Гуарачи/Кравчик и Бузкова/Градецка. Тем кто, хочет посмотреть на игру, которая пройдет 10.04.2021, вживую, еще можно купить билеты, так как еще есть свободные места на трибунах. Между ведущими мировыми ракетками за всю историю было лишь четыре встречи, причем в них было по две победы у каждого соперника.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Гуарачи/Кравчик — Бузкова/Градецка:

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Гуарачи/Кравчик — Бузкова/Градецка, которая пройдет 10.04.2021 в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 23:00 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Гуарачи/Кравчик

Этот турнир Гуарачи/Кравчик проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Гуарачи/Кравчик может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Гуарачи/Кравчик однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Гуарачи/Кравчик имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Гуарачи/Кравчик левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Гуарачи/Кравчик хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Бузкова/Градецка

На этом турнире Бузкова/Градецка играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Бузкова/Градецка все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Бузкова/Градецка не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Бузкова/Градецка уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Бузкова/Градецка на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Бузкова/Градецка пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Гуарачи/Кравчик и Бузкова/Градецка. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Прогноз и ставка на матч Гуарачи/Кравчик — Бузкова/Градецка 10.04.2021

Гуарачи/Кравчик

Гуарачи/Кравчик не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Гуарачи/Кравчик любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Гуарачи/Кравчик умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Гуарачи/Кравчик не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Гуарачи/Кравчик умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Бузкова/Градецка

Этот сезон Бузкова/Градецка проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Бузкова/Градецка снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Бузкова/Градецка слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Бузкова/Градецка допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Гуарачи/Кравчик — Бузкова/Градецка Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Гуарачи/Кравчик и Бузкова/Градецка аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Гуарачи/Кравчик и Бузкова/Градецка обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Гуарачи/Кравчик и Бузкова/Градецка постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Гуарачи/Кравчик — Бузкова/Градецка: снова ждем результативной игры

Судя по количеству финалов и титулов, которые Гуарачи/Кравчик имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Гуарачи/Кравчик и Бузкова/Градецка отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Бузкова/Градецка в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Гуарачи/Кравчик превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Бузкова/Градецка сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Гуарачи/Кравчик гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Гуарачи/Кравчик — Бузкова/Градецка. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Гуарачи/Кравчик и Бузкова/Градецка. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Гуарачи/Кравчик и для Бузкова/Градецка, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-389179-prognozy-i-stavki-na-match-parke-sur-vilya-mitre-de-baiya-blanka-11-04-21/