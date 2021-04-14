Прогноз Жибек Куламбаева — Джесси Эни (14.04.2021), ставки и коэффициенты

Жибек Куламбаева — Джесси Эни. Прогноз, ставки на матч (14.04.21)

14-го апреля в 07:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Жибек Куламбаева , а противостоять в этом поединке будет Джесси Эни.



В 07:00 по Москве Жибек Куламбаева и Джесси Эни выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 14-го апреля. Единственный раз Жибек Куламбаева и Джесси Эни встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Жибек Куламбаева сейчас считается фаворитом.



Жибек Куламбаева — Джесси Эни. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 14-го апреля откроет его противостояние Жибек Куламбаева — Джесси Эни. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 07:00 по МСК, то есть до начала игры. Жибек Куламбаева и Джесси Эни отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Джесси Эни может гордиться семью победами, а вот Жибек Куламбаева имеет только пять выигранных встреч.

Жибек Куламбаева

По непонятным причинам Жибек Куламбаева в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Жибек Куламбаева теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Жибек Куламбаева занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Жибек Куламбаева играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Жибек Куламбаева имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Джесси Эни

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Джесси Эни на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Джесси Эни демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Джесси Эни имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Джесси Эни намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Джесси Эни не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Джесси Эни будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Джесси Эни и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Джесси Эни умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Жибек Куламбаева — Джесси Эни. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

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Жибек Куламбаева — Джесси Эни. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (14.04.21)

Жибек Куламбаева

Несмотря на внушительный возраст, Жибек Куламбаева демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Жибек Куламбаева гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Жибек Куламбаева обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Жибек Куламбаева снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Жибек Куламбаева может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Джесси Эни

Джесси Эни лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Джесси Эни играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Джесси Эни начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Джесси Эни выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Джесси Эни сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Жибек Куламбаева — Джесси Эни Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Жибек Куламбаева и Джесси Эни аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Жибек Куламбаева и Джесси Эни обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Жибек Куламбаева и Джесси Эни постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Жибек Куламбаева — Джесси Эни: андердог способен удивить фаворита

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Жибек Куламбаева и Джесси Эни из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Джесси Эни относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Джесси Эни проводит второй или третий матч. А вот Жибек Куламбаева как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Жибек Куламбаева, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Жибек Куламбаева без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Жибек Куламбаева вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Жибек Куламбаева — Джесси Эни. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Жибек Куламбаева и Джесси Эни.



http://evolvegame.ru/cat3-390783-segodnya-match-federika-di-sarra-valentini-grammatikopulu-prognozy-i-stavki-ot-eksperta-13-04-21/