Прогноз Герреро Альварес/Лу — Гарсия-Перес/Минелла (16-го апреля), ставки и коэффициенты

Герреро Альварес/Лу — Гарсия-Перес/Минелла. Прогноз, ставки на матч. ITF (16.04.21)

16.04.2021 в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Герреро Альварес/Лу , а противостоять в этом поединке будет Гарсия-Перес/Минелла.



Судья теннисного матча Герреро Альварес/Лу — Гарсия-Перес/Минелла должен дать знак о старте игры в 17:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 16.04.2021, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Герреро Альварес/Лу и Гарсия-Перес/Минелла более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Герреро Альварес/Лу имеет четыре победы, то Гарсия-Перес/Минелла может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Герреро Альварес/Лу — Гарсия-Перес/Минелла:

До 16.04.2021 осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Герреро Альварес/Лу — Гарсия-Перес/Минелла вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Герреро Альварес/Лу и Гарсия-Перес/Минелла не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 17:00 по МСК.

Герреро Альварес/Лу

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Герреро Альварес/Лу находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Герреро Альварес/Лу является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Герреро Альварес/Лу умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Герреро Альварес/Лу обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Герреро Альварес/Лу может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Гарсия-Перес/Минелла

На этом турнире Гарсия-Перес/Минелла играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Гарсия-Перес/Минелла все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Гарсия-Перес/Минелла не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Гарсия-Перес/Минелла уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Гарсия-Перес/Минелла на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Гарсия-Перес/Минелла пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч Герреро Альварес/Лу — Гарсия-Перес/Минелла

Длительное время Герреро Альварес/Лу и Гарсия-Перес/Минелла не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Герреро Альварес/Лу и Гарсия-Перес/Минелла. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Герреро Альварес/Лу — Гарсия-Перес/Минелла. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (16.04.21)

Герреро Альварес/Лу

Герреро Альварес/Лу не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Герреро Альварес/Лу любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Герреро Альварес/Лу умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Герреро Альварес/Лу не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Герреро Альварес/Лу умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Гарсия-Перес/Минелла

Несмотря на свой молодой возраст, Гарсия-Перес/Минелла демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Гарсия-Перес/Минелла уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Гарсия-Перес/Минелла станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Гарсия-Перес/Минелла, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Гарсия-Перес/Минелла умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Гарсия-Перес/Минелла имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Герреро Альварес/Лу — Гарсия-Перес/Минелла Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Герреро Альварес/Лу и Гарсия-Перес/Минелла аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Герреро Альварес/Лу и Гарсия-Перес/Минелла обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Герреро Альварес/Лу и Гарсия-Перес/Минелла постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Герреро Альварес/Лу — Гарсия-Перес/Минелла: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Герреро Альварес/Лу и Гарсия-Перес/Минелла, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Герреро Альварес/Лу сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Гарсия-Перес/Минелла имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Герреро Альварес/Лу – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Герреро Альварес/Лу и Гарсия-Перес/Минелла на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Герреро Альварес/Лу — Гарсия-Перес/Минелла. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Герреро Альварес/Лу и Гарсия-Перес/Минелла.



http://evolvegame.ru/cat2-392767-prognozy-i-stavki-na-match-osnabrukk-zhen-herner-zhen-16-04-21/