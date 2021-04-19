Кравчик/Маттек-Сэндс — Грачева/Паар. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (20.04.21)

Прогноз Кравчик/Маттек-Сэндс — Грачева/Паар (20 апреля), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Кравчик/Маттек-Сэндс — Грачева/Паар 20-го апреля 2021 года

20-го апреля 2021 года в 15:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Кравчик/Маттек-Сэндс , а противостоять в этом поединке будет Грачева/Паар.



Судья теннисного матча Кравчик/Маттек-Сэндс — Грачева/Паар должен дать знак о старте игры в 15:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 20-го апреля 2021 года, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Кравчик/Маттек-Сэндс и Грачева/Паар более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Кравчик/Маттек-Сэндс имеет четыре победы, то Грачева/Паар может похвастаться лишь двумя победами.



Кравчик/Маттек-Сэндс — Грачева/Паар. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 20-го апреля 2021 года откроет его противостояние Кравчик/Маттек-Сэндс — Грачева/Паар. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 15:00 по МСК, то есть до начала игры. Кравчик/Маттек-Сэндс и Грачева/Паар отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Грачева/Паар может гордиться семью победами, а вот Кравчик/Маттек-Сэндс имеет только пять выигранных встреч.

Кравчик/Маттек-Сэндс

Болельщики ожидали, что на этом турнире Кравчик/Маттек-Сэндс продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Кравчик/Маттек-Сэндс в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Кравчик/Маттек-Сэндс сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Кравчик/Маттек-Сэндс немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Грачева/Паар

Нынешняя форма, которую демонстрирует Грачева/Паар еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Грачева/Паар постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Грачева/Паар пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Грачева/Паар не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Грачева/Паар не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Кравчик/Маттек-Сэндс — Грачева/Паар. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

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Кравчик/Маттек-Сэндс — Грачева/Паар. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (20.04.21)

Кравчик/Маттек-Сэндс

На этом турнире именно Кравчик/Маттек-Сэндс может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Кравчик/Маттек-Сэндс отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Кравчик/Маттек-Сэндс еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Кравчик/Маттек-Сэндс не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Грачева/Паар

Выступать в зале Грачева/Паар не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Грачева/Паар старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Грачева/Паар принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Грачева/Паар демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Грачева/Паар даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Грачева/Паар хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Кравчик/Маттек-Сэндс — Грачева/Паар Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Кравчик/Маттек-Сэндс и Грачева/Паар начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Кравчик/Маттек-Сэндс и Грачева/Паар показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Кравчик/Маттек-Сэндс и Грачева/Паар провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Кравчик/Маттек-Сэндс и Грачева/Паар действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Кравчик/Маттек-Сэндс — Грачева/Паар: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Кравчик/Маттек-Сэндс и Грачева/Паар из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Грачева/Паар относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Грачева/Паар проводит второй или третий матч. А вот Кравчик/Маттек-Сэндс как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Кравчик/Маттек-Сэндс, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Кравчик/Маттек-Сэндс без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Кравчик/Маттек-Сэндс вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Кравчик/Маттек-Сэндс — Грачева/Паар. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Кравчик/Маттек-Сэндс и Грачева/Паар, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat0-394630-volga-don-prognoz-professionala-na-match-19-04-21/