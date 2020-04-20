Ариас/Себальос — Рохас Мора/Суарес. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (20.04.21)

Прогноз Ариас/Себальос — Рохас Мора/Суарес (20.04.2021), ставки и коэффициенты

Ариас/Себальос — Рохас Мора/Суарес (20.04.2021), ставки и коэффициенты

20.04.2021 в 22:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Ариас/Себальос , а противостоять в этом поединке будет Рохас Мора/Суарес.



20.04.2021 пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Ариас/Себальос и Рохас Мора/Суарес. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 22:05 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Ариас/Себальос может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ариас/Себальос — Рохас Мора/Суарес:

20.04.2021 пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Ариас/Себальос — Рохас Мора/Суарес. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 22:05 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Рохас Мора/Суарес, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Рохас Мора/Суарес выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Ариас/Себальос

На данный момент Ариас/Себальос является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Ариас/Себальос однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Ариас/Себальос демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Ариас/Себальос хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Ариас/Себальос часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Рохас Мора/Суарес

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Рохас Мора/Суарес в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Рохас Мора/Суарес уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Рохас Мора/Суарес уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Рохас Мора/Суарес обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

Прогноз на матч

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Ариас/Себальос и Рохас Мора/Суарес. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Ариас/Себальос и Рохас Мора/Суарес в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Ариас/Себальос и Рохас Мора/Суарес имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Ариас/Себальос — Рохас Мора/Суарес. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (20.04.21)

Ариас/Себальос

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Ариас/Себальос, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Ариас/Себальос уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Ариас/Себальос старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Ариас/Себальос, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Ариас/Себальос не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Ариас/Себальос все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Ариас/Себальос точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Рохас Мора/Суарес

Выступать в зале Рохас Мора/Суарес не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Рохас Мора/Суарес старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Рохас Мора/Суарес принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Рохас Мора/Суарес демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Рохас Мора/Суарес даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Рохас Мора/Суарес хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Ариас/Себальос — Рохас Мора/Суарес Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Ариас/Себальос и Рохас Мора/Суарес начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Ариас/Себальос и Рохас Мора/Суарес показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Ариас/Себальос и Рохас Мора/Суарес провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Ариас/Себальос и Рохас Мора/Суарес действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Ариас/Себальос — Рохас Мора/Суарес: погода помешает показать хороший теннис

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Ариас/Себальос и Рохас Мора/Суарес, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Ариас/Себальос сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Рохас Мора/Суарес имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Ариас/Себальос – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Ариас/Себальос и Рохас Мора/Суарес на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ариас/Себальос — Рохас Мора/Суарес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Ариас/Себальос и Рохас Мора/Суарес сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Ариас/Себальос, и Рохас Мора/Суарес будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-395326-prognoz-na-match-grigoriy-firsin-anna-sokol-20-04-21/