Рейес-Варела/Ромболи — Идальго/Мансури. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (23.04.21)

Прогноз Рейес-Варела/Ромболи — Идальго/Мансури (23 апреля), ставки и коэффициенты

Рейес-Варела/Ромболи — Идальго/Мансури (23-го апреля 2021 года), ставки и коэффициенты

23-го апреля 2021 года в 22:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Рейес-Варела/Ромболи , а противостоять в этом поединке будет Идальго/Мансури.



23-го апреля 2021 года пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Рейес-Варела/Ромболи и Идальго/Мансури. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 22:00 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Рейес-Варела/Ромболи может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Рейес-Варела/Ромболи — Идальго/Мансури:

Рейес-Варела/Ромболи имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 23-го апреля 2021 года нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Идальго/Мансури. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 22:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Рейес-Варела/Ромболи имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Рейес-Варела/Ромболи

По непонятным причинам Рейес-Варела/Ромболи в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Рейес-Варела/Ромболи теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Рейес-Варела/Ромболи занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Рейес-Варела/Ромболи играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Рейес-Варела/Ромболи имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Идальго/Мансури

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Идальго/Мансури имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Идальго/Мансури демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Идальго/Мансури не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Идальго/Мансури не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Прогноз на матч Рейес-Варела/Ромболи — Идальго/Мансури

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Рейес-Варела/Ромболи — Идальго/Мансури. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (23.04.21)

Рейес-Варела/Ромболи

На данном турнире Рейес-Варела/Ромболи выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Рейес-Варела/Ромболи выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Рейес-Варела/Ромболи допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Рейес-Варела/Ромболи особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Рейес-Варела/Ромболи, это умение играть на травяных кортах.

Идальго/Мансури

Этот сезон Идальго/Мансури проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Идальго/Мансури снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Идальго/Мансури слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Идальго/Мансури допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Рейес-Варела/Ромболи — Идальго/Мансури Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Рейес-Варела/Ромболи и Идальго/Мансури. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Рейес-Варела/Ромболи — Идальго/Мансури: порядок побьёт класс

Рейес-Варела/Ромболи и Идальго/Мансури которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Рейес-Варела/Ромболи имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Идальго/Мансури хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Рейес-Варела/Ромболи. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Идальго/Мансури умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Рейес-Варела/Ромболи довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Идальго/Мансури вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Рейес-Варела/Ромболи.

СЕГОДНЯ МАТЧ Рейес-Варела/Ромболи — Идальго/Мансури. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Рейес-Варела/Ромболи и Идальго/Мансури. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Рейес-Варела/Ромболи и для Идальго/Мансури, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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