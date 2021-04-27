Марреро Сантана/Эстеве Лобато — Миранда Киснерос/Сегура Ониченко: порядок побьёт класс

Прогноз Марреро Сантана/Эстеве Лобато — Миранда Киснерос/Сегура Ониченко (27-го апреля 2021 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Марреро Сантана/Эстеве Лобато — Миранда Киснерос/Сегура Ониченко 27-го апреля 2021 года

27-го апреля 2021 года в 15:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Марреро Сантана/Эстеве Лобато , а противостоять в этом поединке будет Миранда Киснерос/Сегура Ониченко.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Марреро Сантана/Эстеве Лобато — Миранда Киснерос/Сегура Ониченко можно будет вплоть до 15:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 27-го апреля 2021 года. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Марреро Сантана/Эстеве Лобато и Миранда Киснерос/Сегура Ониченко еще ни разу не встречались на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Марреро Сантана/Эстеве Лобато — Миранда Киснерос/Сегура Ониченко:

В 15:00 по Москве Марреро Сантана/Эстеве Лобато выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Миранда Киснерос/Сегура Ониченко. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 27-го апреля 2021 года. Марреро Сантана/Эстеве Лобато не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Марреро Сантана/Эстеве Лобато

В этом сезоне Марреро Сантана/Эстеве Лобато показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Марреро Сантана/Эстеве Лобато играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Марреро Сантана/Эстеве Лобато умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Марреро Сантана/Эстеве Лобато и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Марреро Сантана/Эстеве Лобато будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Марреро Сантана/Эстеве Лобато чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Миранда Киснерос/Сегура Ониченко

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Миранда Киснерос/Сегура Ониченков шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Миранда Киснерос/Сегура Ониченко играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Миранда Киснерос/Сегура Ониченко держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Миранда Киснерос/Сегура Ониченко демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Миранда Киснерос/Сегура Ониченко находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч

Марреро Сантана/Эстеве Лобато и Миранда Киснерос/Сегура Ониченко – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Марреро Сантана/Эстеве Лобато — Миранда Киснерос/Сегура Ониченко (27-го апреля 2021 года), ставки и коэффициенты

Марреро Сантана/Эстеве Лобато

Несмотря на внушительный возраст, Марреро Сантана/Эстеве Лобато демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Марреро Сантана/Эстеве Лобато гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Марреро Сантана/Эстеве Лобато обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Марреро Сантана/Эстеве Лобато снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Марреро Сантана/Эстеве Лобато может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Миранда Киснерос/Сегура Ониченко

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Миранда Киснерос/Сегура Ониченко хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Миранда Киснерос/Сегура Ониченко никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Миранда Киснерос/Сегура Ониченко сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Миранда Киснерос/Сегура Ониченко всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Марреро Сантана/Эстеве Лобато — Миранда Киснерос/Сегура Ониченко Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Марреро Сантана/Эстеве Лобато и Миранда Киснерос/Сегура Ониченко начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Марреро Сантана/Эстеве Лобато и Миранда Киснерос/Сегура Ониченко показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Марреро Сантана/Эстеве Лобато и Миранда Киснерос/Сегура Ониченко провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Марреро Сантана/Эстеве Лобато и Миранда Киснерос/Сегура Ониченко действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Марреро Сантана/Эстеве Лобато — Миранда Киснерос/Сегура Ониченко: порядок побьёт класс

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Марреро Сантана/Эстеве Лобато и Миранда Киснерос/Сегура Ониченко, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Марреро Сантана/Эстеве Лобато и Миранда Киснерос/Сегура Ониченко уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Марреро Сантана/Эстеве Лобато — Миранда Киснерос/Сегура Ониченко. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Марреро Сантана/Эстеве Лобато и Миранда Киснерос/Сегура Ониченко букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Марреро Сантана/Эстеве Лобато и Миранда Киснерос/Сегура Ониченко проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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