Киндия — Астра: хозяева должны брать три очка

Киндия — Астра прогноз и ставки от профессионала 28.04.21

«Киндия» – «Астра». 28.04.21. Прогноз и ставки на матч

В 14:00 по московскому времени футболистам клуба Киндия предстоит сыграть один из самых важных матчей в этом сезоне. Это будет поединок, который запланирован на 28-го апреля и в нем хозяевам придется принимать на своем поле футбольный клуб Астра. Хозяева не лучшим образом играют с данным соперником, ведь в последних десяти поединках смогли одержать только две победы, и последний выигрыш был два года назад.



В матче команды Киндия и команды Астра, которые встретятся в ближайшем туре футбольного чемпионата, симпатии многих болельщиков на стороне хозяев поля, так как команда Киндия демонстрирует отличный коллективный футбол, благодаря которому добивается нужного результата в матчах со своими соперниками. Несмотря на то, что в межсезонье клуб провел некоторую кадровую перестановку – ушли несколько лидеров, пока это никак не отражается на результатах клуба. Наши прогнозисты полагают, что у гостей сегодня есть все шансы для того, чтобы прервать победную серию футболистов команды Киндия. Команда Астра значительно усилилась по сравнению с прошлым сезоном, который клуб может занести себе в пассив, так как впервые за много лет клуб продемонстрировал отвратительные результаты. Скорее всего, руководство, менеджер и футболисты сделали соответствующие выводы, поэтому в клуб были приглашены новички, которые должны вернуть команде былое величие. Гости отлично провели предсезонную подготовку, а уже по стартовым матчам чемпионата можно сказать, что команда Астра будет очень грозным соперником. Мы думаем, что в матче с хозяевами поля гости продемонстрируют отличный футбол, что позволит им добиться успеха, поэтому наш прогноз – команда Астра не проиграет. Предложенный общий тотал голов в этом матче нам кажется завышенным, здесь букмекеры серьезно переоценивают атакующие способности команд, поэтому мы советуем играть его на меньше.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Киндия — Астра:

С каждым днем коэффициент 2.62 на то, что выиграет футбольный клуб Киндия, только падает. А ставить на победу ФК Астра теперь намного выгоднее благодаря коэффициенту 2.75. На ничью принимаются ставки по котировке 2.8.

Прогноз на матч Киндия – Астра (Чемпионат Румынии, матч национального перевентсва, воскресенье, 28-го апреля):Футбольный клуб Киндия получил от букмекеров на свою победу котировку 2.62, а по коэффициенту 2.75 можно сделать ставку на выигрыш ФК Астра. По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Очень сложный матч предстоит сыграть футбольным клубам – команда Киндия и команда Астра – амбициозные соперники, которые в матчах с другими командами всегда считаются фаворитами, поэтому им трудно противостоять друг другу, так как считается, что этим матчем определяется лучшая команда чемпионата. Нет необходимости напоминать, что в составах обеих команд выступают известные футболисты, которые знамениты на весь мир. Учитывая, что ценники на футболистов в последнее время взлетели до небес, стоимость этих футболистов, выступающих в составе команды Киндия и команды Астра – просто сложно представить. Они не только на бумаге настоящие лидеры своих команд, но и на деле доказывают свою полезность, забивая важные мячи и участвуя в важнейших голевых комбинациях. Оба клуба можно рассматривать с точки зрения машин, где каждый футболист – механизм, отвечающий за работоспособность определенного участка. Поэтому эти команды крайне редко приобретают новых футболистов, а если это и происходит, то вводят их в основной состав постепенно. Так что не стоит удивляться тому, что в матче команды Киндия и команды Астра практически не будет новых лиц по сравнению с предыдущим сезоном. Однако сама игра от этого не станет менее зрелищной. Команда Киндия и команда Астра всегда стараются навязать свою игру сопернику все 90-то минут матча. За этим очень интересно наблюдать, но это очень сложно прогнозировать. Однако наши эксперты постарались, и ниже можно увидеть плоды наших трудов, и воспользоваться ими.

Киндия – Астра 28.04.21

Футбольный поединок Киндия — Астра был перенесен на 28-го апреля, так как он должен был состояться еще два месяца назад, но тогда арбитр отменил игру из-за сильного дождя. Теперь же футболисты выйдут на поле в 14:00 по московскому времени, и станет ясно, какая команда все же сильнее. Вначале сезона Киндия и Астра играли между собой, и тогда на табло была зафиксирована ничья со счетом 2-2, хотя хозяева поля вели в два мяча после завершения первого тайма.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Чемпионат находится в самом разгаре, поэтому футболистам команды Киндия и команды Астра нельзя расслабляться, ведь борьба за высокие места в чемпионате – это необходимость демонстрировать футбол высшего качества в каждом матче, особенно в матчах с прямыми конкурентами. А в том, что именно команда Киндия и команда Астра будут конкурировать между собой за высокие места в чемпионате, у экспертов нашего ресурса нет никаких сомнений. Команды отлично укомплектованы на нынешний сезон, причем, отличительной чертой обеих команд является наличие хорошей скамейки запасных, футболисты которой могут в любой момент усилить игру команд. Вообще, позволить игрокам такого уровня выходить на замену могут далеко не каждые футбольные команды. Однако, к слову, менеджеры обеих команд постоянно экспериментируют с составом, предоставляя игровое время всем футболистам. Но, по мнению экспертов нашего ресурса, в сегодняшнем матче экспериментов не будет. Обеим командам необходим результат, поэтому менеджеры постараются задействовать всех ведущих футболистов, использовав максимально неудобную тактику для соперника. Отличительными качеством команды Киндия и команды Астра является атакующий стиль игры, так как львиная доля выигрышных матчей команд приходиться на активные действия у ворот соперника. Учитывая, что сегодняшние соперники умеют активно действовать не только в атаке, но и в обороне, наши эксперты полагают, что матч будет очень интересным, а прогнозы от наших экспертов позволят сделать просмотр этого противостояния еще более зрелищным.



Прогноз Киндия – Астра (28-го апреля), ставки и коэффициенты

Команда Киндия и команда Астра – соперники под стать друг другу, оба клуба в текущем сезоне показывают отличный футбол, благодаря чему занимают высокие места в турнирной таблице. Сейчас командам предстоит серьезный экзамен – в очном матче им придется определить лучшего. Аналитики букмекерских контор и эксперты нашего ресурса полагают, что в этом противостоянии фаворитом являются гости. Команда Астра демонстрирует в нынешнем сезоне стабильные результаты, клуб уверенно побеждает не только в домашних, но и в выездных матчах. Хозяева поля отлично играют только с командами, которые уступают им в классе, как только клубу попадается более-менее серьезный соперник, то футболисты команды Киндия начинают паниковать, что приводит к ошибкам. В общем, в сегодняшней игре эксперты нашего ресурса рекомендуют делать ставки на то, что в матче победит команда Астра, а на это событие букмекеры предлагают высокий коэффициент, следовательно, есть возможность сорвать хороший выигрыш. Общий тотал забитых голов в матче мы тоже рассматриваем на больше. В составе обеих команд достаточно футболистов, которые умеют завершать атаки, добавив к этому атакующий стиль игры, который демонстрируют оба клуба, мы получаем, что в матче будет много голов, на что мы и рекомендуем делать ставки. Общий тотал нарушений и желтых карточек мы полагаем, что будет на больше. Матч принципиален для обеих команд, так как победа позволит каждому из соперников существенно укрепить свои позиции в турнирной таблице, следовательно, в матче будет много нарушений. Общий тотал угловых команды, скорее всего, перебьют, так как во время своих атак и команда Киндия, и команда Астра активно используют фланги, что предполагает большое количество стандартов.

Киндия

Болельщики футбольного клуба Киндия уже смирились с тем, что он в последние годы постоянно перемещается между дивизионами. В начале сезона все также шло к тому, что команду ожидает понижение в классе, но после того, как был уволен главный тренер и на его место пришел опытный иностранный специалист, результаты команды постепенно стали улучшаться. Хозяева смогли выбраться из зоны вылета, а сейчас вообще идут десятыми, так что оторваться от аутсайдеров получилось уже на четырнадцать очков. В данный момент футбольный клуб Киндия вообще пребывает в великолепной форме, одержав три победы в последних четырех поединках, а также один раз сыграв вничью. Дома команда чаще выигрывает, чем проигрывает, а также новый тренер заставил игроков больше думать об обороне, так что существенно сократилось количество пропущенных мячей. Восстановились от повреждений сразу трое полузащитников, так что в лазарете остаются только центральный защитник и левый нападающий.

Астра

Из-за провального начала сезона длительное время футбольный клуб Астра пребывал в зоне вылета, так что многие уже начали думать, что по завершении чемпионата ему грозит понижение в классе. Но, два месяца назад руководство сменило главного тренера, пригласив молодого амбициозного специалиста, с которым команда начала показывать более атакующий футбол, а не просто сидеть в обороне, надеясь на то, что удастся не пропустить. С данным наставником футбольный клуб Астра сыграл восемь матчей, в которых потерпел только одно поражение, но зато одержав шесть побед. Это позволило гостям выбраться из зоны вылета, так что сейчас команда уже идет четырнадцатой, на четыре очка оторвавшись от аутсайдеров. Футболисты стали больше самоотдачи демонстрировать на поле, и это касается не только домашних, но и выездных матчей, где команда пытается грамотно действовать в обороне, но еще и постоянно атаковать. В лазарете ФК Астра пребывают двое защитников, а также может пропустить игру левый вингер.

Интересные факты перед матчем Киндия – Астра

Команда Киндия и команда Астра, которые будут участвовать в ближайшем матче, являются представителями второй части турнирной таблицы. Эти клубы активно борются за то, чтобы сохранить прописку в чемпионате на будущий сезон. Судя по результатам, которые оба клуба продемонстрировали в текущем чемпионате, нельзя отдать предпочтение ни одной из команд. Вообще, в таких матчах, где обоим соперникам нужны очки, наиболее привлекательно выглядят ставки на пенальти и удаление. Здесь, в принципе, нет необходимости мониторить статистику рефери, так как само противостояние предполагает жесткую и бескомпромиссную борьбу на протяжении всего матча. Наши эксперты полагают, что счет матча вряд ли будет разгромным, скорее всего, кто-то из соперников победит с преимуществом в один мяч. Отсюда общий тотал забитых мячей в матче стоит играть на больше, так как ни одна из команд не отличается надежностью в защите. Общий тотал нарушений правил и желтых карточек тоже стоит играть на больше, так как оба клуба будут играть грубо независимо от счета на табло. Рефери будет вынужден реагировать на грубость и наказывать нарушителей правил желтыми карточками. Несмотря на то, что букмекеры несколько завысили тоталы, мы полагаем, что все равно стоит делать ставки на тотал больше. Угловых в этом матче вряд ли будет много, так как сам уровень команд не предполагает большое количество стандартов в этом матче. Относительно фаворита, скорее здесь фаворитами являются хозяева поля, но от ставок на исход этого противостояния мы рекомендуем воздержаться.

Победителем в матче будет Киндия — 2.62, победителем в матче будет Астра — 2.75, в матче нет победителей — 2.8.



Киндия — Астра. Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Румынии 28-го апреля

Команда Киндия в матче со своими соперниками – футболистами команды Астра, должна приложить максимум усилий для того чтобы одержать победу. Напомним, что сейчас хозяева поля находятся в середине турнирной таблице, однако сохраняют отличные шансы на то, чтобы квалифицироваться в один из престижных клубных турниров по итогам сезона. Для этого клубу необходимо продемонстрировать достойные результаты в оставшихся матчах сезона. Гости уже потеряли турнирную мотивацию, команда уже точно остается в элитном дивизионе на будущий сезон, поэтому менеджер и футболисты могут считать свою задачу выполненной. Букмекеры предлагают незначительный коэффициент на победу команды Киндия, что делает клуб фаворитом этого противостояния. В победе хозяев поля нет сомнений и у наших экспертов, однако, мы думаем, что в этом матче команда Киндия победит крупно, поэтому предлагаем делать ставки на фору хозяев поля. Общий тотал забитых голов в матче мы тоже рассматриваем на больше, так как команда Киндия в родных стенах всегда отличается результативностью, да и гостям вполне по силам наиграть на гол. Общий тотал угловых в матче стоит рассматривать от хозяев поля, фора, на наш взгляд, великовата, а вот индивидуальный тотал угловых команды Киндия можно заигрывать на больше. Фолов и предупреждений в этом матче не должно быть много, команды не являются грубиянами чемпионата, да и у гостей нет повода, чтобы часто нарушать правила. Так что, эти статистические параметры мы советуем играть на меньше.

«Киндия»

Этот сезон футбольный клуб Киндия проводит на неплохом уровне, ведь получилось пройти групповой этап Лиги Чемпионов, а сейчас команда имеет отличные шансы на то, чтобы снова квалифицироваться в самый престижный европейский турнир. Хозяева идут третьими в чемпионате, но на две последние путевки в Лигу Чемпионов претендует сразу четыре команды, так что до конца сезона предстоит еще упорная борьба. На своем поле Киндия играет очень хорошо, так как поражений еще не было в этом сезоне, но ничьи все же случаются довольно часто. По количеству забитых мячей хозяева уступают только лидеру чемпионата, но оборона команды не самая надежная, что связано со слишком атакующим стилем футбольного клуба Киндия. Сейчас хозяева находятся в хорошей форме, ведь в шести последних турах хоть и было неожиданное гостевое поражение от аутсайдера, но в остальных пяти матчах были уверенные победы. Левый вингер перебрал желтых карточек, так что вынужден пропустить этот поединок.



«Астра»

С каждым сезоном футбольный клуб Астра все хуже стартует, а на этот раз начало было просто провальным, ведь первыми очками получилось разжиться лишь в восьмом туре. По ходу этого сезона в команде было уже две тренерские отставки, а последний наставник все же смог немного улучшить игру, ведь если раньше гости находились на дне турнирной таблицы, то сейчас уже идут четырнадцатыми, немного опережая зону вылета. Правда, большинство очков набирается на домашней арене, а вот на выезде команда слишком много пропускает, да и забивает крайне редко. Тем не менее, с данным наставником футбольный клуб Астра проиграл лишь один раз в шести турах, одержав две победы. Дисквалификация помешает сыграть левому и центральному полузащитникам, а в лазарете пребывают правый защитник и резервный голкипер.

Статистика и личные встречи

Современные букмекерские конторы предлагают любителям ставок не только ставки до начала игры. С ростом популярности букмекерских контор и увеличения их количества, букмекеры постоянно находятся в поиске и реализации новых предложений для бетторов. Одним из таких предложений стало введение возможности делать ставки на статистику футбольных матчей по ходу игры. Эксперты нашего портала уверены, что такой подход позволит бетторам зарабатывать еще больше денег, так как букмекеры в лайв-ставках на статистику предлагают коэффициенты и события, исходя из текущего счета матча, однако действительность такова, что имея на руках тщательный разбор футбольного матча с учетом всех статистических особенностей игры, можно отлично заработать на ставках в букмекерских конторах. Этим мы и предлагаем заняться. В принципе, прогнозировать можно любой футбольный матч любого чемпионата. Наше внимание привлек матч команды Киндия и команды Астра – футбольных клубов, которые сейчас ведут борьбу за верхние строчки чемпионатов. Это означает, что сама игра будет бескомпромиссной, оба клуба будут играть только на победу, не пренебрегая грубыми приемами в отношении своих соперников. А тот факт, что команда Киндия и команда Астра активно используют фланги во время атак, тоже нам на руку, так как это означает, что в матче стоит ждать большого количества угловых. В общем, это лишь небольшой пример разбора футбольного матча. Больше информации и больше прогнозов можно найти ниже. Всем удачных ставок и интересного футбола.

«Киндия» — «Астра»: кто фаворит грядущей встречи?

Киндия — Астра. Прогноз на футбол (28.04.21)

Перед футболистами команды Киндия в матче с футболистами команды Астра стоит только одна задача – победить, так как хозяевам поля эта победа позволит заработать очки, которые существенно продвинут их в турнирной таблице. Напомним, что до конца чемпионата осталось довольно-таки приличное количество туров, однако мало кому из команд хочется оставлять решение своих задач в турнирной таблице на потом, полагаясь на слепой случай. Тем более, когда ты одной ногой стоишь в зоне вылета. Менеджеры и футболисты команды Киндия в сегодняшнем матче рассчитывают только на победу, так как она позволит им выбрать из зоны вылета. Гости – команда Астра не самый серьезный соперник, ослабленный травмами и отсутствием ключевых футболистов. В принципе, наши эксперты солидарны здесь с букмекерами, которые видят хозяев поля фаворитами матча, мы тоже склоняемся к тому, что команда Киндия победит в этом матче. Общий тотал голов в этом противостоянии мы рассматриваем на больше, так как оборона – не самые сильные стороны в игре обеих команд, так что, голов в матче будет много. Угловые, нарушения и желтые карточки – все эти статистические параметры мы тоже рассматриваем на больше, так как эмоции в этой игре будут на первом месте, а быстрые фланговые отрывы будут способствовать нарушениям, за которые футболисты будут получать предупреждения. Обилие атак и низкий уровень исполнителей приведет к большому количеству заблокированных ударов, что будет способствовать стандартам.

Киндия — Астра: хозяева должны брать три очка

Для наших экспертов прогнозирование футбольных матчей – это не хобби и не развлечение, это работа, которая приносит отличный доход. Но в отличии от той работы, где необходимо вставать по будильнику и делать массу не нужных действий ради одного дня – дня получения зарплаты, наша работа приносит ежедневный доход, который сопряжен с рисками. Да, ставки это риск, так как вы используете свои собственные деньги для того чтобы подтвердить верность собственного анализа того или иного футбольного матча. Можно анализировать футбольные матчи самостоятельно, а можно доверить это профессионалам, которые имеют в этом большой опыт и которые знают и понимают, как необходимо работать с линиями букмекерских контор в поисках интересных ставок. Наши эксперты как раз и являются такими профессионалами. Мы на протяжении длительного времени занимаемся сбором и анализом информации, которую успешно используем для прогнозирования. Мы имеет большую клиентуру и многочисленные благодарные отзывы. Присоединяйтесь, вместе мы сможем обыграть букмекера.

Никаких сюрпризов от футбольного противостояния Киндия — Астра спортивные эксперты не ждут, так что предлагают сделать ставку на фору 0 хозяев поля.

Киндия – Астра: статистика и история личных встреч

Не всегда статистика выступлений команд отражает суть того, что действительно происходит на футбольном поле. К примеру, в противостоянии команды Киндия и команды Астра, по мнению наших экспертов, игра будет проходить совсем не так, как привыкли играть эти команды. Оба клуба являются лидерами чемпионата, соответственно, в матчах со своими соперниками они привыкли играть первыми номерами. В матче между собой командам либо придется действовать на встречных курсах, либо одной из команд придется играть вторым номером. Естественно, перед менеджерами клубов стоит нелегкий выбор, учитывая, что в составе команды Киндия и команды Астра сейчас возникли определенные проблемы с основными футболистами, и выход некоторых из них под вопросом. Именно от того, какую тактику выберут менеджеры на этот матч, и будет зависеть многое. Однако наши эксперты решили не отгадывать тактику команд, мы постараемся сосредоточиться на статистических показателях этого матча. Благо, букмекеры предложили на матч команды Киндия и команды Астра довольно приличный объем ставок, так как считают, что это противостояние будет центральным матчем уикенда. Детальный анализ матча можно прочесть ниже. Мы думаем, что игра отлично подойдет для ставок по ходу матча, так как события будут развиваться на поле стремительно. Таким образом, болельщикам не придется скучать, они будут наблюдать за интересным матчем с непредсказуемым результатом.