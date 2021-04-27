Прогноз Джан Марко Ортензи — Хосе Франсиско Видал Асорин (28-го апреля 2021 года), ставки и коэффициенты

Джан Марко Ортензи — Хосе Франсиско Видал Асорин. Прогноз, ставки на матч. ITF (28.04.21)

28 апреля в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Джан Марко Ортензи , а противостоять в этом поединке будет Хосе Франсиско Видал Асорин.



Теннисное противостояние Джан Марко Ортензи — Хосе Франсиско Видал Асорин пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 28 апреля. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 11:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Джан Марко Ортензи является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Джан Марко Ортензи — Хосе Франсиско Видал Асорин. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 28 апреля откроет его противостояние Джан Марко Ортензи — Хосе Франсиско Видал Асорин. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 11:00 по МСК, то есть до начала игры. Джан Марко Ортензи и Хосе Франсиско Видал Асорин отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Хосе Франсиско Видал Асорин может гордиться семью победами, а вот Джан Марко Ортензи имеет только пять выигранных встреч.

Джан Марко Ортензи

На данный момент Джан Марко Ортензи является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Джан Марко Ортензи однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Джан Марко Ортензи демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Джан Марко Ортензи хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Джан Марко Ортензи часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Хосе Франсиско Видал Асорин

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Хосе Франсиско Видал Асорин на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Хосе Франсиско Видал Асорин демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Хосе Франсиско Видал Асорин имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Хосе Франсиско Видал Асорин намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Хосе Франсиско Видал Асорин не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Хосе Франсиско Видал Асорин будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Хосе Франсиско Видал Асорин и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Хосе Франсиско Видал Асорин умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Джан Марко Ортензи — Хосе Франсиско Видал Асорин. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Джан Марко Ортензи и Хосе Франсиско Видал Асорин – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Джан Марко Ортензи — Хосе Франсиско Видал Асорин (28 апреля), ставки и коэффициенты

Джан Марко Ортензи

После того, как в 2016 году было выиграно сразу четыре титула, из которых три как раз на харде, все ожидали, что прошлый сезон Джан Марко Ортензи проведет как минимум не хуже, но он получился довольно слабым, так как не было ни одной победы на серьезном турнире. И матчей было сыграно намного меньше, да и результаты в них были хуже, так что пришлось опуститься с пятого места в рейтинге на 26-ю строчку в мировом теннисе. В межсезонье были упорные тренировки, так что есть надежда, что Джан Марко Ортензи в этом сезоне продемонстрирует более привычный уровень тенниса и ввяжется в борьбу за престижные трофеи. Тем более, что Джан Марко Ортензи больше всего любит играть как раз в залах на твердом покрытии, так как этот турнир может стать трамплином для новых успехов. Несмотря на молодой возраст, Джан Марко Ортензи уже обладает хорошим опытом в профессиональном теннисе, а также может продемонстрировать немалый арсенал технических навыков.

Хосе Франсиско Видал Асорин

Выступать в зале Хосе Франсиско Видал Асорин не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Хосе Франсиско Видал Асорин старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Хосе Франсиско Видал Асорин принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Хосе Франсиско Видал Асорин демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Хосе Франсиско Видал Асорин даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Хосе Франсиско Видал Асорин хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Джан Марко Ортензи — Хосе Франсиско Видал Асорин Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Джан Марко Ортензи и Хосе Франсиско Видал Асорин аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Джан Марко Ортензи и Хосе Франсиско Видал Асорин обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Джан Марко Ортензи и Хосе Франсиско Видал Асорин постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Джан Марко Ортензи — Хосе Франсиско Видал Асорин: порядок побьёт класс

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Джан Марко Ортензи и Хосе Франсиско Видал Асорин, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Джан Марко Ортензи сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Хосе Франсиско Видал Асорин имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Джан Марко Ортензи – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Джан Марко Ортензи и Хосе Франсиско Видал Асорин на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Джан Марко Ортензи — Хосе Франсиско Видал Асорин. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Джан Марко Ортензи и Хосе Франсиско Видал Асорин сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Джан Марко Ортензи, и Хосе Франсиско Видал Асорин будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-399624-dzhessika-pieri-martina-di-dzhuzeppe-prognoz-specialista-na-match-28-04-21/