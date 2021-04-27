Serbia (TBL) жен — USA (TBL) жен. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (28.04.21)

Прогноз Serbia (TBL) жен — USA (TBL) жен (28 апреля), ставки и коэффициенты

Serbia (TBL) жен — USA (TBL) жен (28 апреля), ставки и коэффициенты

28 апреля в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Table Basketball League, в котором на своей площадке местный клуб Serbia (TBL) жен примет соперника по национальному первенству USA (TBL) жен.



Болельщики баскетбольного клуба Serbia (TBL) жен очень любят матчи против БК USA (TBL) жен, ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 28 апреля хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 16:00 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Serbia (TBL) жен одержали три легкие победы.



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Баскетбольный поединок Serbia (TBL) жен — USA (TBL) жен состоится 28 апреля в рамках очень популярного турнира, а игроки появятся на поле в 16:00 по московскому времени. Каждый год команды играют между собой как минимум два матча, так что всего между ними было уже 156 встреч, в которых очевидным лидером является баскетбольный клуб Serbia (TBL) жен, выигравший 104 поединка. В этом сезоне команды еще не встречались.

Serbia (TBL) жен

В этом сезоне баскетбольный клуб Serbia (TBL) жен уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Serbia (TBL) жен одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Serbia (TBL) жен лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Serbia (TBL) жен нет более травмированных игроков основы.



USA (TBL) жен

Перед стартом данного сезона в баскетбольный клуб USA (TBL) жен пришел новый тренер, которому руководство поставило задачу построить новую команду, активно используя молодых игроков. Но, несмотря на то, что в составе гостей перестройка еще не завершилась, они показывают неплохие результаты, ведь сейчас занимают восьмое место и имеют хорошие шансы попасть в плей-офф. Самое важное, что с новым наставником баскетболисты начали демонстрировать характер, ведь в последнем матче в один момент отставание достигало даже девятнадцати очков, но все же игроки БК USA (TBL) жен сумели переломить ход встречи и одержать победу с минимальным отрывом. На выезде команда играет с большим уклоном на оборону, так что меньше набирает очков, но все равно победы в гостях случаются довольно часто. В этом матче тренер не сможет рассчитывать на троих баскетболистов основы.

«Serbia (TBL) жен» — «USA (TBL) жен»: прогноз автора

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Serbia (TBL) жен — USA (TBL) жен, несмотря на то, что он должен пройти только 28 апреля. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 16:00 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Serbia (TBL) жен одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Serbia (TBL) жен — USA (TBL) жен. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (28.04.21)

Serbia (TBL) жен

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Serbia (TBL) жен наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Serbia (TBL) жен сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Serbia (TBL) жен всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Serbia (TBL) жен бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

USA (TBL) жен

В прошлом сезоне баскетбольный клуб USA (TBL) жен становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб USA (TBL) жен уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф USA (TBL) жен сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Serbia (TBL) жен — USA (TBL) жен Прогнозы от БК «БалтБет»

На 28 апреля можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Serbia (TBL) жен — USA (TBL) жен, в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 16:00 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Serbia (TBL) жен — USA (TBL) жен: соперники не будут долго запрягать

В этом сезоне баскетбольный клуб Serbia (TBL) жен играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Serbia (TBL) жен уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Serbia (TBL) жен хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

На прошлой неделе баскетбольный клуб USA (TBL) жен все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба USA (TBL) жен также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб USA (TBL) жен продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Serbia (TBL) жен — USA (TBL) жен. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Serbia (TBL) жен был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Serbia (TBL) жен вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Serbia (TBL) жен практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

И в прошлые годы баскетбольный клуб USA (TBL) жен показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба USA (TBL) жен получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб USA (TBL) жен сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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