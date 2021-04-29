Веддер/Виссчер — Висмане/Дель Эдера: ставим на двойные ошибки

Прогноз Веддер/Виссчер — Висмане/Дель Эдера (29-го апреля), ставки и коэффициенты

Веддер/Виссчер — Висмане/Дель Эдера (29.04.2021), ставки и коэффициенты

29.04.2021 в 11:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Веддер/Виссчер , а противостоять в этом поединке будет Висмане/Дель Эдера.



Так как Веддер/Виссчер в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Висмане/Дель Эдера, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 29.04.2021. Но, доказать обратное Веддер/Виссчер все же сможет в 11:30 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Веддер/Виссчер — Висмане/Дель Эдера. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

29.04.2021 пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Веддер/Виссчер — Висмане/Дель Эдера. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 11:30 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Висмане/Дель Эдера, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Висмане/Дель Эдера выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Веддер/Виссчер

Веддер/Виссчер, несмотря на высокое место в мировом теннисном рейтинге, на этом турнире не входит в число фаворитов, так как в прошлом году здесь был вылет еще на ранней стадии. Но, спустя год Веддер/Виссчер может продемонстрировать свой опыт и умение читать игру, так что на этот раз результаты точно не будут настолько плачевными. Сейчас Веддер/Виссчер входит в число талантливых представителей большого тенниса, так как прогресс виден на лицо, так что теперь никто не удивляется выходам в полуфиналы и финальные матчи. Да, титулов Веддер/Виссчер еще не имеет, но это лишь доказывает то, что 21-я ракетка мира жаждет трофеев и будет в каждой игре демонстрировать максимальную мотивацию. К тому же, этот турнир проходит на грунтовых кортах, а на грунте в этом сезоне было сыграно уже более двадцати матчей, так что Веддер/Виссчер сможет уверено чувствовать себя на данном покрытии, и постарается воспользоваться своими преимуществами в тактическом плане.



Висмане/Дель Эдера

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Висмане/Дель Эдера теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Висмане/Дель Эдера имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Висмане/Дель Эдера испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Висмане/Дель Эдера выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Висмане/Дель Эдера занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

ITF, Веддер/Виссчер — Висмане/Дель Эдера

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Веддер/Виссчер и Висмане/Дель Эдера. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Веддер/Виссчер и Висмане/Дель Эдера продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Веддер/Виссчер — Висмане/Дель Эдера (29.04.2021), ставки и коэффициенты

Веддер/Виссчер

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Веддер/Виссчер, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Веддер/Виссчер уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Веддер/Виссчер старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Веддер/Виссчер, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Веддер/Виссчер не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Веддер/Виссчер все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Веддер/Виссчер точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Висмане/Дель Эдера

Этот сезон Висмане/Дель Эдера проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Висмане/Дель Эдера снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Висмане/Дель Эдера слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Висмане/Дель Эдера допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Веддер/Виссчер — Висмане/Дель Эдера Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Веддер/Виссчер и Висмане/Дель Эдера. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Веддер/Виссчер и Висмане/Дель Эдера встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Веддер/Виссчер и Висмане/Дель Эдера довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Веддер/Виссчер и Висмане/Дель Эдера подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Веддер/Виссчер — Висмане/Дель Эдера: ставим на двойные ошибки

Веддер/Виссчер и Висмане/Дель Эдера которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Веддер/Виссчер имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Висмане/Дель Эдера хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Веддер/Виссчер. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Висмане/Дель Эдера умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Веддер/Виссчер довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Висмане/Дель Эдера вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Веддер/Виссчер.

СЕГОДНЯ МАТЧ Веддер/Виссчер — Висмане/Дель Эдера. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Веддер/Виссчер и Висмане/Дель Эдера.



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