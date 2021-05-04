Гуидо Андреоцци — Марсело Томас Барриос-Вера: погода помешает показать хороший теннис

Прогноз Гуидо Андреоцци — Марсело Томас Барриос-Вера (05.05.2021), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Гуидо Андреоцци — Марсело Томас Барриос-Вера 05.05.2021

05.05.2021 в 12:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Гуидо Андреоцци , а противостоять в этом поединке будет Марсело Томас Барриос-Вера.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Гуидо Андреоцци — Марсело Томас Барриос-Вера можно будет вплоть до 12:30 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 05.05.2021. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Гуидо Андреоцци и Марсело Томас Барриос-Вера еще ни разу не встречались на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Гуидо Андреоцци — Марсело Томас Барриос-Вера:

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 05.05.2021 встречаются Гуидо Андреоцци и Марсело Томас Барриос-Вера. Начало поединка запланировано на 12:30 по МСК. Гуидо Андреоцци является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Гуидо Андреоцци

В этом сезоне Гуидо Андреоцци показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Гуидо Андреоцци сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Гуидо Андреоцци еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Гуидо Андреоцци обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Гуидо Андреоцци играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Гуидо Андреоцци любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Марсело Томас Барриос-Вера

На этом турнире Марсело Томас Барриос-Вера играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Марсело Томас Барриос-Вера все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Марсело Томас Барриос-Вера не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Марсело Томас Барриос-Вера уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Марсело Томас Барриос-Вера на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Марсело Томас Барриос-Вера пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Гуидо Андреоцци — Марсело Томас Барриос-Вера. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

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Гуидо Андреоцци — Марсело Томас Барриос-Вера (05.05.2021), ставки и коэффициенты

Гуидо Андреоцци

Гуидо Андреоцци не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Гуидо Андреоцци любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Гуидо Андреоцци умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Гуидо Андреоцци не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Гуидо Андреоцци умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Марсело Томас Барриос-Вера

В этом сезоне Марсело Томас Барриос-Вера не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Марсело Томас Барриос-Вера сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Марсело Томас Барриос-Вера допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Марсело Томас Барриос-Вера допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Марсело Томас Барриос-Вера демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Гуидо Андреоцци — Марсело Томас Барриос-Вера Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Гуидо Андреоцци и Марсело Томас Барриос-Вера начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Гуидо Андреоцци и Марсело Томас Барриос-Вера показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Гуидо Андреоцци и Марсело Томас Барриос-Вера провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Гуидо Андреоцци и Марсело Томас Барриос-Вера действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Гуидо Андреоцци — Марсело Томас Барриос-Вера: погода помешает показать хороший теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Гуидо Андреоцци имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Гуидо Андреоцци и Марсело Томас Барриос-Вера отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Марсело Томас Барриос-Вера в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Гуидо Андреоцци превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Марсело Томас Барриос-Вера сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Гуидо Андреоцци гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Гуидо Андреоцци — Марсело Томас Барриос-Вера. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Гуидо Андреоцци и Марсело Томас Барриос-Вера. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Гуидо Андреоцци и для Марсело Томас Барриос-Вера, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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